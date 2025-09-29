देवी के 9 रूपों ने साइबर अपराध पर किया प्रहार, पंडाल में किराया देकर भक्त देख रहे हैं दुबई सिटी
उज्जैन में जीएसटी उत्सव, साइबर जागरूकता सहित नारी आत्मरक्षा का संदेश देते हुए गरबा का आयोजन, दिव्यांगों ने भी किया गरबा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 6:35 PM IST
उज्जैन: शारदीय नवरात्र को लेकर सजाए गए पंडालों में समाज को कई तरह के संदेश देते हुए झांकियां बनाई गई है. जगह-जगह पर माता की आराधना और गरबा का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें गरबा करती कन्याएं समाज को कई तरह की संदेश दे रहीं हैं. कन्याएं जीएसटी उत्सव और साइबर सुरक्षा सहित हाथ में बंदूक, तलवार, लट्ठ लिए नारी शक्ति को बता रही है. वहीं, पंडालों को देश दुनिया के अति प्राचीन देवी स्थलों की थीम पर सजाया गया है. आइए इन अलग-अलग पंडालों से आपको रूबरू कराते हैं.
देवी के 9 रूपों ने साइबर अपराध पर किया प्रहार
शहर के शांति पैलेस बायपास स्थित तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के महिला मंडल द्वारा लगातार तीसरे वर्ष गरबा समारोह का आयोजन किया गया है. इस समारोह में मातारानी के 9 रूपों ने साइबर अपराध पर प्रहार किया है. 9 रूप में बेटियों ने साइबर अपराध से सुरक्षा के 9 उपाय बताए है. जिसमें बताया गया कि-
पासवर्ड अच्छा बनाए और टू स्टेप वेरिफिकेशन सभी अकाउंट पर एक्टिवेट करें.
- ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) को अपना टूथब्रश समझे. कभी किसी से शेयर नहीं करे.
- सोशल मीडिया पर अज्ञात लोगों से दोस्ती नहीं करें और अपनी प्रोफाइल लॉक या प्राइवेट रखे.
- किसी भी माध्यम से आई एपीके फाइल को इंस्टॉल नहीं करे.
- यूपीआई पिन केवल रुपए देने के लिए दर्ज किया जाता है. आप यूपीआई पिन डाल रहे हैं, मतलब रुपए दे रहे हैं.
- ऑनलाइन जैसा दिखाई देता है, वैसा नहीं होता है. केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से ही खरीदी करें या होटल, टिकट आदि बुक करें.
- कम समय में ज्यादा मुनाफा, घर बैठे काम जैसे रुपए कमाने के लालच में न आएं.
- अज्ञात कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप पर विश्वास नहीं करें. पुलिस/ बिजली बिल/गैस बिल के लिए अपने पुलिस थाने, बिजली ऑफिस या संबंधित कार्यालय जाकर संपर्क करें.
- अपना मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक खाता किसी को उपयोग के लिए नहीं दें. मोबाइल फोन पर बच्चों की गतिविधियों का ध्यान रखें. बच्चों को वही मोबाइल दें, जिससे कोई बैंक खाता लिंक न हो.
इसके साथ ही लोगों को बताया कि साइबर अपराध होने पर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करे.
जीएसटी उत्सव गरबा का आयोजन
शहर के सामाजिक न्याय परिसर में सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि "जीएसटी थीम पर गरबा आयोजित किया गया है, जिससे लोगों में जागरूकता आए. युवतियों ने जिन वस्तुओं के दाम कम हुए है, उनके नाम लिखी तख्तियां लेकर गरबा किया. हाल ही में केंद्र सरकार ने कई जरूरी वस्तुओं पर से जीएसटी कम कर दिया है. जिससे महंगाई काफी कम हुई है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है.
कई जगह उन्हें वस्तुओं पर अंकित पुराने दर पर सामान बेचने की संभावना है. इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के गरबा किए जा रहे हैं. आयोजन के माध्यम से इस तरह के जन हितैषी संदेश देने का लगातार प्रयास जारी रहेगा."
नारी आत्मरक्षा का दिया संदेश
शहर के कालिदास अकादमी परिसर में आयोजित नवरंग डांडिया उत्सव में मातृशक्ति का संदेश दिया गया. कन्याएं हाथ में बंदूक, तलवार, लट्ठ लिए गरबा करती नजर आईं. इस तरह समाज को संदेश दिया गया कि नारी शक्ति स्वयं की रक्षा सकती हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की ब्रीफिंग में शामिल महिला अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी की तरह नेतृत्व भी कर सकती है.
माता वैष्णो देवी धाम की तरह बने पंडाल
शहर के सामाजिक न्याय परिसर में भूरेलाल फिरोजिया फाउंडेशन द्वारा गरबे का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन समिति के कपिल कटारिया ने बताया कि "माता वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर करीब 300 फीट लंबी गुफा बनाई गई है, जो कि 20 कर्मियों की मेहनत से 15 दिन में तैयार हुई है. वैसे लोग जो माता वैष्णो देवी के दर्शन को नहीं जा सकते वे यहां माता के दर्शन लाभ लेकर वैसा ही अनुभव कर सकते हैं." बताया गया कि करीब 50 लाख रुपए की लागत से पंडाल तैयार किया गया है.
दुबई सिटी जाने का लगता है शुल्क
शहर के शासकीय इंजीनियर कॉलेज एवं तारामंडल मार्ग पर बना पंडाल जिसे दुबई सिटी की तर्ज पर बनाया गया है. यहां देवी की लगभग 35 फुट की प्रतिमा स्थापित है. इस पंडाल में बच्चों के लिए झूले, घरेलू सामान बेचते व्यापारियों की दुकानें हैं और गरबा का आयोजन भी हो रहा है. पंडाल के अंदर दुबई सिटी बनाया गया है, जहां जाने के लिए प्रवेश शुल्क भी रखा गया है. ऐसे कई पंडाल हैं, जिनकी थीम की वजह से वो जाने जा रहे हैं.
- बड़वानी में स्वप्न देकर कुएं से प्रकट हुईं मां कालिका, 400 सालों से पीपल के नीचे विराजमान
- एक क्लिक में दूर करें कंफ्यूजन, जानें कब है अष्टमी, नवमी और दशहरा? क्या कहते हैं शास्त्र
दिव्यांग बच्चों के लिए गरबा कार्यक्रम
शहर के अटल उद्यान में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत गरबा कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिसमें उज्जैन नगर पालिका निगम की ओर से महापौर मुकेश टटवाल के नेतृत्व में करीब 150 मानसिक रूप से पीड़ित दिव्यांग बच्चों को आमंत्रित किया गया. सभी बच्चों ने इस दौरान देवी की आराधना की. ये बच्चे उज्जैन के मनोविकास केंद्र के दिव्यांग बच्चे थे, जिन्हें नगर पालिका निगम ने उपहार भी भेंट किया.
महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि "ये बच्चे भी हमारा ही अभिन्न अंग है, ये समाज से अलग नहीं है. इनकी अपनी प्रतिभा है, जो कि हमसे भी बेहतर है. बच्चों के साथ गरबा खेल उनके हौसले को बढ़ाया है."