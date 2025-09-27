ETV Bharat / state

देवी भूखी को रोज लगता था नरबलि का भोग! आज भी जारी है परंपरा, माता को चढ़ती है मदिरा

उज्जैन शहर के क्षिप्रा नदी किनारे कर्कराज मंदिर के समीप अति प्राचीन भूखी माता का मंदिर है. यहां के पुजारी विकास चौहान बताते हैं कि "उज्जैन के सम्राट विक्रामादित्य ने क्षिप्रा नदी किनारे इस मंदिर में देवी भूखी से विराजमान होने का और लोगों का कल्याण करने का आग्रह किया था. तभी से देवी यहां विराजमान हैं. वर्तमान में माता के 2 मंदिर हैं, जो आसपास बने हुए हैं. इन मंदिरों की अपनी कहानी है. बड़े-बुजुर्ग बताते हैं कि पुराना मंदिर एकदम से क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित था. जब नदी उफान पर होती थी लोग देवी के दर्शन नहीं कर पाते थे."

क्षीप्रा नदी के किनारे विराजमान देवी भूखी की ये कहानी है, जिन्हें एक समय पहले "नर बलि" का भोग लगता था. ये परंपरा आज भी जारी है. लेकिन अब नर बलि नहीं पशु बलि होती है. साथ ही देवी को मदिरा पान भी करवाया जाता है. इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कैसे नर बलि पशु बलि में बदली और आज कौन इस परंपरा को बखूबी निभा रहा है. क्योंकि आज भी मंदिर में पशु बलि दी जाती है.

उज्जैन: अश्विन मास में नवरात्रि पर्व की शुरुआत सोमवार 22 सितंबर से हो गई है. आज शनिवार पंचमी तिथि है, जगह-जगह बने पंडालों, मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जा रही है. हर जगह भक्ति मय माहौल है. धर्म नगरी अवंतिका उज्जयिनी की अगर बात करें, तो यहां देवीय शक्तियों की अद्भुत रहस्यों से जुड़ी कहानियां सुनने को मिलती हैं. एक ऐसे ही अद्भुत रहस्य से जुड़ी कहानी आपको बताते हैं, जिसे सुन आपकी रूह तक कांप उठेगी.

देवी भूखी को रोज लगता था नरबलि का भोग (ETV Bharat)

मां ने पुजारी को दिया स्वप्न

"ऐसे में देवी मां ने तत्कालीन पुजारी के स्वप्न में आकर दर्शन दिए. कहा कि मुझे ऊंची चट्टान पर स्थान दो, जिससे नदी में बाढ़ आने पर भी भक्तों को मंदिर में आने के लिए कष्ट ना हो. तब जाकर ये विशाल मंदिर का निर्माण हुआ जो आज भी है. दोनों मंदिरों में भक्त मां की पूजा-अर्चना करते हैं. एक नदी में और दूसरा ऊंची चट्टान पर बना है. अभी क्षिप्रा में बाढ़ है इसलिए नदी वाले मंदिर में दर्शन बंद है."

मंदिर में शेर की मूर्ति (ETV Bharat)

जानिए नर बलि का रहस्य

पुजारी विकास के अनुसार, "मंदिर में देवी भुखी और देवी भुवनेश्वरी विराजमान हैं. दोनों की ही अति प्राचीन मूर्तियां हैं. ये दोनों बहने 64 योगिनी देवियों में से हैं. इन देवियों में से एक के प्रकोप से पूरा नगर कांपता था, जिनका नाम पड़ा भूखी. किंवदंतियां हैं कि उज्जैन नगरी में हर रोज नगर वासियों में से एक युवक को राजा बनाया जाता और देवी उसका भोग लेती थी. जब सम्राट विक्रमादित्य को इस बार में पता चला तो, उन्होंने वृद्ध दंपत्ति के पुत्र के एवज में राजा बनकर इसका हल निकालने का प्रयास किया.

भूखी माता के दर पर भक्तों का लगा तांता (ETV Bharat)

मिष्ठान का बनाया पुतला

"सम्राट विक्रमादित्य ने मिष्ठान का एक पुतला बनाया और नगर वासियों को आदेश दिया कि आज मैं सभी देवियों को आमंत्रित कर रहा हूं. पूरे नगर में स्वादिष्ठ शाकाहारी भोजन तैयार किया जाए. सम्राट ने नगर में विराजमान देवियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया. साथ ही सम्राट विक्रमादित्य ने इस बार इंसान की जगह मिष्ठान से बने पुतले को राजा बनाकर सिंहासन पर बिठा दिया. सम्राट स्वयं उस पुतले के पीछे खड़े हो गए.

