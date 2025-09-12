ETV Bharat / state

पोस्टमार्टम के लिए मांगे 10 हजार, फिर पशु चिकित्सक को किसान की हाय लगी या गौमाता की श्राप

उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने इंगोरिया के पशु चिकित्सक को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया. लोकायुक्त डीएसपी दिनेश चंद्र पटेल ने बताया "बड़नगर तहसील क्षेत्र के दंगवाड़ा गांव के निवासी अर्जुन गुर्जर ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी. शिकायतकर्ता के भांजे की गाय के बीमा क्लेम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता थी. इसी काम के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी. पहले लोकायुक्त ने शिकायत को अपने स्तर पर जांचा परखा. लोकायुक्त ने पाया कि किसान की शिकायत सही है. इसके बाद रिश्वत लेते पकड़ने का प्लान तैयार किया गया."

उज्जैन : मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की लगातार कार्रवाई के बाद भी अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं. ये लोग रिश्वत के लिए इंसानियत भी ताक पर रख देते हैं. ऐसा ही मामला फिर सामने आया है. उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के गांव दंगवाड़ा से. दंगवाड़ा में रहने वाले एक किसान की गाय की मौत हो गई. पोस्टमार्टम के लिए किसान से पशु चिकित्सक ने 10 हजार रुपये डिमांड रखी.

लोकयुक्त डीएसपी दिनेश चंद्र पटेल ने बताया "04 सितंबर को अर्जुन गुर्जर, निवासी दंगवाडा ने उज्जैन पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त आनंद यादव से शिकायत की थी, इसमें कहा गया कि उसके भांजे की गाय मर गई थी. गाय का बीमा क्लैम करने के लिए पीएम रिपोर्ट की आवश्यकता थी. गाय का पीएम पशु चिकित्सालय इंगोरिया के डॉ. मनमोहनसिंह पवैया द्वारा किया गया. इसके बाद पीएम रिपोर्ट के बदले पशु चिकित्सक ने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की."

लोकायुक्त की टीम देखते ही घबराया डॉक्टर

इसके बाद किसान और डॉ. मनमोहनसिंह पवैया के बीच 9 हजार रिश्वत पर बात बन गई. 12 सितंबर को फरियादी डॉ. मनमोहनसिंह पवैया ने किसान से 9 हजार रुपये लिए. इसी दौरान लोकायुक्त टीम को आते देख रिश्वत राशि चिकित्सालय के बरामदे में रखी बेंच पर रख दी. लोकायुक्त टीम ने रशि जब्त कर पशु चिकित्सक के खिलाफ जारूरी कार्रवाई की. इस कार्रवाई में डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल, निरीक्षक हीना डावर, आरक्षक संजीव कुमारिया, आरक्षक संदीप राव कदम, आरक्षक नीरज कुमार, हितेश ललावत, अंजली पूरानिया शामिल रहे.

शनिचरी अमावस्या पर भी हुई थी लोकायुक्त कार्रवाई

बता दें कि बीते दिनों शनिचरी अमावस्या के पर्व पर शनि नव गृह मंदिर उज्जैन में 11000 रुपये पीएम आवास स्वीकृति के नाम पर लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रोजगार सहायक सचिव को मंदिर परिसर में ही दबोच लिया था. लोकायुक्त की इस कार्रवाई से कुछ देर के लिए मौके पर मौजूद अन्य श्रद्धालू भी आश्चर्यजनक रह गए थे. रोजगार सहायक सचिव को मंदिर में ट्रैप करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए लोकयुक्त उसे PWD गेस्ट हाउस लेकर पहुंची थी.