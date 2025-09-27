ETV Bharat / state

32 पुतलियों का अनोखा रहस्य, सवाल-जवाब से राजा की हो जाती थी मौत! कलेक्टर चढ़ाते हैं मदिरा

उज्जैन में दो देवी महामाया और महालाया का अनोखा मंदिर. 32 पुतलियां करती थी राजा से सवाल. जवाब न देने पर हो जाती थी मौत.

UJJAIN 24 KHAMBA MATA MANDIR
32 पुतलियों का अनोखा रहस्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 2:35 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौर

उज्जैन: नवरात्र की धूम हर जगह दिखाई दे रही है. हर तरफ भक्ति मय माहौल है. आप धर्म नगरी उज्जैन आ रहे हैं तो जानिए दो देवियों के एक ऐसे मंदिर का रहस्य जो 24 खंभो के विशाल द्वार पर विराजमान है. जहां 24 खंभों पर ही 32 पुतलियों (परियों) का निवास हुआ करता था. खास बात यह है इस 24 खंभा द्वार में प्रवेश करने से पूर्व राजा को 32 पुतलियों के सवाल के जवाब देने होते थे. जवाब नहीं देने पर राजा की मृत्यु हो जाती थी और दोनों देवियों को मृत राजा का भोग चढ़ जाता था.

आज भी प्राचीन द्वार और मूर्तिया हैं, जहां बड़ी संख्या में दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगती हैं. यहां नगर पूजन की भी परंपरा है, जिसे दोनों देवियों को प्रसन्न करने वाले सम्राट ने शुरू किया. नवरात्र के अष्टमी पर्व पर यहां नगर पूजन होता है. नरबलि के बाद, पशु बलि का भोग भगवान को लगता था. आज सिर्फ मदिरा की धार देवियों को चढ़ती है. संतों के साथ लोकतंत्र में इस परंपरा को कलेक्टर एसपी निभा रहे हैं. आइए इस रिपोर्ट में मंदिर के पुजारी और पुराविद से नगर पूजन परंपरा को एवं मंदिर के इतिहास को समझते हैं.

उज्जैन में दो देवी महामाया और महालाया का अनोखा मंदिर (ETV Bharat)

कहां है ये मंदिर?
ये मंदिर शहर के श्री महाकाल मंदीर चौराहा और गुदरी चौराहे के बीच 24 खंभा माता मंदिर के नाम से है. ये 24 खंभे श्री महाकाल मंदिर के प्राचीन प्रवेश द्वार बताए जाते हैं. पुराविद डॉ. रमण सोलंकी के अनुसार, ''सम्राट चंद्रप्रद्युत नामक शासक ने मंदिर बनवाया था. सम्राट अशोक मौर्य के समय उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया और बाद में सम्राट विक्रामादित्य आए. ऐसे कई सम्राट, राजा, महाराजा इसी द्वार से श्री महाकाल मंदिर में प्रवेश किया करते थे.''

चूंकि गौपुरम में (विशाल द्वार की परंपरा रही है) सभी द्वार देवी शक्तियां, भैरव, गणेश की प्रतिमाओं को स्थापित करने का भी चलन था जिससे नगर की रक्षा, नगर में सुख समृद्धि प्रवेश के दौरान दर्शन करने पर बनी रहे. ऐसे ही श्री महाकाल मंदिर के 24 खंभा द्वार पर देवी महामाया और देवी महालाया का आव्हान कर उन्हें विराजमान करवाया गया.

devi Mahamaya and Mahalaya
देवी मां के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं लोग (ETV Bharat)

कौन है ये देवियां?
मंदिर के पुजारी बताते हैं, ''देवी महामाया और देवी महालाया वो देवियां हैं जिन्होंने राक्षस चैत्र मास मुंड का संहार किया था. देवियों ने दोनों राक्षसों के संहार के बाद यहां जब द्वार बना तो सम्राट चंद्र प्रद्युत के आह्वान पर स्थान ग्रहण किया.

devi Mahamaya and Mahalaya
उज्जैन में दो देवी महामाया और महालाया का अनोखा मंदिर (ETV Bharat)

सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया नर बलि की प्रथा को खत्म
मंदिर के पुजारी अमृत लाल ने ETV भारत से चर्चा में कहा, ''सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल के पहले से यहां ये दो देवियां हैं. इनके साथ 24 खंभों पर 32 पुतलियां हुआ करती थीं. जब भी कोई राजा इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करता तो 32 पुतलियों के जवाब राजा को देना पड़ते थे. सवाल इतने कठिन होते की राजा की मृत्यु हो जाती और देवी को भोग चढ़ जाता. सम्राट विक्रमादित्य आए, उनका प्रवेश करने का नंबर आया, लेकिन सम्राट विक्रामादित्य ने प्रवेश से पूर्व सबसे पहले देवी महामाया और देवी महालाया सहित नगर के 40 भैरव व देवी मंदिरों में पूजन अर्चन किया. नगर की सुख समृद्धि की कामना की. सभी देवियां और भैरव विक्रामादित्य के इस खास पूजन से प्रसन्न हुए.''

''उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य से कहा कि जो मांगना है मांगो. सम्राट विक्रमादित्य ने देवियों से कहा में द्वार से प्रवेश कर रहा हूं 32 पुतलियां सवाल करेगी तो क्या जवाब दूंगा? तब देवियों ने सम्राट को आशीर्वाद दिया कि जो सवाल 32 पुतलियां करेंगी वो सब जवाब आप बेझिझक दे देंगे. ऐसा ही हुआ 32 पुतलियां भी सम्राट से प्रसन्न हो गई और सम्राट को वचन दिया आज से आपके शासन में होने वाले हर निर्णय को सदियों याद रखा जाएगा. आपका कोई निर्णय डगमगाएगा नहीं. उसके बाद से किसी राजा की सवाल पूछने के कारण मृत्यु नहीं हुई. हालांकि पशु बलि चलती रही.''

ujjain 24 khamba mata mandir
24 खम्बों के विशाल द्वार (ETV Bharat)

पशु बलि भी हुई बंद
मंदीर के पुजारी बताते हैं, ''इन देवियों को पूर्व में नरबलि का भोग लगता था. लेकिन सम्राट विक्रामदित्य जब आए उन्होंने यहां देवियों को प्रसन्न किया और पशु बलि की परंपरा शुरू हुई. सम्राट के बाद जब लोकतंत्र आया उस वक्त तखतमल जैन नेता बने. जिन्होंने पशु बलि को भी बंद करवाया. आज यहां बस देवियों को मदिरा की धार चढ़ती है.''

नगर पूजन के लिए 27km पैदल भ्रमण
चौबीस खंबा स्थित देवी महामाया और देवी महालाया की प्रतिमाओं के यहां पूजन के बाद नगर पूजन यात्रा शुरू होती है. नवरात्र की अष्टमी तिथि पर सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू की इस यात्रा को आज कलेक्टर, एसपी और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निभा रहे हैं. देवियों के मंदिर में पूजन के बाद नगर कोतवाल एक हांडी में शराब लिए रहते हैं, जिसमें छोटा सा छेद होता है. पुजारी अनुसार, 27 किलोमीटर तक पैदल भ्रमण कर मार्ग में आने वाले करीब 40 मंदिरों में धार को अर्पित करते हैं.''

ये सिलसिला देर शाम तक चलता है, 12 घण्टे में ये पूजन पूरा होता है. सम्राट, राजाओं-महाराजाओं के शासन काल के पश्चात जागीरदार, जमीनदार द्वारा यहां पर देवियों का पूजन किया गया, जो आज भी चल रहा है. दो नवरात्र अश्विन मास और चैत्र मास की नवरात्र में मदिरा अर्पित करने का कार्यक्रम होता है. एक नवरात्र में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शराब की मटकी लिए पैदल नगर भ्रमण करते हुए देवी देवताओं को मदिरा की धार अर्पित करते हैं. तो वहीं एक नवरात्र में कलेक्टर और एसपी मदिरा अर्पित करते हैं.

पूजन के लिए सवा सौ रुपये ग्वालियर स्टेट से आते हैं
मंदिर के पुजारी अनुसार, आज भी ग्वालियर के महाराज के यहां से सवा सौ रुपयों की राशि तहसील कार्यालय आती है. बाकी का पैसा उज्जैन कलेक्टर देते हैं और उसके बाद ही पूजन का क्रम सभी व्यवस्थाएं जुटाकर शुरू किया जाता है. जब देवियों और भैरव को मदिरा का भोग लगता है तो उस हांडी का प्रसाद भक्तों में भी बांटा जाता है.''

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN NEWSDEVI MAHAMAYA AND MAHALAYAUJJAIN 32 DOLLS QUESTION KING DIEDMAHAKAL MAIN ENTRANCE 24 KHAMBAUJJAIN 24 KHAMBA MATA MANDIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

तय गति से स्पीड बढ़ने पर लगेगा आटोमैटिक ब्रेक, रेल सुरक्षा का कवच 4.0 से रुकेंगे रेल हादसे

तामिया की पहाड़ियों में दौड़ेंगे 12 राज्यों के खिलाड़ी, आदिवासियों ने किया स्पेशल वेलकम

इंटरनेशनल टूरिज्म डे पर बांधवगढ़ घूमने का शानदार मौका, बफर में सफर के लिए नो टिकट

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की जुबान को गंगा जल से किया साफ, कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.