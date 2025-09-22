ETV Bharat / state

उज्जैन में 9 दिनों से लापता नाबालिग बच्ची, उमंग सिंघार ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

उज्जैन से लापता हुई धार की नाबालिग बच्ची, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रशासन पर उठाए सवाल, बच्ची की तलाश में जुटी उज्जैन पुलिस.

UJJAIN MINOR GIRL MISSING
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: मजदूरी करने परिवार के साथ धार के गंधवानी से उज्जैन आई एक नाबालिग बच्ची नीलगंगा थाना क्षेत्र से गायब हो गई है. जिसकी तलाश में उज्जैन की नीलगंगा थाना पुलिस जुटी हुई है. अलग-अलग पुलिस की टीमें बच्ची को सुरक्षित खोजने के लिए उज्जैन से रवाना भी हुई हैं. बच्ची उज्जैन के जीवनखेड़ी में परिवार के साथ मजदूरी करने आई थी, जो लगभग 09 दिनों से लापता है. इस पूरे मामले में एएसपी गुरु प्रसाद पराशर ने कहा कि प्रकरण दर्ज कर जांच व बच्ची की तलाश में टीम जुटी है.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का पोस्ट

नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया. उमंग सिंघार ने लिखा "गंधवानी, धार की नाबालिग बच्ची जो परिवार संग उज्जैन में ठेकेदार भगवान सिंह के अधीन काम करने गई थी, पिछले 9 दिनों से लापता है. एफआईआर के लिए नीलगंगा थाने जाने पर पुलिस ने ठेकेदार पर मामला दर्ज नहीं किया. मुख्यमंत्री जरा अपने गृह जिले की कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए.

जांच में जुटी उज्जैन पुलिस (ETV Bharat)

जब आपके अपने जिले में ही कानून-व्यवस्था की यह हालत है कि एक बच्ची पिछले 9 दिनों से लापता है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि इस मामले पर तत्काल कार्रवाई हो और बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करें. साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो."

Umang Singhar X Post
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का पोस्ट (Umang Singhar X Post)

परिवार के साथ उज्जैन आई बच्ची लापता

जिस नाबालिग बच्ची के गायब होने की बात नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाई है, उसको लेकर जानकारी देते हुए उज्जैन नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि " कुछ दिनों पहले बच्ची परिजनों के साथ मजदूरी करने धार के गंधवानी से उज्जैन आई थी. जो उज्जैन के जीवनखेड़ी से लापता हुई है. इस मामले में प्रकरण दर्ज किया जा चुका है.

बच्ची की तलाश में जुटी उज्जैन पुलिस

अभी जांच होने तक स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन बच्ची जीवनखेड़ी में जिस जगह परिवार के साथ मजदूरी के लिए आई, उसकी झोपड़ी के सामने ही एक अन्य मजदूर परिवार भी रहता है. जो बच्ची के गायब होने के बाद से नहीं है. तलाश जारी है सम्भवतः बच्ची सामने वाली झोपड़ी में रहने वाले मजूदर के साथ गई हो. देपालपुर में हम एक ठिकाने पर दबिश दे चुके हैं, जांच जारी है. धार व अन्य सभी जगह तलाश कर रहे हैं. रविवार को भी एक टीम हमने मुखबिर की सूचना पर भेजी है."

For All Latest Updates

TAGGED:

DHAR GIRL MISSING IN UJJAINLEADER OF OPPOSITION UMANG SINGHARUMANG SINGHAR TARGET MOHAN YADAVUJJAIN MINOR GIRL MISSING 9 DAYSUJJAIN MINOR GIRL MISSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना में अष्टभुजाओं वाली कलेही माता का मंदिर, भक्त के पीछे मुड़कर देखते ही प्रतिमा हुई स्थापित

मध्य प्रदेश का इकलौता मंदिर, यहां ब्रह्म मुहुर्त से शुरू होता गरबा खेल, 400 वर्ष पुराना है टेंपल

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.