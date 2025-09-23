ETV Bharat / state

अर्धनग्न हालत में बॉडीबिल्डर ने बनाई महाकाल लोक में रील, मंदिर समिति ने सुरक्षा एजेंसी से मांगा जवाब

उज्जैन: बाबा महाकाल के धाम में रील बनाने वालों का सिलसिला कड़ी कार्रवाई के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रहा. सोशल मीडिया पर फेमस होने की धुन इस बार गोलू गोरसिया नामक युवक को चढ़ी है. गोलू ने केसरिया धोती और रुद्राक्ष की माला डाल बॉलीवुड गानों पर श्री महाकाल लोक में अर्धनग्न अवस्था में बॉडी दिखाते हुए रील बनाई. वीडियो को एडिट कर महिलाओं और युवतियों के रिएक्शन को फोकस किया. गोलू ने इसे अपने सोशल मीडिया एकाउंट से वायरल भी किया. रील वायरल होने पर अब मंदिर समिति ने मंदिर की सिक्युरिटी एजेंसी से जवाब मांगा है.

श्री महाकाल महालोक बनने के बाद बड़ी संख्या में भक्तों का आवागमन होता है. श्री महाकाल लोक में गोलू गोरसिया (बंजारा) नामक युवक जिसने खुद को सोशल मीडिया एकाउंट्स पर बॉडीबिल्डर बताया हुआ है, उस युवक ने 15 सितंबर को श्री महाकाल लोक में लगी विशाल रावण की प्रतिमा के यहां तस्वीर खींच कर पोस्ट की. उसके बाद से लेकर बीते दिन तक गोलू ने अलग-अलग रील एडिट कर पोस्ट की हैं. रील में युवक अपनी बॉडी का प्रदर्शन कर रहा है. लोग उसके साथ उसकी बॉडी से प्रभावित होकर सेल्फी भी ले रहे हैं.

मंदिर समिति ने सुरक्षा एजेंसी से मांगा जवाब (ETV Bharat)

मंदिर समिति ने लिया संज्ञान

मंदिर के पीआरओ आशीष फलवाडिया ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा एजेंसी से इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज, रील के बारे में जानकारी और जहां रील बनी वहां मौजूद गार्ड सहित पूरी रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट के आधार पर इस युवक से पूछताछ कर नियम अनुसार कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा. साथ ही लापरवाही बरतने वाले सुरक्षा कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

हिन्दू संगठन और मंदिर के पुजारी नाराज

हिन्दू जागरण मंच के रितेश माहेश्वरी ने कहा "ये एक धार्मिक स्थल है, रील बनाने वालों को यहां की गरिमा का और आस्था का ध्यान रखना चहिए." मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने कहा कि "ये मंदिर की मर्यादाओं का उल्लंघन है. ऐसे रीलबाजों पर पूर्व में भी कार्रवाई हुई है लेकिन कोई असर नहीं है. आम जनता को परेशानी भी ना हो और सख्ती भी हो, ऐसे नियम मंदिर समिति एवं प्रशासन को बनाने चाहिए."