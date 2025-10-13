पेंटिंग्स एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश के वैभव की झलक, मालवा का मनमोहक ग्रामीण परिवेश भी
उज्जैन में लगी चित्र प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश का और खासकर मालवा क्षेत्र का वैभव दर्शाया. प्राचीन किले और मंदिरों का भी चित्रण.
October 13, 2025
उज्जैन : शहर के कालिदास अकादमी में लगी चित्रों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र है. प्रदर्शनी में कुल 27 पेटिंग्स हैं. इनमें मध्य प्रदेश और खासकर मालवा अंचल के प्राचीन किले और ऐतिहासिक धरोहरों का महत्व दर्शाया गया है. मालवा के ग्रामीण परिवेश को बहुत गहराई से दिखाया गया है. ये सारी पेंटिग्स शहर के युवा होनहार चित्रकार 22 वर्षीय छात्र तिलक राज सिंह सोलंकी ने बनाई हैं. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया.
प्रदर्शनी की पेंटिंग्स में क्या-क्या खास
ये चित्र प्रदर्शनी पूरे मध्य प्रदेश और खासकर मालवा के वैभव को दर्शाती है. प्रदर्शनी में मालवा क्षेत्र में बसे ग्रामीण इलाकों के रहवासियों की दिनचर्या, महाकवि कालिदास के रघुवंश पर आधारित सीता विलाप, तेजाजी पर्व की यात्रा दर्शन, नर्मदा, शिप्रा का संगम, श्री राम घाट, नेमावर का सिद्धेश्वर धाम, मालवा के गांव की वापसी नामक सीरीज, प्राचीन किले व मंदिरों की अलग-अलग शैलियों पर खूबसूरत तस्वीरें है.
पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर पेंटिग्स में
छात्र तिलक राज सिंह सोलंकी ने ये सभी चित्र मध्य प्रदेश के तमाम पुरातत्व संग्रहित क्षेत्रों में जाकर अध्ययन के बाद तैयार किए है. तिलक राज सिंह सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में MFA (MASTER OF FINE ARTS) के छात्र हैं. वह प्रोफेसर पुराविद् प्रोफेसर डॉ. रमण सोलंकी के पुत्र हैं. ETV भारत से चर्चा में चित्रकार तिलक राज सिंह सोलंकी ने प्रदर्शनी के बारे में बताया "यहां ये क्रम पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर की तस्वीर से शुरू होता है, जोकि एक महान और बड़े पुराविद् रहे हैं. इसके बाद डॉ.आरसी ठाकुर इतिहासकार जिनके पास भारत का सबसे बड़ा मुद्रा संस्करण मौजूद है, उनकी तस्वीर है."
प्रदर्शनी में तेजादशमी पर्व पर तेजाजी की यात्रा
प्रदर्शनी में सीता विलाप की एक खास तस्वीर है जो महाकवि कालिदास के रघुवंश काव्य पर आधरित है. इसमें सीता को प्रभु राम द्वारा जब परित्याग किया गया तो वह दुखी होकर वन में बैठी दिखाई दे रही हैं. सीता के साथ पूरी प्रकृति समदुख का अनुभव करती दिखाई दे रही है. मोर, हिरण, वानर, गिलहरी की आंखों में आंसू हैं, पेड़-पौधे मुरझाए हुए हैं. प्रदर्शनी में मालवा क्षेत्र में निकलने वाली तेजादशमी पर्व पर तेजाजी की यात्रा की एक खास तस्वीर है.
पेंटिंग्स में इंसान के हृदय व दिमाग का चित्रण
चित्रकार तिलक राज सिंह सोलंकी बताते हैं "क्षितिज और पाथेय मालवा के ग्रामीण अंचल से प्रभावित एक आधुनिक दृश्य चित्र भी शामिल है. प्रदर्शनी में नर्मदा और शिप्रा नदी का सिद्धतट, श्री राम घाट भी है. नेमावर के सिद्धेश्वर धाम की तस्वीर भी शामिल है. एक तस्वीर ऐसी है जो सभ्यता का अंतराल दर्शाती है. उदाहरण के लिए आज के समय में हम एक दूसरे को अलग होता महसूस करते हैं, उसको दर्शाया गया है."
"यहां कई अमूर्त तस्वीरें भी हैं, जैसे भाव प्रधान चित्र, आकृति प्रधान जोकि मनुष्य के हृदय व दिमाग में चल रहे स्थाई भावों को प्रदर्शित करते हैं. हम जब साहित्य में नवरस पढ़ते हैं तो हमें ये चित्र समझ आते हैं. क्रोध, प्रेम, वात्सल्य, घृणा व अन्य भाव इससे समझ आते हैं."
उज्जैन के गांव की 4 हजार साल पुरानी सभ्यता
प्रदर्शनी में उज्जैन के गांव कागदी करादिया की तस्वीर है, जहां ताम्रसन सभ्यता दिखाई देती है जोकि उज्जैन के महिदपुर मार्ग में देखी जाती है. ये 4000 साल पुरानी सभ्यता है. मंदिरों की अलग-अलग शैलियों की तस्वीरें हैं जिसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली जो मंदिर के शिखर से पहचानी जाती है.
प्राचीन किले में महिदपुर किले का द्वार व द्वार पर चित्रित 250 वर्ष पुरानी भित्ति चित्र, मराठा कालीन चित्र व अन्य हैं. प्रदर्शनी में भोजपुर का शिव मंदिर भी है, जहां मंदिर के आसपास जो पाषाण खंड है उसे पर हजारों वर्ष पुरानी महत्वपूर्ण डिजाइन बनी हुई है. ये ड्रॉइंग बताती है कि मंदिर को कैसे डिजाइन किया गया.
शिप्रा के रामघाट में देर शाम गुलाबी सांझ का चित्रण
छात्र तिलक राज सिंह सोलंकी ने बताया "प्रदर्शनी में शिप्रा नदी से रामघाट के यहां देर शाम गुलाबी सांझ का आधुनिक दृश्य दिखाई पड़ता है. रुद्र सागर से श्री महाकालेश्वर मंदिर के चित्र अलग-अलग विचारों से तैयार किए गए. चक्र पुरुष जो कि भगवान विष्णु की प्रतिमा के बाएं हाथ की और रहने वाले है, उन्हें दर्शया गया है. शाल भंजिका जोकि अप्सराओं में से एक है, उन्हें यहां देखा जा सकता है."
"शृंगारिका की भी एक तस्वीर है जो श्रृंगार करती हुई नायिका खजुराहो की है. फर्नाजी का मंदिर मालवा क्षेत्र में जोकि लोक आस्था का खास केंद्र है, ये झाबुआ इलाके में बना हुआ है. अमलतास और गुलमोहर दो खास फूलों के अमूर्त चित्र भी हैं."