ऐसे हुआ देवी का नाम भूखी!

जब सभी देवियों ने नरबलि लेने वाली देवी से कहा कि इतना स्वादिष्ट भोजन राजा ने बनवाया तो किसी नर की बलि क्यों लेना? यह स्वादिष्ट भोजन कर लो. तब नरबलि लेने वाली देवी ने अन्य देवियों को जवाब दिया "जब भोजन इतना स्वादिष्ट है तो राजा कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा" मेरी भूख तो तभी शांत होगी जब मैं इस राजा का भोग लूंगी. तब सभी देवियों ने कहा कि तू भूखी है भूखी ही रहेगी. तब जाकर देवी का नाम भूखी पड़ा.

भूखी माता का पुराना मंदिर (ETV Bharat)

मिष्ठान के पुतले का भोग

पुजारी विकास ने बताया कि "देवी स्वादिष्ट भोजन करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाई और उन्हें नरबलि ही चाहिए थी. तो देवी ने उस मिष्ठान के पुतले को जिसे राजा के कपड़ों में बैठाया गया था. सिंहासन पर बैठे पुतले को देवी ने राजा समझकर उसके अंगूठे को खा लिया. देवी को वो भी बहुत स्वादिष्ट लगा. देवी उस पुतले को राजा समझ के जब खा गई तो बहुत प्रसन्न भी हुई. बोली कि आज का राजा तो बहुत स्वादिष्ट और मीठा है. मुझसे जो वरदान मांगेगा आज मैं उसे वरदान दूंगी, तब सम्राट विक्रमादित्य वरदान मांगने देवी के सामने खड़े हुए.

ऐसे खत्म हुई नरबलि की परंपरा

सम्राट विक्रमादित्य ने देवी से कहा है कि, मुझे वरदान में आपसे सिर्फ वचन चाहिए कि आप आज से क्षिप्रा नदी किनारे अपना स्थान ग्रहण करेंगी. देवी ने वचन अनुसार क्षिप्रा नदी किनारे शहर से एक दूसरे कोने पर अपना स्थान ग्रहण किया, लेकिन देवी ने राजा से कहा कि राजा तूने मुझे इस घनघोर जंगल में बैठा तो दिया है, अब मेरी भूख को मिटाने के लिए क्या उपाय है? यहां मैं क्या खाऊँगी? तब सम्राट ने कहा कि "देवी आने वाले समय में जो भी तेरे धाम आएगा. उसकी मनोकामना पूर्ण करना और वह तुम्हें चार पैर का पशु और दो पैर का पक्षी भोग के रूप में भेंट करेगा."

आज भी होती है पशु बलि

तभी से पशुबलि की परंपरा भूखी माता के धाम में शुरू हुई. लोग अपनी मंगल कामना पूर्ण होने पर देवी को 4 पैर का पशु यानी बकरा और 2 पैर का पक्षी यानी मुर्गी-मुर्गा भोग के रूप में भेंट करते हैं. पशु पक्षी का सिर माता को भोग के रूप में मंदिर के अंदर आता है और बाकी का हिस्सा लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं. कई भक्त ऐसे भी होते हैं, जो बलि नहीं देते हैं. बलि वाले पशु-पक्षी के कान में कट लगा कर छोड़ देते हैं.

श्रद्दालु मां को चढ़ाते हैं मदिरा

मंदिर के पुजारी विकास बताते हैं कि "प्रशासन द्वारा पशुबलि को लेकर कोई रोक-टोक नहीं है, क्योंकि यह आस्था से जुड़ा विषय है. लोगों की आस्था है और वह यहां आकर मनोकामना पूर्ण होने पर पशुबलि देते हैं. प्रशासन खुद नवरात्र के दिनों में अष्टमी के दिन नगर पूजा के वक्त यहां पर मदिरा की धार भगवान को अर्पित करते हैं, जिससे नगर में सुख समृद्धि बनी रहे और देवी प्रसन्न रहें."