उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर में 18 अगस्त को एक अनोखी घटना घटी, जिसे कुछ लोग कोई अनहोनी मान रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे एक सामान्य घटना के रूप में देख रहे हैं. सोमवार को रात 8 बजे महाकाल मंदिर के पुजारी ज्योतिर्लिंग पर भांग से श्रृंगार कर रहे थे, तभी अचानक मुखौटा टूटकर गिर गया. इसके बाद पुजारियों ने तुरंत दोबारा शृंगार किया और आरती संपन्न की. पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. घटना के बाद तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी. ज्योतिषाचार्य ने इसे किसी बड़ी घटना का इशारा बताया. जानते हैं पूरा मामला क्या है.

पर्व के अनुसार महाकाल का होता है श्रृंगार

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. भगवान महाकाल का हर रोज भांग से आकर्षक श्रृंगार किया जाता है. भांग के श्रृंगार से विशेष पर्वों पर भगवान को पर्व के अनुसार स्वरूप दिया जाता है. उदाहरण के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महाकाल का श्रृंगार कृष्ण के स्वरूप में होता है.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना (ETV Bharat)

ये परंपरा सदियों से चली आ रही है. इस समय भाद्रपद का महीना चल रहा है. 18 अगस्त को कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन राजसी सवारी भगवान के नगर भ्रमण पर निकली थी. उसी दिन भगवान का भांग का श्रृंगार अचानक से बिखर गया. हालांकि तत्काल श्रृंगार को मंदिर में मौजूद पुजारी पुरोहितों ने ठीक कर दिया.

श्रृंगार गिरने को लेकर पुजारियों का क्या है मत

महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी यश गुरु ने बताया कि "ये एक सामान्य और प्राकृतिक व्यवस्था है. मंदिर में गर्भ गृह में भगवान का श्रृंगार शिवलिंग शरण को रोकने के लिए जारी की गई न्यायालय द्वारा गाइड लाइन के अनुसार ही किया जाता है. श्रृंगार में उपयोग की जाने वाली सामग्री जिसमें भांग, चंदन, मेवे व अन्य की शुद्धता की जांच के बाद ही उसे मंदिर में भगवान को अर्पित किया जाता है.

श्रृंगार का अचानक बिखरना कोई पहली बार नहीं है. कभी-कभी गर्भ गृह का टेम्परेचर और बाहर मौसम के अनुसार टेम्प्रेचर में बदलाव के कारण ऐसी स्तिथि बनती है कि भगवान का श्रृंगार टिक नहीं पाता. नमी और उमस के कारण ऐसी स्थिति बनती है तो तुरंत मंदिर के पुजारी पुरोहित भगवान का श्रृंगार ठीक कर देते हैं."

ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा?

ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बेवाला का कहना है कि "देवता उसी विग्रह को स्वीकार करते है जिसे वे पसंद करते हैं. देवता श्रृंगार करने वाले के मन के भाव को भी समझते हैं. मन का भाव कुछ और है या श्रृंगार में किसी प्रकार की त्रुटि है तो देवता उसे स्वीकार नहीं करते. ये एक प्रकार से देवता की ओर से संकेत भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले 4 महीनों में अप्राकृतिक घटनाओं के होने की संभावना है. साथ ही दक्षिण और पश्चिम दिशा में बाढ़ के हालात बनने के आसार भी है."

3 किलो भांग से होता है भगवान का रोज श्रृंगार

मंदिर में भस्मार्ती, संध्या आरती और शयन आरती के दौरान भगवान का भांग से श्रृंगार किया जाता है, जिसमें लगभग 3 किलो भांग भगवान को अर्पित की जाती है. मंदिर के पुजारी महेश गुरु कहते हैं "भगवान का वास कैलाश पर्वत का है और भांग की तासीर गर्म होती है. इसलिए भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए औषधि युक्त भांग से श्रृंगार भी किया जाता है साथ ही लड्डू का भोग भी लगाया जाता है. भगवान ने जब समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश के बाद विष पिया तब भी भगवान को भांग औषधीय रूप में देकर शीतलता प्रदान की गई थी."