यंग थिंकर्स के वैचारिक महाकुंभ में जुटेंगे 400 युवा, मोहन यादव करेंगे शुभारंभ

उज्जैन में 3 दिवसीय वैचारिक महाकुंभ का 10 अक्टूबर से आगाज, फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री सैकड़ों युवा प्रतिभागियों को करेंगे संबोधित.

UJJAIN IDEOLOGICAL MAHAKUMBH
उज्जैन में 3 दिवसीय यंग थिंकर्स का वैचारिक महाकुंभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 8:38 PM IST

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में बौद्धिक, चिंतनशील एवं जिज्ञासु युवाओं के मंच, यंग थिंकर्स फोरम द्वारा यंग थिंकर्स कॉन्फ्लुएंस के आठवें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है. इस वैचारिक महाकुंभ में 400 से अधिक युवा जुटेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस वैचारिक समागम का शुभारंभ करेंगे.

वैचारिक महाकुंभ में 400 युवा जुटेंगे

उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता एवं 'कश्मीर फाइल्स' फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री भी युवाओं को संबोधित करेंगे. 3 दिवसीय इस आयोजन को सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की दृष्टि से भी देखा जा रहा है. जिसकी जानकारी निदेशक आशुतोष सिंह ठाकुर द्वारा दी गई.

वैचारिक महाकुंभ में 400 युवा जुटेंगे (ETV Bharat)

सीएम मोहन यादव वैचारिक समागम का करेंगे शुभारंभ

यंग थिंकर्स फोरम के निदेशक आशुतोष ने बताया कि "उज्जैन के अवंतिका विश्वविद्यालय में 10 से 12 अक्टूबर तक ये आयोजन होने जा रहा है. इस आयोजन में भारत के अलग-अलग राज्यों से चयनित 400 युवा प्रतिभागी होंगे. कॉन्फ्लुएंस में वोकिज्म डीप स्टेट, भारत की भारतीय अवधारणा, परिवार व्यवस्था, विकसित भारत एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी."

YOUNG THINKERS FORUM
उज्जैन के अवंतिका यूनिवर्सिटी में होगा आयोजन (ETV Bharat)

अवंतिका यूनिवर्सिटी में आयोजन

इस तीन दिनों के ज्ञान यज्ञ में भारत के कई प्रसिद्ध वक्ताओं, विचारकों, लेखकों एवं विद्वानों द्वारा विभिन्न सत्रों में युवाओं से सीधा संवाद किया जाएगा. यंग थिंकर्स भारत के गौरवशाली ज्ञान, परंपरा और अपार युवा शक्ति का संगम है जिसका उद्देश्य युवाओं को बौद्धिक समृद्धि के साथ वैचारिक स्पष्टता की दिशा में अग्रसर करना है.

यंग थिंकर्स फोरम एक ऐसा मंच है जो चिंतन, मंथन, मनन, अध्ययन, अध्यापन के माध्यम से सत्य का अन्वेषण करने वाले गहन और स्वस्थ संवादों को बढ़ावा देता है. यंग थिंकर्स कॉन्फ्लुएंस मध्य प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के सह आयोजन में आयोजित किया जा रहा है. बौद्धिक सत्रों के साथ ही, श्री महाकालेश्वर दर्शन, सांस्कृतिक सत्र, एवं पुस्तक मेला भी प्रमुख आकर्षण रहेंगे.

