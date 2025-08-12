ETV Bharat / state

महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी की मंशा पर भड़के महाकाल के पुजारी, खरी-खोटी सुनाई - MAHAKAL TEMPLE PUJARI ANGRY

श्री महाकालेश्वर मंदिर को महानिर्वाणी अखाड़ा को सौंपने की मांग का महाकाल मंदिर के पुजारियों और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने किया विरोध.

महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज के बयानका विरोध (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 7:47 PM IST

उज्जैन : हाल ही में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर को सरकार से मुक्त कर महानिर्वाणी अखाड़ा को सौंपने की मांग कथावाचक एवं महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने की है. इस बयान पर महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने आपत्ति जताई है. महाकाल मंदिर के पुजारियों ने महामंडलेश्वर को चेतावनी तक दे डाली. पुजारियों ने कहा "पहले अपने अखाड़ों की गंदगी साफ करो महाराज. अगर सरकारीकरण मुक्त होगा तो पहला अधिकार महाकाल मंदिर के 16 पुजारियों का होगा."

बयान को लेकर कैसे शुरू हुआ विवाद

विगत दिनों महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी महाराज ने कथा के दौरान मंच से कहा "देश के अधिकांश मंदिरों पर सरकारों का कब्जा है. महाकाल मंदिर सरकारीकरण मुक्त होना चाहिए और सरकार को इसके लिए पत्र लिखा है. जिस महानिर्वाणी अखाड़े के पास ये जिम्मेदारी थी, उसे वापस मिलना चाहिए. मैं खुद भी जिम्मेदारी संभालने को तैयार हूं. हम मंदिर की व्यवस्था संभालेंगे." ये बयान वायरल होते ही महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु भड़क उठे. खुद महानिर्वाणी अखाड़े के मंदिर के महंत विनीत गिरी महाराज ने इस बयान का समर्थन करने से मना कर दिया. अखील भारतीय पुजारी महासंघ भी पुजारियों के समर्थन में उतर आया.

महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी के बयान पर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी (ETV BHARAT)

मंदिर पर पहला अधिकार 16 पुजारियों का होगा

श्री महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने कहा "बीते 40 वर्षों से मंदिर का अधिग्रहण है. कोई अव्यवस्था नहीं है. मंदिर में पुजारी, महंत गादी सब सुचारू रूप से अपने नियम अनुसार पूजन पाठ कर रहे हैं. महाराज का ये बयान बेबुनियाद है, जिसका कोई प्रमाण नहीं, हम विरोध करते हैं. अगर सरकार निर्णय लेती है सरकारीकरण मुक्त करने का तो पहले प्राथमिकता मंदिर के 16 पुजारियों की होना चाहिए, जिन्होंने हर बार मंदिर की सुरक्षा की, परंपराओं को निभाया आक्रांताओं से मंदिर की मूर्तियों को बचाया."

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर (ETV BHARAT)

महेश पुजारी बोले- पहले अपने अखाड़े से गंदगी साफ करें

महेश पुजारी ने कहा "महाराज की मांग का हम विरोध करते हैं. पहले इन्हें अपने अखाड़ों से गंदगी साफ करना चाहिए. गृहस्थ जीवन जी रहे लोग इनके यहां महामंडलेश्वर हैं, जिन पर आपराधिक केस हैं. ऐसे भी लोग हैं, जो आए दिन मंदिर के गर्भगृह में मर्यादा तोड़कर प्रवेश करते हैं." वहीं, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री रूपेश मेहता ने कहा "सरकार का ये अपना निर्णय होगा. इसमे किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. सरकार जब भी इस पर विचार करेगी तो पुजारी महासंघ पुजारियों के लिए ही बात रखेगा."

बाबा महाकाल की भस्म आरती (ETV BHARAT)

प्रेमानंद पुरी का हम समर्थन नहीं करेंगे

वहीं, रूपेश मेहता का कहना है "आज भी महाकाल मंदिर में महानिर्वाणी अखाड़े की महंत गादी है, जो भस्म आरती के दौरान व मंदिर में अलग-अलग समय मे अपनी विशेष भूमिका निभाता है. नागपंचमी जैसे पर्वो पर अखाडा ही पूजन करता है. ये बयान बेबुनियाद है. ऐसे किसी बयान का हम समर्थन नहीं करते."

