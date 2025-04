ETV Bharat / state

गले में रुद्राक्ष, शरीर पर धोती-सोला, KGF फेम यश का लुक देख फैन हुई महाकाल नगरी - UJJAIN MAHAKALESHWAR TEMPLE

महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे साउथ एक्टर यश ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 21, 2025 at 9:41 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 10:35 AM IST 2 Min Read

उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना सेलिब्रिटीज का आना जाना लगा रहता है. इसी सिलसिले में दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार यश और सिंघम रिटर्न की एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया सोमवार तड़के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची. दोनों सितारों ने भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. उन्होंने अपनी सादगी और श्रद्धा से हर किसी का दिल जीत लिया. वहीं एक्टर यश ने सीएम डॉ. मोहन यादव से भी मुलाकात की. धोती और सोला पहने नजर आए यश

सुबह 4 बजे यश और मोनिका महाकाल मंदिर पहुंचे. यश ने पारंपरिक धोती और सोला पहना था. अभिनेत्री मोनिका साड़ी पहन कर भस्म आरती में सम्मिलित हुईं. यश और मोनिका दोनों ने मस्तक पर चंदन का तिलक लगवाया. वो करीब दो घंटे तक भगवान महाकाल की भक्ति में लीन रहे. इस दौरान उनके साथ कुछ करीबी मित्र भी मौजूद थे. भस्म आरती के बाद यश और मोनिका ने मंदिर की देहरी से दर्शन किए. पुजारी आकाश ने विधिवत पूजन-पाठ और जलाभिषेक करवाया. मंदिर समिति ने उन्हें सम्मान स्वरूप दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया.

