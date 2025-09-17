ETV Bharat / state

शमशान में फर्जी अंतिम संस्कार! रसीद बनी और शव गायब

उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान से हैरान करने वाला मामला, अंतिम संस्कार के लिए कटाई लकड़ी कंडे की रसीद फिर सब गायब.

Fake funeral in ujjain
शमशान में फर्जी अंतिम संस्कार! (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 7:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : चक्रतीर्थ शमशान से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ युवकों ने चक्रतीर्थ कार्यालय से बिना डेड बॉडी के ही लकड़ी, कंडे व अन्य सामान ले लिया और नाम पता लिखवा कर शमशान से रसीद बनवा ली. इस फर्जी अंतिम संस्कार की रसीद लेकर कुछ ही देर में युवक फरार हो गए. जब काफी देर तक मृतक का शव शमशान नहीं पहुंचा तो शमशान प्रबंधन को शक हुआ और पूरा मामला थाना जीवाजीगंज पहुंचा.

बिना डेड बॉडी, करवाए लकड़ी कंडे बुक

चक्रतीर्थ कार्यालय में घटना के वक्त तरुण कुमार खत्री ड्यूटी पर थे. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, '' मंगलवार को चार युवक कार्यालय पर आए और मृतक का नाम लालचंद बताते हुए उन्होंने लकड़ी, कंडे व अन्य सामान अंतिम संस्कार का बुक करवाया. मृतक के परिजन बन कर आए युवकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जो रसीद चक्रतीर्थ शमशान पर बनाई गई उसमें किसी लालचंद नाम के व्यक्ति का उल्लेख है. रसीद बना कर युवकों को दे दी गई. जब शव नहीं दिखा तो उनसे पूछा गया कि डेड बॉडी कहां है? जिस पर युवकों ने कहा कि कुछ ही देर में आ रही है.''

UJJAIN CHAKRATEERTH SHAMSHAN
फाइल फोटो (Etv Bharat)

तरुण कुमार ने आगे कहा, '' इसके कुछ ही देर बाद सभी युवक फरार हो गए. डेड बॉडी देर शाम तक आई ही नहीं तो युवकों पर शंका हुई, तब चक्रतीर्थ अध्यक्ष के माध्यम से शिकायत थाना जीवाजीगंज में दर्ज करवाई है.''

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

थाना जीवाजीगंज प्रभारी विवेक कनोडिया ने ETV भारत से कहा, '' शमशान प्रबंधन की और से शिकायती आवेदन मिला है, जिसकी जांच जारी है. अभी किसी को इस मामले में हिरासत में नहीं लिया है. कुछ युवकों ने बिना डेड बॉडी के लकड़ी कंडे बुक करवाए और रसीद बनवा कर भाग गए, जिस शख्स के नाम से रसीद बनवाई गई वो नाम लालचंद बताया गया है. 4 युवक कार्यालय पहुंचे थे. इस मामले में जांच जारी है, जल्द खुलासा करेंगे.

प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है मामला

इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. चर्चा है कि अज्ञात युवकों ने प्रॉपर्टी के चक्कर में पिता की मौत के बाद दोबारा से रसीद बनवाई होगी. क्योंकि अक्सर मृत्य प्रमाण पत्र की जरूरत बैंक, अनुकंपा नियुक्ति नौकरी और बीमा क्लेम के लिए होती है. इसी चक्कर में युवकों ने ऐसा कृत्य किया होगा. हालांकि, पुलिस ने अबतक इस बात की पुष्टि नहीं की है.

आसानी से मिल जाती है शमशान की रसीद

चक्र तीर्थ प्रबंधन के अध्यक्ष अशोक प्रजापत ने इस मामले पर कहा, '' किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर चक्रतीर्थ से जो रसीद दी जाती है, अगर वह गुम हो जाए तो परिजन शपथ पत्र और पहचान पत्र के आधार पर रसीद को दौबारा बनवा सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरह की जालसाजी और षड्यंत्र रचने की जरूरत नहीं हैं.''

वहीं, पुलिस अब शिकायत के आधार पर युवकों की पहचान जुटाने में लगी हुई है. दावा है कि शमशान घाट के इस अजीबोगरीब मामले का जल्द खुलासा होगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN KALYUGI SONUJJAIN CHAKRATEERTH SHAMSHANSECOND FUNERAL FOR PROPERTYUJJAIN MAN FAKE ANTIM SANSKAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश में बर्बाद हुए सोयाबीन किसान, खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाने को विवश

मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

बालाघाट में बाघ इंसान पर नहीं कर सकेंगे हमले, सोलर फैंसिंग से लगेगा जोरदार झटका

GRP का तगड़ा एक्शन, इटारसी रेलवे स्टेशन पर मिला गहनों से भरा बैग, छोड़कर भागा संदिग्ध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.