ETV Bharat / state

पुजारी या भक्त, बाबा महाकाल के पंचामृत अभिषेक के बाद किस काम आता है पंचाभिषेक - UJJAIN MAHAKALESHWAR TEMPLE

बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 13, 2025 at 9:26 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 10:20 AM IST 4 Min Read

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है. हर रोज ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, अल सुबह होने वाली भस्म आरती से लेकर देर रात शयन आरती तक बड़ी संख्या में भक्त बाबा की एक झलक पाने को पहुंचते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं. बाबा महाकाल का अल सुबह भस्म आरती से पूर्व पंचामृत से अभिषेक किया जाता है. ईटीवी भारत ने महेश पुजारी से चर्चा कर इस रहस्य को जाना कि आखिर बाबा के अभिषेक के बाद यह पंचामृत जाता कहां है. व्यर्थ होता हैं या इसका कही उपयोग किया जाता है. सारा पंचामृत खेतो, रुद्र सागर या भक्तों में

महेश पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''भक्त हो या पुजारी किसी को भी भगवान को अर्पण होने वाली वस्तु को लेकर मन में संशय या पाने के लिए विचार नहीं आना चाहिए. पुजारी अपनी स्वेच्छा से कभी कभी भक्तों में ये पंचामृत बांट देते हैं. वरना अभिषेक के बाद ये सारा पंचामृत खेतों में जाता है और उससे धन धान्य की बरसात होती है. पूरे देश को उस फसल का लाभ मिलता है. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही नहीं सभी ज्योतिर्लिंगों में अपनी एक व्यवस्था है जहां से यह पंचामृत खेतों में जंगलों में अभिषेक के बाद चला जाता है. उज्जैन में रुद्र सागर में भी इसे मिलाया जाता है.'' सवाल उठते हैं गरीबों में बांट दो?

महेश पुजारी ने कहा, ''आज के टाइम में गरीब मुश्किल से ही बचे हैं. भारत सरकार ने उपचार, शिक्षा, मकान, शादी, कपड़ा यहां तक की प्रसव के दौरान महिला के लिए उपचार फ्री किया है. अगर वाकई में कोई गरीब है तो सर्वे किया जाए और उसके बाद एक व्यवस्था बनाकर इस बारे में विचार अवश्य किया जाना चाहिए. लेकिन बिना तर्क के ऐसी बातें करना उचित नहीं. यहां भगवान को अर्पण होने के बाद सब कुछ भगवान का ही होता है. इस बारे में कोई टीका टिप्पणी हमारे परिवार से कभी नहीं की जाएगी. किस तरह की बातें और दुष्प्रचार करने का काम सिर्फ कुतर्की लोगों का है.''

Last Updated : June 13, 2025 at 10:20 AM IST