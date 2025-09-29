ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, 25000 कन्याओं के पूजन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, मोहन यादव ने दिया गिफ्ट

25000 कन्याओं के पूजन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड ( ETV Bharat )

कन्या पूजन का आयोजन 'लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महा आयोजन समिति' द्वारा किया गया. यह आयोजन उज्जैन के 121 अलग-अलग स्थानों पर किया गया था. कन्या पूजन के बाद मोहन यादव ने कहा, "हमारे मित्र और विधायक अनिल जैन की अगुवाई में इतिहास के पन्नों में उज्जैन का नाम जुड़ गया. यह उपलब्धि उज्जैन की पावन धरा की सनातन संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित करती है. आइए इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बनें और अपनी संस्कृति पर गर्व करें."

उज्जैन: शारदीय नवरात्रि के अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है. ये कोई छोटा-मोटा कीर्तिमान नहीं है बल्कि एक विश्व रिकॉर्ड है. उज्जैन में एक दिन में 25000 कन्याओं के पूजन का करिश्मा गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया. 28 सितंबर को उज्जैन उत्तर विधानसभा में 121 स्थानों पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी शामिल हुए. कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार भी दिए.

भाजपा विधायक अनिल जैन ने बताया कि "यह केवल आस्था और परंपरा का उत्सव नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान और समाज की एकता का अनुपम उदाहरण रहा. यह हम सबके लिए हर्ष और गर्व का विषय है. इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आयोजन के न सिर्फ हम साक्षी बनें बल्कि इसमें हम सब की सहभागिता से यह गौरव उज्जैन और मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है." अनिल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि "लगभग 5000 कार्यकर्ताओं ने 6 माह में 13 साल तक की 25000 कन्याओं का रजिस्ट्रेशन कराया था."

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV Bharat)

मोहन यादव ने विकास कार्यों का किया भूमि पूजन

मोहन यादव ने इस दौरान शहर में होने वाले विकास कार्यों जिसमें एलिवेटेड ब्रिज, सड़क चौड़ीकरण, अस्पताल निर्माण, प्रशासनिक भवन निर्माण व अन्य का जिक्र भी किया. इसके अलावा डॉ यादव ने उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम के पास खाली पड़ी जमीन पर 369.11 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया. इसमें हॉस्पिटल, सड़क, पुल-पुलिया, जिला प्रशासनिक कार्यालय, संभागीय प्रशासनिक कार्यालय जैसे कार्य होंगे.

मोहन यादव ने किया कन्या पूजन (ETV Bharat)

मृतक पुलिसकर्मियों को सीएम ने दी सहायता राशि

सीएम ने बीते दिनों उज्जैन में 3 पुलिसकर्मियों की क्षिप्रा नदी में डूबने से हुई मौत मामले में पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि भेंट की. मृत पुलिस कर्मियों में सब-इंस्पेक्टर अशोक शर्मा, सब-इंस्पेक्टर मदनलाल निनामा, कांस्टेबल आरती पाल शामिल हैं. आरती पाल के परिजनों को 59 लाख की राशि दी गई है. ये सहायता राशि मृतकों के पद के हिसाब से दी गई है.