हुनरमंद हैं ये दिव्यांग बच्चे, इनके बनाए रंग-बिरेंगे दीपों से जगमग होगी उज्जैन की दीवाली

दिव्यांग युवाओं ने तैयार किए मिट्टी के दिए ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 9, 2025 at 5:37 PM IST | Updated : October 9, 2025 at 7:19 PM IST 3 Min Read

उज्जैन: हिम्मत नहीं हारा हूं, अभी भी हौसलों में जान है. तू देख, बस देख, मेरे हौसलों में कितनी ऊंची उड़ान है. निर्मल कुमार की ये पंक्तियां उज्जैन मनोविज्ञान केंद्र के युवक-युवतियों के हौसलों पर सटीक बैठ रही हैं. मानसिक रूप से दिव्यांग ये युवक-युवती भले ही दुनिया को वैसे नहीं देख सकते जैसे एक सामान्य व्यक्ति देखता है, लेकिन इनके हाथों में ऐसा हुनर छुपा है जो किसी कुशल कारीगर को अपनी कला पर शक पैदा करने को मजबूर कर सकता है. दीपावली से पहले ये मिट्टी के दीपक, कैंडल, बाती और कई प्रकार के आर्टिफिशियल सजावटी सामग्री तैयार कर रहे हैं. इनका तैयार किया हुआ एक-एक दीपक मानों इनके आत्मविश्वास और दृढ़ता की कहानी कर रहा है. जवाहर नगर स्थित मनोविकास केंद्र की कहानी उज्जैन के जवाहर नगर में स्थित मनोविकास केंद्र (मनोविकास विशेष विद्यालय) में मानसिक रूप से दिव्यांग 200 युवक-युवतियां और बच्चे अध्ययनरत हैं. इन दिनों ये सभी मिट्टी के दीपक, मोमबत्ती और कई प्रकार के आर्टिफिशियल सजावटी सामान बना रहे हैं. केंद्र के संचालक फादर जिजो जॉर्ज बताते हैं "इनकी उम्र 5 से 35 वर्ष तक है. सभी ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं. जवाहर नगर स्थित मनोविकास केंद्र की कहानी (ETV Bharat) साधारण भाषा में कहें तो ये बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं. इनको लिखना-पढ़ना, खुद से खाना खाना, कलर की पहचान करने जैसे कई कामों को करने में समस्या होती है. कुछ बच्चे और नौजवान हायपर एटीट्यूड वाले भी हैं. हम यहां पर सभी को कई तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं और उन्हें एक नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं."

