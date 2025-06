ETV Bharat / state

बाबा महाकाल के दर्शन का ये है सही तरीका, एक गलती पूर्ण लाभ से कर देगी वंचित - RIGHT WAY TO MAHAKAL DARSHAN

महाकाल के दर्शन का क्या है सही तरीका? ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 9, 2025 at 8:04 PM IST 5 Min Read

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है. महाकाल के दर्शन के लिए यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. कुछ साल पहले एक परंपरा के अनुसार भक्तों के दर्शन की व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था ने इसको बदल कर रख दिया. ईटीवी भारत ने दर्शन की पुरानी व्यवस्था को जानने के लिए महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी महेश शर्मा से बात की और उनसे जाना का महाकाल के दर्शन के उचित तरीका क्या है? आपको भी इस तरीके को जानना चाहिए और उसी अनुसार दर्शन करना चाहिए, जिससे आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो. भगवान वीरभद्र के दर्शन की अनुमति का है महत्व? महेश शर्मा ने दर्शन पूजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि "अल सुबह भस्म आरती के दौरान सबसे पहले मुख्य द्वार पर भगवान के प्रिय गण वीरभद्र को जल अर्पित कर उनसे आग्रह कर चांदी का द्वार खोला जाता है. वीरभद्र के पूजन के बाद गण मान भद्र और फिर भगवान के अति प्रिय गण नंदी, जिन्हें भगवान के पास आने-जाने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए, उनका दर्शन पूजन किया जाता है. प्रतिदिन पूजन की इस परंपरा का निर्वहन मंदिर के पुजारी और पुरोहित करते हैं. इसके बाद श्रद्धालुओं को महाकाल के दर्शन करवाते हैं." महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी ने बताया महाकाल के दर्शन का सही तरीका (ETV Bharat)