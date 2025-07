ETV Bharat / state

तड़के 02:30 बजे जागे बाबा महाकाल, श्रावन में सोमवार को भोले नाथ ने रखा उपवास - UJJAIN MAHAKAL MANDIR

सावन के दूसरे सोमवार में उमड़ा सैलाब ( ETV Bharat )

Published : July 21, 2025 at 10:22 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 10:58 AM IST

उज्जैन: श्रावण मास का आज दूसरा सोमवार है, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में रात 02:30 बजे भस्म आरती के लिए पट खुल गए थे. तब से मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है. जय महाकाल के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा है. विश्व में एकमात्र दक्षिणमुखी महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, जहां की भस्म आरती दर्शन विशेष मानी जाती है. इसके बाद भगवान का विजया स्वरूप में श्रृंगार हुआ. वहीं कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी भस्म आरती दर्शन किए. तड़के से उमड़ा भक्तों का सैलाब भक्तों के तप, तपस्या को देख खुद महाकाल भी श्रावण के प्रत्येक सोमवार और प्रदोष पर उपवास पर रहते है. आज भगवान उपवास पर है. भगवान को फलाहार का भोग लगा, अब देर शाम नगर भ्रमण के बाद जब भगवान मंदिर में वापस लौटेंगे तब संपूर्ण भोग लगाया जाएगा. कहा जाता है सनातन धर्म में सबसे पवित्र ये महीना होता है. इसमें शिव पूजा का अत्याधिक महत्व होने के चलते जगह जगह शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब भी उमड़ रहा है. बाबा महाकाल का विजया स्वरूप में किया गया श्रृंगार (ETV Bharat) भक्तों ने भस्म आरती के किए दर्शन

