उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव ''रूह mantic'' का आयोजन 27 अगस्त बुधवार को निजी होटल में हुआ. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ''भारत में 2004 से 2014 के बाद 2014 से 2024 तक टूरिज्म का आंकड़ा देखे तो 10 नहीं 50 गुना बड़ा है. धर्म विशेष के लोग मक्का मदीना जाते हैं, 1 करोड़ 80 लाख संख्या है. उमराह के लिए 10 मिलियन का आंकड़ा है और इन आंकड़ों की तुलना तो भारत में की ही नहीं जा सकती. 250 करोड़ डोमेस्टिक ट्रेवल लोगों ने भारत में किया है. हमारे पास 2000 साल के लिखित प्रमाण हैं, जिसे विभाग ने प्रयागराज में कुंभ के दौरान प्रदर्शित भी किया था.

देवालय भी लोकतंत्र के लिए मॉडल के समान

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, ''हमारे देवालय भी लोकतंत्र के लिए मॉडल के समान हैं. आज तिरुपति बालाजी, आनंदपुर धाम, शिर्डी साईं व अन्य 300 से अधिक धार्मिक ट्रस्टी के संचालक, प्रतिनिधि आए हैं. काशी की पुरानी घटनाओं को भी हम देखेंगे, लेकिन नई दर्शन व्यवस्था देवी अहिल्याबाई ने यहां से जाकर की.''

''ये है हमारा भारत, आज इस मंच से हमने अपनी समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया. साथ ही उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 की तैयारियों, कॉर्पोरेट समूहों और मंदिर ट्रस्ट समूहों तक सीधी पहुंच बनाएंगे. प्रदेश सरकार महाकाल मंदिर ही नहीं प्रदेश भर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रही है.''

सीएम मोहन यादव ने की मीडिया से बात (ETV Bharat)

तीर्थाटन और संत परंपरा ने भारत को एक बनाया

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ''अनेक संस्कृतियां भारत में आई लेकिन काल के प्रभाव में लगभग सभी खत्म हो गईं, लुप्त हो गई. भारतीय संत परंपरा और भारतीय तीर्थाटन विद्यमान परंपरा बरकरार रही. जब 2500 साल पूर्व मनुष्य अपने आपको कुछ करने के लिए खुद को मानव स्थापित करने के लिए प्रयासरत था तब से भारत में तीर्थाटन की परंपरा थी.''

''आदिगुरु शंकराचार्य की पैदल यात्रा ने भारत के चारों कोनों में तीर्थ स्थापित किए. गुरुनानक देव ने 24 साल में 28,000 किलोमीटर यात्रा की और भारत की संस्कृति को विचारों को लोगों के बीच स्थापित किया. भारत आज जिस अखंड स्वरूप में विद्यमान है, उसका मूल आधार यही है जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तब भी भारत में तीर्थाटन था.''

जीडीपी का 2.5 प्रतिशत धार्मिक पर्यटन से आता है

गुरु गौरांग दास ने कहा, विश्व में कई ऐसी जगह हैं जो नाम से जानी जाती हैं, जैसे लॉस वेगास, सारे पाप कर्म वहीं होते हैं. सूरत टेक्सटाइल के लिए, मुम्बई बॉलीवुड के लिए. भारत में 10 स्पिरिचुअल टूरिज्म हैं जो की प्रमुख हैं. दुःख की बात है कि मध्य प्रदेश के एक भी शहर इसमें शामिल नहीं हैं. भारत की जीडीपी का 2.5 प्रतिशत धार्मिक पर्यटन से आता है.

''सूरत, मुम्बई, लास वेगास की तरह एक आध्यात्मिक शहर भी होना चाहिए, मुझे लगता है वो शहर आने वाले समय में उज्जैन होगा. चूंकी मुख्यमंत्री जब उज्जैन डेवलपमेंट ऑथोरिटी के चेयरमेन थे तब उज्जैन में इस्कॉन आ पाया. आज प्रयागराज, अयोध्या, तिरुपति, काशी से ज्यादा लोग उज्जैन आ रहे हैं तो जल्द ही उज्जैन का नाम टॉप 10 टूरिज्म शहरों में होना चाहिए.''

तीर्थाटन और संत परंपरा ने भारत को एक बनाया (ETV Bharat)

दरअसल ये पूरा कार्यकम मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक और पर्यटन क्षेत्र को एक नई दिशा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश पर्यटन और पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के द्वारा उज्जैन में आयोजित किया गया. कॉन्क्लेव में PHDCCI-KPMG द्वारा आध्यात्मिक पर्यटन पर तैयार की गई एक विशेष रिपोर्ट भी जारी की गई.

कार्यक्रम में 300 से अधिक धार्मिक ट्रस्टी, संचालक हुए शामिल (ETV Bharat)

कुल 5 सत्र इस कॉन्क्लेव में रहे

1. मंदिर अर्थव्यवस्थाएं: जहां आस्था आजीविका से मिलती है - यह जांच करना कि मंदिर सर्किट स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को कैसे बनाए रखते हैं.

2. महाकाल का मंडल: उज्जैन की आध्यात्मिक शक्ति और शहरी भविष्य - विरासत और आधुनिकीकरण की खोज.

3. मन, शरीर और आत्मा: नई आध्यात्मिक सीमा के रूप में कल्याण-योग, आयुर्वेद और कल्याण का एकीकरण.

4. डिजिटल में दिव्य - आध्यात्मिकता 2.0 - आध्यात्मिक पहुंच पर एआई, वीआर और एप्स का प्रभाव, पवित्र धुरी के संरक्षक.

5. ज्योतिर्लिंग सर्किट - 12 ज्योतिर्लिंगों के सांस्कृतिक महत्व का पता लगाना.

मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किए बाबा महाकाल के दर्शन (ETV Bharat)

एमपी के धार्मिक पर्यटन का डेटा

कार्यक्रम में एमपी टूरिज्म के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला, PHDCCI के चेयरपर्सन अनिल पराशर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अपर सचिव एवं महानिदेशक सुमन बिल्ला, PHDCCI के अपर सचिव एवं सीईओ डॉ रंजीत मेहता, PHDCCI के एमपी चैप्टर के चेयरपर्सन संजीव अग्रवाल व अन्य की मौजूदगी रही. सभी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रेजेंटेशन दिखाया और पूरे प्रदेश के धार्मिक पर्यटन का डेटा बताते हुए अपनी बात रखी.

शहर में हुए अन्य कार्यक्रम

स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव के अलावा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शहर के अलग अलग कार्यक्रम में भी शमिल हुए. जिसमें मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शेखावत ने वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री के संरक्षण कार्य एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमिपूजन किया.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री के अलावा शहर में होने वाले 79.27 करोड़ लागत के विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमिपूजन किया. साथ ही गणेश चतुर्थी पर्व पर लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के 'मिट्टी के गणेश की मूर्ति वितरण कार्यक्रम' में शामिल हुए.

बाबा महाकाल के दर्शन को पहुंचे पर्यटन मंत्री

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए. पूजन राजेश पुजारी व आकाश पुजारी द्वारा सम्पन्न करवाया गया. मंत्री के अलावा अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र पूरी महाराज ने भी दर्शन लाभ लिए. साथ ही उज्जैन पहुंचे तमाम 300 धार्मिक संचालक, ट्रस्टी, प्रतिनिधियों ने भी महाकाल, कालभैरव सहित अन्य मंदिरों में दर्शन कर वहां की व्यवस्थाओं को समझा. आगामी सिंहस्थ के लिए व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए कॉन्क्लेव में चर्चा की.