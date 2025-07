ETV Bharat / state

नागचंद्रेश्वर मंदिर के रात 12 बजे खुले पट, सिद्धेश्वर महादेव ने भक्तों को दिए दर्शन - NAGCHANDRESHWAR TEMPLE UJJAIN

नागचंद्रेश्वर मंदिर के रात 12 बजे खुले पट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 29, 2025 at 7:38 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 7:52 AM IST 4 Min Read

उज्जैन: हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है. हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नाग पंचमी हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाई जाती है. इस साल नाग पंचमी का पर्व देशभर में 29 जुलाई को मनाया जा रहा है. आज के दिन लोग खासकर नाग देवता की पूजा करते हैं. उज्जैन में नाग देवता का प्राचीन मंदिर स्थित है, जो साल में एक बार नाग पंचमी को 24 घंटे के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुलता है. जहां नाग दोष निवारण सहित पूजा पाठ पूरे दिन चलता है. साल में एक बार खुलते हैं मंदिर के कपाट बता दें कि उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर के शिखर पर भगवान नागचंद्रेश्वर की अति दुर्लभ प्रतिमा है. यहां शेष शैय्या पर शिव परिवार विराजमान है. साथ ही पास में गर्भगृह में सिध्देश्वर महादेव विराजमान हैं. दोनों मंदिर साल में एक बार भक्तों के लिए खुलते हैं. यहां पूरे साल में भक्तों को मात्र 24 घंटे दर्शन होते हैं. बाकी समय में इन मंदिरों में भक्तों का प्रवेश वर्जित रहता है. साल में एक बार 24 घंटे के लिए दर्शन देते हैं नागचंद्रेश्वर और सिध्देश्वर महादेव (ETV Bharat)

Last Updated : July 29, 2025 at 7:52 AM IST