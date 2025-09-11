ETV Bharat / state

सूखी भी उफनी भी, गंगा जैसी क्षिप्रा नालों में तब्दील, रहस्यमयी नदी की अनोखी गाथा

पवित्र नदियों में से एक है क्षिप्रा नदी. मालवा में बहने वाली ऐसी नदी 6 महीने रहती है सुखी, बारिश में धारण करती रौद्र रूप.

KSHIPRA RIVER INTERESTING FACTS
रहस्यमयी क्षिप्रा की अनोखी गाधा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 2:15 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 2:56 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: मध्य प्रदेश के मालवा में बहने वाली एक ऐसी पवित्र नदी के बारे में आज बात करेंगे जो साल के 6 महीने तो सूखने की कगार पर पहुंच जाती है और फिर अचानक अपना रौद्र रूप धारण करती है. दरअसल, हम बात क्षिप्रा नदी की कर रहे हैं. क्षिप्रा का उद्गम कैसे हुआ, आखिर क्या है वजह जो एक वक्त सूखे की कगार पर पहुंचने वाली क्षिप्रा नदी में अचानक बाढ़ के हालात बन जाते हैं.

आज हम आपको बताएंगे क्षिप्रा के 40 एवं 70 साल पूर्व और आज के हालात, क्षिप्रा में होने वाले चमत्कार, उसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, आखिर क्यों क्षिप्रा किनारे आकर अलग अलग काल में सम्राट, राजा महाराजा सहित साधु संत ने तप यज्ञ किए. साथ ही क्षिप्रा के रौद्र रूप का कारण और हर साल लाखों का नुकसान उठाने वाले ब्राह्मण व आस पास रहने वाले परिवारों के हालात पर देखिए ये खास रिपोर्ट.

UJJAIN MALWA MYSTERY KSHIPRA RIVER
क्षिप्रा का धार्मक और ऐतिहासिक महत्व (ETV Bharat)

बरसाती नदी है क्षिप्रा, गर्मी में सूख जाती है

साहित्यकार डॉ. विवेक चौरसिया क्षिप्रा नदी को लेकर कहते हैं, ''दो तरह की नदियां होती हैं, एक गंगा की तरह, जिसमें पानी निरंतर प्रवाहित होता है. दूसरी बरसाती, जैसे क्षिप्रा. एक समय में बारिश का पानी होता है और एक समय में ग्रीष्मकाल की वजह से ग्लेशियर पिघलने से प्रवाह बना रहता है. क्षिप्रा बरसाती नदी है जो वर्षा काल में अपने मूल स्वरूप जिसे हम आम भाषा में विहंगम दृश्य कहते हैं, उस स्वरूप में होती है. शीत काल में उसमें पानी बना रहता है, लेकिन ग्रीष्म काल में पानी की मात्रा कम हो जाती है, लगभग पानी नहीं के बराबर होता है.

40 वर्ष पूर्व ये स्थिति नहीं बनती थी. इन 40 वर्षों में बेतहाशा तरीके से नदी में जल प्रदूषण बढ़ा है. 11 नाले क्षिप्रा नदी में मिल रहे हैं, जिसके गंदे पानी को लेकर 20 सालों में सिर्फ बातें ही हुई. कई योजनाएं बनाई गईं लेकिन सफल एक नहीं हुई. क्षिप्रा सूखने का सबसे बड़ा कारण ये नाले ही हैं, जिसमें बहकर आने वाली गंदगी नदी को सिकोड़ते जा रही है.

KSHIPRA RIVER INTERESTING FACTS
क्षिप्रा के सूखने का क्या है कारण (ETV Bharat)

क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल

साहित्यकार डॉ. विवेक चौरसिया ने बताया, ''क्षिप्रा नदी इंदौर और धार जिलों के बीच मालवा के पठार से निकलती है. क्षिप्रा में जो सहायक नदियां मिला करती थी वो अतीत की बात हो गई हैं. तमाम सहायक नदियों का उल्लेख हमारे शास्त्रों और इतिहास की पुस्तकों में है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि सहायक नदियां अतिक्रमण के कारण विलुप्त हो गई हैं. सहायक नदियां भी बरसाती रही हैं. एक नदी है जिसका बार बार जिक्र होता है, जिसे खान नदी के नाम से जाना जाता है. वह इंदौर से आती है और उज्जैन के त्रिवेणी संगम के यहां क्षिप्रा नदी में मिलती है.''

