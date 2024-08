ETV Bharat / state

मोहन यादव ने नेशनल सेमिनार का किया शुभारंभ, इन शहरों को जोड़ मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का है प्लान - Ujjain National Seminar

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन के भरतपुरी स्थित मध्य प्रदेश सामाजिक शोध संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया. जिसका आयोजन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल और जनभागीदारी समिति शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय ने किया. इस संगोष्ठी का आयोजन "A Conventional Discussion on Synthetic Organic Chemistry and Beyond" विषय पर किया गया. संगोष्ठी का उद्देश्य रसायन शास्त्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाना है.