महेश पुजारी ने कहा, "आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार को मंदिर के पट तड़के 02:30 बजे खोले गए. श्रावण मास में आम दिनों में 03 बजे खोले जाएंगे और सामान्य दिनों में 4 बजे खोले जाते है. भस्म आरती के दौरान कार्तिकेय मण्डपम् की अंतिम 3 पंक्तियों से श्रद्धालुओं के लिये चलित भस्म आरतीदर्शन व्यवस्था समिति की रही जिसका अधिक से अधिक भक्तों ने लाभ लिया. बाबा महाकाल के ढाई बजे खुले पट (ETV Bharat) भगवान के पूजन का क्रम महेश पुजारी ने बताया, "मंदिर में आम दिनों की तुलना में श्रावण सोमवार को डेढ़ घण्टे पहले पट खुल जाते है. यहां फुट पांति व जनेऊ पांति के वंशावली अनुसार पूजन का क्रम होता है. ये समय फुट पांति के पुजारियों के लिए है, उन्हीं ने आज द्वार खोले हैं. सबसे पहले वीर बाल भद्र की पूजा हुई, उसके बाद भगवान के डेली का पूजन हुआ और घण्टा बजाकर भगवान को संकेत दिया गया कि हे महादेव महाकाल हम आपके द्वार खोल रहे हैं और प्रवेश करना चाहते हैं. फिर मान भद्र का पूजन करने के बाद भगवान का मुख्य द्वार खोलकर गर्भगृह की डेली (रोजाना) का पूजन हुआ. इस तरह गर्भ गृह में हर रोज प्रवेश का क्रम पूरा होता है. बाबा महाकाल का पूजन करते पुजारी (ETV Bharat) प्रवेश के बाद क्या हुआ? गर्भ गृह में मौजूद भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी सबको स्नान करवाया जाता है. प्रथम कपूर आरती होती है उसके बाद सामान्य दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाता है. तत्पश्चात हरि ॐ जल के बाद भगवान का पंचाभिषेक होता है. अलग-अलग प्रकार की वस्तुएं मंत्रों द्वारा भगवान को अर्पण की जाती है. ध्यान और आवाहन होता है. भगवान को आसन दिया जाता है. भगवान के पैर धोए जाते हैं. उन्हें स्नान करवाने के बाद पंचाभिषेक होता है. ये अलग-अलग द्रव्य से स्नान होता है. फल भांग व अन्य जिसके बाद दोबारा शुद्ध स्नान करवाकर भगवान का श्रृंगार किया जाता है. श्रृंगार होने के बाद होती है भस्म आरती पुजारी महेश गुरु ने बताया, "श्रृंगार होने के बाद भस्म से स्नान करवाया जाता है, जिसे भस्म आरती और मंगला आरती कहा जाता है. जिसके बाद रजत मुकुट आभूषण, वस्त्र भगवान को अर्पण किए जाते हैं. भगवान दिव्य स्वरूप में निराकार से साकार रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं. दिव्यता के साथ धूप दी जाती है, फिर दीप दर्शन, नैवेद्य चढ़ाया जाता है. फिर सब आरती लेते हैं और इस प्रकार अल सुबह की ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है. भगवान साकार से फिर निराकार रूप में आते हैं और दर्शन देते हैं. लाखों भक्तों का उमड़ा सैलाब (ETV Bharat) कुल 5 आरती होती है मंदिर में पहली भस्म आरती को वंश परंपरा के पुजारी करते हैं. इसके बाद 7 बजे आरती होती है, जिसमें चावल, दही, शक्कर का भोग लगता है व सामान्य पूजन और श्रृंगार होता है. (लेकिन प्रत्येक सोमवार सिर्फ फलाहार का भोग लगता है) जिसके बाद पुनः 10 बजे पंचमूर्त पूजा होता है और पूर्ण भोग भगवान को लगता है. इसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी भजिए लड्डू बनते हैं, जिसे भोग आरती कहते हैं. शाम को 5 बजे भगवान का स्नान होकर जल चढ़ना बंद हो जाता है. श्रृंगार होकर भगवान राजा स्वरूप में विराजमान रहते हैं. भगवान निराकार से साकार स्वरूप में आ जाते हैं. फिर शाम 7 बजे संध्या आरती होती है, जिसमें दुध का भोग होता है. उसके पश्चात शयन आरती रात 10:20 बजे, जिसमें मेवे का प्रसाद होता है. इसके बाद भगवान के द्वार के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. भगवान को आराम के लिए कहा जाता है. भस्म आरती और शयन आरती मंदिर की परंपरा है व दिन की तीन आरती शासकीय आरती है. सुख समृद्धि व अन्य के लिए जो ग्वालियर स्टेट के समय से चली आ रही है. पुजारी महेश गुरु ने बताया दर्शन का महत्व श्रावण माह में शिव दर्शन करने से अनेक पापों का नाश होता है. साथ ही इस माह में जो भी भक्त शिव को जलधारा, दुग्ध धारा व बैल पत्र चढ़ाते हैं, तो उसके तीन जन्मों के पाप का विनाश होता है व उसको अक्षुण्य पुण्य की प्राप्ति होती है. 1 बिल्वपत्र से 1 लाख तक बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है. इन दिनों जितने भी व्रत आते हैं वो सती और माता पार्वती ने किए हैं. ये व्रत दोनों ने अपने अपने समय में शिव को मनाने व पाने के लिए किए थे. सावन में ठाठ-बाट से निकले बाबा महाकाल, गार्ड ऑफ ऑनर से सवारी की हुई शुरूआत

महाकाल की शरण में मोहन यादव, भस्मारती में हुए शामिल, क्षिप्रा नदी में की तैराकी मनवांछित फल होता है प्राप्त शिव जैसे पति की कामना लिए वे व्रत करती थी और मांगती थी, मैं धन्य हो जाऊंगी. इसलिए सनातन धर्म में महत्व है कि जो महिलाएं 4 पहर की पूजा, व्रत, उपवास आदि करती हैं. इससे उन्हें सौभाग्य के फल की प्राप्ति होती है. कुंवारी बच्चियों को मनवांछित वर प्राप्त होता है ऐसी मान्यता है.

Last Updated : July 21, 2025 at 10:58 AM IST