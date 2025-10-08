ETV Bharat / state

कफ सिरप को लेकर उज्जैन में हड़कंप, मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन, दवाओं के लिए सैंपल

छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद उज्जैन में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोरों की जांच.

UJJAIN MEDICINE STORE RAIDED
कफ सिरप को लेकर उज्जैन में हड़कंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read
उज्जैन: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. प्रदेश में अब तक 20 मासूमों की मौत होने से पूरे देश भर में हड़कंप मचा हुआ है. इस घटना की गंभीरता को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा उज्जैन के मेडिकल स्टोरों की ताबड़तोड़ जांच शुरू कर दी है. हालांकि, घटना के बाद मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल मिली कफ सिरप को प्रतिबंधित कर दिया है.

बैन सिरप की 39 बोतलें की वापस

सीएमएचओ अशोक कुमार पटेल ने बताया,"अवमानक घोषित कोल्ड्रिफ सिरप एवं रिलिफ सिरप का उज्जैन जिले में खरीदने बेचने की जानकारी अभी तक नहीं है. जबकि रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप की 39 शीशी मेसर्स सनराईस फार्मा द्वारा ऑर्डर की गई थी. जैसे ही इस दवा के अवमानक की सूचना मिली मेडिकल स्टोर द्वारा सभी 39 बोतलों को कंपनी को वापस भेज दिया गया था. उज्जैन जिले में तीनों अवमानक कफ सिरप में से किसी भी सिरप को खरीदने बेचने एवं किसी भी मरीज को देने का कार्य नहीं किया गया है."

मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन (ETV Bharat)

3 मेडिकल स्टोर से सैंपल लैब भेजे गए

भारत सरकार द्वारा बच्चों के डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी भी प्रतिबंधित या संदिग्ध सिरप की सप्लाई या उपयोग न करें. स्वास्थ्य टीम द्वारा सभी मेडिकल स्टोरों पर पेम्पलेट चिपकाकर जागरूक किया जा रहा है. साथ ही मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई भी की जा रही है. उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के निर्देश पर अब तक मेसर्स सुनील मेडिकल स्टोर, मुसद्दी पुरा एवं शंकर मेडिकल स्टोर छत्री चौक से जांच के लिए दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं.

बैन कफ सिरप का नहीं मिला स्टॉक

इसके अलावा शहर के कुछ मेडिकल स्टोरों का अवमानक कफ सिरप के स्टॉक के संबंध में निरीक्षण किया गया. जिसमें किसी के पास भी उक्त 3 दवाओं का स्टॉक नहीं मिला है. वहीं सीएमएचओ अशोक कुमार पटेल ने कहा, "4 साल से कम उम्र के बच्चों को जो सिरप दिया जाना चाहिए, उसके कुछ अलग-अलग ब्रांड जांच के दौरान मेडिकल स्टोर पर मिले हैं. उनकी खरीदी बिक्री के लिए मेडिकल संचालकों को समझाइश दी है."

UJJAIN NEWS, UJJAIN HEALTH DEPARTMENT ALERT, BANNED COUGH SYRUP, CHHINDWARA COUGH SYRUP DEATHS

