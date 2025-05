ETV Bharat / state

मशहूर कथावाचक पर छिड़ा विवाद, क्रांतिकारी मंगल पांडे को भी नहीं छोड़ा - UJJAIN MAHAKAL SENA WARNING

गोविंद देव गिरी महाराज से किए महाकाल सेना ने सवाल ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 2:23 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 2:49 PM IST 2 Min Read

उज्जैन : राजस्थान के ब्यावर में हनुमंत कथा के दौरान क्रांतिकारी वीर मंगल पांडे पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गर्मा गया है. उज्जैन की महाकाल सेना ने चेतावनी देते हुए कहा "अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज को ये बयान भारी पड़ेगा." महाकाल सेना ने गोविंद देव गिरी महाराज के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है "वे अपने बयान पर माफी मांगें." महाकाल सेना ने एमपी के सीएम के साथ ही पीएम को लिखा पत्र विवादास्पद बयान को लेकर महाकाल सेना राष्ट्रीय प्रमुख महेश पुजारी ने सवाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखा है. महाकाल सेना ने गोविंद देव गिरी पर आरोप लगाया है "उनके बयान से क्रांतिकारी मंगल पांडे की छवि धूमिल हुई है. क्रांतिकारी मंगल पांडे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

