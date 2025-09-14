ETV Bharat / state

'कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को भी नहीं छोड़ा', महाकाल के दर्शन करने पहुंची जयाप्रदा ने खूब सुनाया

महाकालेश्वर दर्शन करने पहुंची अभिनेत्री और बीजेपी नेत्री जयाप्रदा. पीएम मोदी की मां के तथाकथित अपमान पर कांग्रेस पर भड़कीं.

JAYAPRADA ON INSULT MODI MOTHER
महाकालेश्वर दर्शन करने पहुंची अभिनेत्री और बीजेपी नेत्री जयाप्रदा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 8:10 AM IST

उज्जैन: फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेत्री जयाप्रदा शनिवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची. वे उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया की पत्नी के साथ मंदिर आई थीं. जयाप्रदा ने मंदिर के गर्भ गृह में माथा टेक बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और फिर नंदी हाल में बैठकर शिव की आराधना की. पुजारी अर्पित और आकाश ने दर्शन पूजन करवाया. जयाप्रदा ने बिहार कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी की मां के कथित अपमान पर कंग्रेस को आड़े हाथ लिया. कहा, कांग्रेस वालों ने प्रधानमंत्री की मां को भी नहीं छोड़ा.

बिहार कांग्रेस के एक्स पोस्ट पर बरसी जयाप्रदा

जयाप्रदा ने बिहार कांग्रेस द्वारा अपने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर शेयर किया एक एआई वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "ये कांग्रेस सिर्फ महिला दिवस पर ही बात करना जानती है. महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती. कांग्रेस वाले पीएम मोदी की मां को भी नहीं छोड़ रहे.''

''यह बड़े दुख की बात है कि जो इंसान हमारे बीच नहीं है उन पर भी टिप्पणी करते रहते हैं. मैं कांग्रेस की हरकत से बहुत चिंतित हूं. प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मान के साथ मैं कहना चाहती हूं कि आपने देश के लिए जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता. कांग्रेस की नीति में ही खोट है. हम तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करते है."

Jayaprada Mahakal Darshan
जयाप्रदा ने नंदी हाल में बैठकर शिव की आराधना की (ETV Bharat)

बिहार कांग्रेस ने एक्स पर शेयर किया है पोस्ट

बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए एआई वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद". 36 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी और उनकी मां की तरह दिखाई देने वाले एक किरदार को दर्शाया गया है, जिसमें पीएम मोदी कहते हैं आज की वोट चोरी डन हो गई. अब सोने जाता हूं.

Jayaprada Mahakal Darshan
मंदिर के गर्भ गृह में माथा टेक महाकाल का आशीर्वाद लिया (ETV Bharat)

उनके सपनों में उनकी मां आती हैं जो कहती हैं, अरे बेटा पहले मुझे नोटबंदी की लाइन में लगवाया, फिर पैर धोने की रील बनवाई और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो. तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो, तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो. राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे. तभी अचानक मोदी नींद से जाग जाते हैं.''

'महाकाल की कृपा होती है तो बुलावा आ जाता है'

जयाप्रदा ने मीडिया से चर्चा में कहा, "बाबा महाकाल की कृपा होती है तो उनका बुलावा आ जाता है. आज भी ऐसा ही हुआ. बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन लाभ हुए. मनोकामना की है कि देश में सुख समृद्धि बनी रहे, सभी का कल्याण हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है. आज महाकाल मंदिर का विकास देखिए कॉरिडोर में लाखों भक्त एक साथ होते हैं."

