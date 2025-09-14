ETV Bharat / state

'कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को भी नहीं छोड़ा', महाकाल के दर्शन करने पहुंची जयाप्रदा ने खूब सुनाया

महाकालेश्वर दर्शन करने पहुंची अभिनेत्री और बीजेपी नेत्री जयाप्रदा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 14, 2025 at 8:10 AM IST 3 Min Read