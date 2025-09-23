ETV Bharat / state

खगोलीय घटना में आज की तारीख बेहद खास, 12-12 घंटे का होगा दिन और रात

बड़ी संख्या में पर्यटक, स्कूली बच्चे, विज्ञान में रुचि रखने वाले व अन्य इस घटना को देखने, समझने उज्जैन की जीवाजी वेधशाला पहुंचते हैं. 23 सितंबर को भी बड़ी संख्या में पर्यटक और स्कूली बच्चे पहुंचे, जहां मौजूद गाइड ने उन्हें विस्तार से जानकारी दी.

उज्जैन: खगोलीय घटना की दृष्टि से 23 सितंबर का ये दिन बेहद खास माना गया है. मंगलवार से शरद ऋतु का आगमन हो गया है. आज दिन और रात 12-12 घंटे के हैं. साथ ही बुधवार से यानी 24 सितंबर से दिन छोटे और रात बड़ी होने लगेगी. शहर के जीवाजी वैधशाला से इस घटना को हर साल 23 सितंबर को दिन भर शंकु यंत्र और नाड़ीवाले यंत्र के माध्यम से देखा जाता है.

23 सितंबर को दिन और रात बराबर

जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक राजेन्द्र प्रकाश गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया "खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है. हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों और परिक्रमा करती है. जिस कारण सूर्य हमें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है. 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है. जिससे दिन और रात बराबर होते हैं. 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात. दोनों गोलार्ध में बराबर धूप होती है. आज का दिन शरद सम्पात कहलाता है.

23 सितंबर को दिन और रात बराबर (ETV Bharat)

शंकु यंत्र से देख सकते हैं खगोलीय घटना

सूर्य अब से दक्षिणी गोलार्द्ध में प्रवेश करेगा. उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी होने लगेगी. सूर्य की किरणें तिरछी होने से उसकी तीव्रता कम होगी. शरद ऋतु का अनुभव होने लगेगा. 22 दिसंबर तक ये स्थिति रहेगी. इस पूरी घटना को मंगलवार को दिन भर शंकु व नादजी वाले यंत्र से देखा जा सकता है. वेधशाला में शंकु की परछाई पूरे दिन सीधी विषुवत रेखा पर गमन करती नजर आएगी. दूसरा नाड़ीवाले यंत्र पर अभी उत्तर गोलभाग पर धूप थी, लेकिन आज उत्तर दक्षिण दोनों और धूप नहीं है. बुधवार से दक्षिण वाला भाग प्रकाशित होगा. ये 6 महीने का क्रम है.

उज्जैन जीवाजी वेधशाला में बच्चों ने देखी खगोलीय घटना (ETV Bharat)

साल में चार बार होती है ये खगोलीय घटना

जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक राजेन्द्र प्रकाश गुप्त ने बताया "खगोलीय घटनाओं का ये क्रम साल भर चलता है. आज 23 सितंबर को हुई इस खगोलीय घटना के बाद अब जीवाजी वेधशाला से इस घटना को 22 दिसंबर को देखा जाएगा. 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी. उसके बाद 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे. 12-12 घंटे के, फिर 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होगी. यहां लगे यंत्रों के माध्यम से हमारे गाइड इसे इसमें रुचि रखने वाले व पर्यटकों को और स्कूली बच्चो को बताते हैं.