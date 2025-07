ETV Bharat / state

लाड़ली बहनों को 3000 रुपए मिलना कंफर्म! मोहन यादव ने बताई सटीक तारीख - LADLI BEHNA AMOUNT HIKE 3000 RS

लाड़ली बहनों को 3000 रुपए मिलना कंफर्म ( X Image @DrMohanYadav51 )

उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दो दिवसीय उज्जैन दौरे पर रहे. उन्होंने गांव नलवा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 1.27 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपये के हिसाब से 1543.16 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की. सीएम ने कहा कि ''बहनों, चिंता मत करना, रक्षाबंधन से पहले ₹250 का शगुन अलग से आपके खातों में आएगा और दिवाली के बाद भाई दूज से हर महीने ₹1500 की राशि देना शुरू करेंगे. वर्ष 2026-2027 में फिर पैसे बढ़ाएंगे. 2028 में चुनाव आएगा तब तक 3000 रुपए महीना कर दिया जाएगा.'' निषादराज कार्यक्रम में दी सौगातें

इसके अलावा सीएम ने उज्जैन में 'राज्य स्तरीय निषादराज सम्मेलन' में ₹22.65 करोड़ की लागत के 453 स्मार्ट फिश पार्लर, ₹40 करोड़ के अंडर वॉटर टनल सहित एक्वापार्क तथा इंदिरा सागर जलाशय में ₹91.80 करोड़ की 3060 केज परियोजनाओं का भूमिपूजन किया. उत्कृष्ट कार्य कर रहे मछुआरों एवं मत्स्य सहकारी समितियों को पुरस्कार वितरण किये. साथ ही ₹9.73 करोड़ की आजीविका सहयोग राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किया. बहनों ने बांधी सीएम को राखी

मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना सम्मेलन में गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना की 46.34 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से हितग्राही बहनों के खातों में भेजी. सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 340 करोड़ से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से खातों में वितरण किया. लाडली बहनों ने सीएम के हाथों में राखी बांधी. कुछ बहनों ने सीएम को बड़ी राखी भेंट की. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्व-सहायता समूह की बहनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन किया. लाड़ली बहना सम्मेलन में सीएम ने बहनों को झूला झुलाया, फूलों की वर्षा की और संबोधित किया. सीएम ने किए बाबा महाकाल के दर्शन

शनिवार को मुख्यमंत्री सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए. नरसिंह घाट पर स्नान पूजन कर सूर्य को अर्ध्य दिया और फिर महाकाल मंदिर के समीप माधव सेवा न्यास पहुंचे. उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित एवं सुलभ निवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माधव सेवा न्यास द्वारा निर्माण करवाये जा रहे 'श्री महाकालेश्वर भक्त निवास' का संतों की मौजूदगी में भूमिपूजन किया. मुख्यमंत्री ने संतों के साथ बाबा महाकाल मंदिर परिसर में पौधारोपण कर 'वृक्षारोपण महाअभियान-2025' का शुभारंभ भी किया. मुख्यमंत्री ने अमलतास का पौधा लगाया.