''इसका प्राचीन नाम तत्सम (क्षाता) कहा गया है. आज उस तत्सम के भी ये हालात हैं जो एक समय पहले क्षिप्रा को प्रवाहमान बनाये रखती थी. उद्योगीकरण से इतनी प्रदूषित हो गई कि नाले में परिवर्तित हो गई है. क्षिप्रा का इतिहास अब सिर्फ इतिहास ही रह गया. उसकी जुगाली करने की जगह हमें उसकी स्थिति को सुधारने की जरूरत है.''

UJJAIN MALWA MYSTERY KSHIPRA RIVER
पवित्र नदियों में से एक है क्षिप्रा नदी (ETV Bharat)

बढ़ती जनसंख्या भी एक कारण

लगभग 89 वर्ष के विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने ETV भारत से चर्चा में बताया, ''हमारा बचपन क्षिप्रा नदी के किनारे ही बीता है. 70 साल पूर्व हमारे बचपन में नदी का प्रवाह बना रहता था, कभी पानी की कमी नहीं हुई. क्षिप्रा के प्रवाह का कम होना और पानी की कमी होने का कारण आधुनिक खेती और मोटर लगाकर अवैध रूप से पानी निकालना भी है. आज के समय की तुलना में हमारे बचपन में इतना जन-सैलाब नहीं उमड़ता था. आज हर रोज लाखों लोग उज्जैन पहुंचते हैं. ऐसे में शहर की जनता की पूर्ति के साथ लाखों लोगों के लिए पानी की पूर्ति करना होता है. उद्योग भी एक कारण है जहां पानी की अधिक जरूरत होती है.''

UJJAIN MALWA MYSTERY KSHIPRA RIVER
पवित्र नदियों में से एक है क्षिप्रा नदी (ETV Bharat)

70 साल पूर्व गंगा दशमी पर क्षिप्रा से प्रकट होती थी देवी

विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया, ''70 साल पूर्व हमने क्षिप्रा में चमत्कार भी देखे, एक दूध का पट्टा नदी से बहता था, पूरी नदी सफेद हो जाती थी. साथ ही गंगा दशमी के दिन नदी में से एक हाथ रत्न जड़ित बाहर आता और आशीर्वाद देकर गायब भी हो जाता था.'' पुराविद डॉ. रमण सोलंकी बताते हैं, ''क्षिप्रा नदी का उल्लेख शास्त्रों पुराणों में है, स्कंद पुराण में उल्लेख है. भगवान विष्णु की तर्जनी से क्षिप्रा निकली है जो अंत तक मोक्षदायनी के रूप में हमारे सामने है. क्षिप्रा एक संस्कृत का शब्द है. क्षिप्री मतलब तेज बहने वाली नदी है.''

''सदा नीरा रहने वाली नदी 120 किलोमीटर चलकर चंबल नदी में मिलती है. साइबेरिया पक्षियों की चहचहाट से लेकर बड़े बड़े मगरमच्छ और मछलियां इसमें व नदी के आस पास वास करते थे. एक समय पूर्व क्षिप्रा नदी चंबल में, चंबल यमुना में और यमुना गंगा में विलय होती है थी. जिस वजह से भी इसे मोक्षदायिनी कहा गया है. क्षिप्रा नदी सहायक नदियों के साथ साथ उज्जैन के सप्त सागर से जुड़ी हुई है. ये सप्त सागर हमेशा रिसाव देता था, लेकिन अतिक्रमण ने आज सप्त सागरों को क्षिप्रा से मानों दूर कर दिया हो. कालों के काल महाकाल जिन्होंने अपना निवास क्षिप्रा किनारे बनाया है.''

