ETV Bharat / state

उज्जैन का चलता-फिरता गोल्डनमैन, डेढ़ किलो सोना पहन दूर से ही चमकते हैं रोशन

गोल्डन मैन रोशन यादव उज्जैन शहर के रंग बावड़ी के निवासी है. 47 वर्ष की उम्र में भी फिट रहने वाले गोल्डन मैन रोशन यादव से बच्चे और युवा काफी आकर्षित हैं. गोल्डन मैन रोशन यादव का मानना है की जिम जाने से कभी शरीर तंदरुस्त नहीं होता. शरीर को तंदुरुस्त बनाना है, तो देसी दंड, बैठक, कसरत सबसे जरूरी है. सुबह 6 बजे से वे अपने दिन की शुरूआत करते हैं. दूध का व्यापार है, भांग घोटा की दुकान है, खेती किसानी है, सॉफ्ट ड्रिंक, पानी की एजेंसी है. जिन्हें संभालते हैं और परिवार का भरण पोषण इन्ही सब से होता है.

सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स, करोड़ो व्यू हैं. सोशल मीडिया रील में एक सामाजिक संदेश भी देते हैं. इनके पहनावे से बच्चे, युवा खूब आकर्षित होते हैं. जहां से निकलते हैं, सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग जाती है. इसके अलावा समाज सेवा में भी गोल्डन मैन की रुचि है. खुद का ब्लड बैंक बनाया और बीते 25 सालों से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं.

उज्जैन: गोल्डन मैन के नाम से मशहुर उज्जैन के रोशन यादव उज्जैन में रहते हैं. ये हर दिन डेढ़ किलो से अधिक सोना पहनने के बाद ही घर से निकलते हैं. सोना पहनने की ये परंपरा रोशन यादव के परिवार की है. परिवार में बच्चो से लेकर बुजुर्ग तक सभी 20 किलो के लगभग सोना पहनते हैं. GOLDEN MAN रोशन यादव हर साल अपने सोने में इजाफा करते हैं, जिससे अब तक ये डेढ़ किलो से ज्यादा पहुंच गया है. रोशन यादव के जीने का अंदाज भी बड़ा रोचक है.

रोशन यादव के परिवार में कौन-कौन

रोशन यादव कहते हैं "शाम 5 बजे के बाद का समय लोगों के लिए होता है. शहर के इंदौर गेट पर लोगों से मिलता हूं. मेरे पिता शहर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं. जिनका नाम गुलाब चंद यादव है और आज 87 उम्र है. माता इमरत बाई हैं. 1 भाई है और दो बच्चे हैं. बेटी वकील और बेटे ने हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है.

डेढ़ किलो से अधिक सोना पहनते हैं रोशन

रोशन यादव बताते हैं कि सोना पहने की परंपरा सालों से चली आ रही है. मेरे पास आज की तारीख में 6 चैन, 2 ब्रेसलेट, 6 अंगूठी, 1 लॉकेट हांथी के दांत का और शेर के नाखून लॉकेट व अन्य शामिल है. हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है. मैं ही नहीं हमारा पूरा परिवार सोना पहनता है. चुन्नी पहलवान हो या बाबू पहलवान सब कोई सोने की चैन पहनते हुए आए हैं. उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं.

गोल्डन मैन की घड़ी (ETV Bharat)

दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के वक्त जब गाय की हम पूजा करते हैं, तो पूरा परिवार लगभग 20 किलो सोना पहनता है. इसे मैंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पिता की प्रेरणा से हर रोज रूटीन में शामिल कर लिया. आज मैंने डेढ़ किलो से अधिक सोना पहना हुआ है. ये इन्वेस्ट भी हो गया और शौक भी हो गया.

मुख्यमंत्री के पिता से ली प्रेरणा

गोल्डन मैन रोशन यादव ने कहा "1-1 घंटे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पिता पूनमचंद यादव के साथ खेत पर जाने के दौरान बैठना होता था. उनका आशीर्वाद मिलता था. उन्हीं से मुझे सोने में इन्वेस्ट करने की प्रेरणा मिली, वो अक्सर कहते थे इन्वेस्ट करना है. पैसे को सोना यानि गोल्ड और जमीन में इंवेस्ट करो. मेरा जमीन में इन्वेस्ट करने का शौक तो नहीं रहा, लेकिन गोल्ड में किया."

बाबा महाकाल के मंदिर में रोशन यादव (ETV Bharat)

25 साल से ब्लड बैंक

ETV भारत से चर्चा में गोल्डन मैन रोशन यादव ने अपने ब्लड बैंक को शुरू करने के पीछे की कहानी सुनाई. उन्होंने बताया कि आज 25 साल हो गए. वर्ष 1999 की बात है, भोपाल में एक बारात में गया था. जहां दो पक्षों में विवाद हो गया था. उस वक्त एक शख्स को 18 बोटल ब्लड देकर एक युवक की जान बचाई थी. इसके बाद परिवार और समाज के लोगों के दिमाग में आया कि उज्जैन में भी ब्लड बैंक होना चाहिए.

डेढ़ किलो सोना पहनकर निकलते हैं रोशन यादव (ETV Bharat)

आज बाबा महाकाल की ऐसी कृपा है कि 200 बोटल भी जरूरत हो तो, उसे उपलब्ध करवा देते हैं. शहर के शासकीय अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों के संपर्क में हमारी टीम होती है. रक्तदान कि इस मुहिम को आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से 21 साल से अधिक के युवाओं को जन्मदिवस पर रक्त दान करवाने को प्रेरणा देकर आगे बढ़ा रहे हैं.

30 मिलियन व्यू

गोल्डन मैन रोशन यादव बताते है उनके सोशल मीडिया पर डेढ़ लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं. आज की तारीख में 30 मिलियन व्यू उन्हें मिले हैं. उज्जैन ही नहीं देश दुनिया में लोग उन्हें देखते और पसंद करते हैं. हर एक सोशल मीडिया रील में सामाजिक संदेश होता है.

नशे से दूरी बनाओ

उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि नशे से दूरी रखो, मैं युवाओं को सामाजिक तौर पर यहीं संदेश देता हूं कि इतने पकवान है, उनका सेवन करो. जीवन में तनाव नहीं लेना है. अपना कमाया और अपने ऊपर खर्चा करो. रोशन यादव कहते हैं तनाव लेकर आत्महत्या न करें, आप खुश रहेंगे तो उस बुरे वक्त को निकाल देंगे. 3 साल मेरे जीवन के भी बहुत बुरे गुजरे, लेकिन आज बाबा महाकाल ने ऐसा नवाजा की आपके सामने हूं.

समाज सेवा से मोहन यादव भी प्रेरती

गोल्डन मैन रोशन यादव कहते हैं कि "मेरी सामाजिक सेवा से हमारे प्रदेश के मुखिया भी प्रेरित हैं. जब प्रदेश के मुखिया सिर्फ विधायक हुआ करते थे, तब से वे भी किसी को ब्लड की जरूरत होती, तो मुझे याद करते थे. रोशन यादव कहते हैं मैं तो खुद मुख्यमंत्री के पिता के आशीर्वाद से ही आज आपके सामने हूं.