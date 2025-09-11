महाकालेश्वर मंदिर में स्ट्रक्चर टेस्ट, फर्श से लेकर दीवारों और फिर शिखर तक बाराकी से जांच
महाकालेश्वर मंदिर के स्ट्रक्चर की जांच करने रुड़की से टीम पहुंची. मंदिर के एक-एक कोने का ऊपर से लेकर नीचे तक निरीक्षण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 4:11 PM IST
उज्जैन : विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महकालेश्वर मंदिर के एक-एक कोने की बारीकी से जांच करने के लिए रुड़की से केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI (Central building research institute) की टीम पहुंची है. ये टीम यहां 3 दिन तक रहकर बारीकी से मुआयना करेगी. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के नए और पुराने दोनों स्ट्रक्चर की जांच की जा रही है.
महाकाल मंदिर ने ही जांच के लिए लिखा था पत्र
महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया "मंदिर समिति ने टीम को मंदिर के स्ट्रक्चर की जांच के लिए पत्र लिखा था. CBRI के अलावा हर साल ASI (Archaeological Survey of India) और GSI(Geological Survey of India) की टीमें भी अलग-अलग समय मे मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के क्षरण से लेकर मंदिर के स्ट्रक्चर की जांच कर जांच रिपोर्ट शासन एवं न्यायालय को सौंपती हैं. इससे किसी भी बड़े हादसे को रोका जा सके और भक्तों की सुरक्षा बनी रहे.
महाकाल मंदिर में 3 दिन तक जांच करेगी टीम
CBRI की ये टीम मंदिर के नए और पुराने दोनों स्ट्रक्चर की 3 दिन तक जांच करेगी. मंदिर की दीवारों और शिखर पर लगे पत्थरो की जांच होगी. मंदिर में किये जा रहे नए निर्माण कार्यों में उपयोग में लिए जाने वाले पत्थर व अन्य सामग्रियों की बारीकी से जांच की जाएगी. मंदिर की नींव से लेकर ऊपरी हिस्से तक की हालत कैसी है, नए निर्माण के कारण पुराने निर्माण पर तो कोई असर नहीं हो रहा. इस सबका निरीक्षण किया जाएगा.
पिछले साल अक्टूबर में आई थी CBRI टीम
इस वर्ष सीबीआरआई की टीम सितंबर में आई है. विगत वर्ष 2024 में टीम 15 अक्टूम्बर 2024 को पहुंची थी. वर्ष 2019 से ASI, GSI की टीमें भी मंदिर के शिवलिंग, गर्भगृह के टेम्परेचर व महाकाल बाबा को चढ़ने वाले जल, भस्म, पंचामृत, भांग जांच के लिए अलग-अलग समय मे आती रही है. ये टीमें प्रशासन, शासन और न्यायालय को अपनी रिपोर्ट जांच के बाद प्रस्तुत करती हैं.
- महाकालेश्वर मंदिर पहुंची ASI व GSI की टीमें, गर्भगृह का सर्वे किया, जानें- क्या है मामला
- महाकालेश्वर मंदिर में GSI की टीम ने शिवलिंग पर चढ़ने वाली सामग्री के लिए सैंपल
साल 2017 में न्यायालय में दायर हुई थी याचिका
दरअसल, वर्ष 2017 में एक याचिका न्यायालय में सारिका गुरु ने अपने वकील के माध्यम से दायर की थी. इसमें बताया था कि शिवलिंग का क्षरण हो रहा है. वर्ष 2019 में ये फैसला न्यायालय की और से आया कि शिवलिंग एवं मंदिर के स्ट्रक्चर की जांच रिपोर्ट ASI एवं GSI प्रति वर्ष न्यायालय को सौंपे. टीम ने 2021 की जांच रिपोर्ट में चिंता जताई थी कि दिए गए निर्देशों का मंदिर समिति द्वारा पालन नहीं किया गया.