DRY AND FLOOD SITUATION KSHIPRA
जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने किया था टनल का निरीक्षण (ETV Bharat)

51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ क्षिप्रा के तट पर

पुराविद डॉ. रमण सोलंकी ने बताया, ''भगवान कृष्ण क्षिप्रा किनारे सांदीपनि आश्रम में विद्या अध्यन करने आए. 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ क्षिप्रा के तट पर है. विक्रमादित्य का काल आया, नव रत्न हुए, कालिदास ने कई कविताएं क्षिप्रा पर लिखी. राजा भोज, राजा भर्तहरि, गुरु नानक मध्यकाल में उज्जैन आए. युद्ध काल आया तो दुर्गादास राठौड़ जैसे योद्धाओं ने क्षिप्रा किनारे अपना अंतिम समय बिताया. परमार, सिंधिया यहां आए और क्षिप्रा किनारे वास किया. सबसे जागृत नदियों में से एक है क्षिप्रा. आज क्षिप्रा के सूखने का सबसे बड़ा कारण इसके जल स्रोत हैं, गंदगी के कारण बंद हो गए हैं.''

DRY AND FLOOD SITUATION KSHIPRA
टनल एवं डैम बनाकर गंदे पानी को डाइवर्ट और फिल्टर किया जाएगा (ETV Bharat)

क्षिप्रा के घाट पर पंडे-पुजारियों का लाखों का नुकसान

क्षिप्रा नदी किनारे बने श्री राम घाट पर तर्पण पूजन करवाने वाले पंडे एवं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के सदस्य राकेश जोशी ने बताया, ''यूं तो जिले भर में क्षिप्रा नदी किनारे बने घाट पर साल भर 500 से अधिक पंडे पुजारी तर्पण, पूजन व अन्य तरह से पूजन पाठ करते हैं. लेकिन बात सिर्फ श्री राम घाट की ही करें तो यहां 300 के करीब पंडे पुजारी हर रोज आते हैं और तर्पण पूजन का काम करते हैं. प्राकृतिक आपदा यहां हर साल देखने को मिलती है, जिससे यहां के पंडे पुजारियों को लाखों का नुकसान होता है.''

''मंदिरों की सब व्यवस्थाएं चौपट हो जाती हैं. पूजन पाठ बंद हो जाता है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है. मंदिरों की लाइट, रंगरोगन, पूजन सामग्री पानी में बह जाती है. पानी के बहाव के बीच यूं तो नगर निगम का सहयोग रहता है, लेकिन हम पानी का बहाव कम होते ही नगर निगम से पहले ही अपने स्तर पर सफाई कार्य शुरू कर देते हैं. क्योंकि हमारे कई मंदिर हैं जो डूब जाते हैं. पानी में उतरने पर जीव, जंतु के काटने का डर और दलदल में फंसने का डर रहता है.''

पंडे-पुजारी अपने स्तर पर जुटाएंगे व्यवस्था के लिए पैसा

तर्पण पूजन करवाने वाले पंडे एवं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के सदस्य राकेश जोशी ने यह भी कहा कि, ''साल भर में आने वाली आपदा के नुकसान से बचने के लिए अगर प्रत्येक पंडे पुजारी 10 रुपए महीना भी एकत्रित करें तो यहां होने वाली आय के हिसाब से 12 लाख रु श्री राम घाट के पंडे पुजारी एकत्रित कर सकते हैं, जिससे प्रशासन की और हमें हर साल नहीं देखना पड़ेगा.''

क्षिप्रा नदी को प्रदूषण बोर्ड ने दिया D ग्रेड

वर्ष 2028 के सिंहस्थ महापर्व से पूर्व हाल ही में जल प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट में हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है. 2024-2025 की रिपोर्ट में बताया गया कि अब क्षिप्रा नदी का पानी ना पीने योग्य है ना ही नहाने. ये रिपोर्ट जल प्रदूषण बोर्ड ने अलग-अलग घाट के पानी को अलग-अलग कैटेगिरी में रख कर सार्वजनिक की है. कहा गया कि ये पानी सिर्फ मछली पालन, उद्योग और कृषि के लिए ही उपयोग कर सकते हैं. कुल 16 में से 13 घाट का पानी D कैटेगरी में है.

ऐसे में 40 वर्ष पूर्व के बताए गए साहित्यकार डॉ. विवेक चौरसिया के 11 नालों के पानी क्षिप्रा में मिलने के तर्क और इतने सालों में भी योजना नहीं बन पाने के तर्क सही साबित होते हैं. साथ ही 70 साल पहले की तुलना में आज के हालात जो विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताएं वह भी कहीं ना कहीं सटीक साबित होते हैं. पर्यावरणविद सुभाष पांडे के अनुसार, ''अगर कोई इसमें नहाता है तो स्किन कैंसर होने तक के चांस बढ़ जाते हैं.''

क्या है शासन की शुद्धिकरण की योजना

बीते 23 अगस्त को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट एवं कौशल विकास रोजगार और प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल सिंहस्थ 2028 से पहले क्षिप्रा नदी शुद्धिकरण की तैयारियों को लेकर निरीक्षण करने उज्जैन पहुंचे थे. मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा था, ''कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना के तहत करोड़ों की लागत के कार्य जारी है. गांव सेवरखेड़ी से एक टनल एवं डैम बनाकर गंदे पानी को डाइवर्ट और फिल्टर किया जाएगा. कुल 2400 करोड़ की लागत से योजना पर काम चल रहा है, जिसे 2027 तक पूरा करेंगे और क्षिप्रा के शुद्ध पानी में ही सिंहस्थ 2028 में भक्त स्नान करेंगे.''

हर रोज डूबते हैं कई यात्री?

क्षिप्रा के घाट पर 12 महीने श्रद्धालुओं का आवागम बना रहता है. कई श्रद्धालु क्षिप्रा नदी के गहरे पानी में डूबने लगते हैं. हालांकि मौके पर एसडीईआरएफ, होमगार्ड जवान, क्षेत्रीय महाकाल थाना पुलिस की मौजूदगी रहती है. लेकिन कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि बिना किसी लोभ लालच के क्षिप्रा तैराक दल, मछुआरे व अन्य गोताखोरों की टीमें जान पर खेलकर श्रद्धालुओं को बचाती हैं. क्षिप्रा तैराक दल का सदस्य चंद्रशेखर बाढ़ के बीच मंदिरों की सफाई कर रहा था. उसने ETV भारत से कहा, ''बचपन से गहरे पानी में तैराकी का अनुभव भी है और सेवा भाव से हमारे कई परिवार के लोग आज भी क्षिप्रा नदी किनारे काम कर रहे हैं. आज ही बिहार के 3 यात्रियों को डूबते हुए बचाया.''

1000 से अधिक परिवार हर साल प्रभावित
रहवासी संतोष सोलंकी के अनुसार, ''नदी के आसपास रहने वाले लगभग 1000 से अधिक परिवार हर साल बारिश के चलते प्रभावित होते हैं. जिनका हजारों, लाखों रुपए का नुकसान होता है, घरेलू सामान खराब हो जाता है. हालांकि जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो प्रशासन और सामाजिक संगठन मिलकर प्रभावित परिवारों के रेस्क्यू से लेकर सबके रहने और खाने-पीने की तमाम व्यवस्थाएं जुटाता है. अब रहवासियों में भी जागरूकता आई है की बारिश के मौसम से पूर्व वह अपना सामान अपने परिजन और जिनके मकान एक मंजिल या दो मंजिल है वहां पर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे की नुकसान नहीं हो.''

Last Updated : September 11, 2025 at 2:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN MALWA MYSTERY KSHIPRA RIVERKSHIPRA RIVER TRANSFORMATIONDRY AND FLOOD SITUATION KSHIPRAUJJAIN NEWSKSHIPRA RIVER INTERESTING FACTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अपनी खूबसूरती से कम, खाना सहेजने की आदत ने बना दिया कसाई, नौरादेही में आसानी से दिखता है श्राइक

अपनों ने छोड़ा, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी ने थामा, 4500 अस्थियां ले जा चुके प्रयागराज

बेजुबान जानवरों का मसीहा बना रतलाम का ये ग्रुप, अस्पताल खोल फ्री में कर रहा इलाज

मध्य प्रदेश में करोड़ों का तंदुरुस्ती टूरिज्म, हर ट्रिप पर मिलेगी शाही पंचकर्म थेरेपी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.