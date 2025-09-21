ETV Bharat / state

मनपसंद वर पाने कन्याएं करती हैं संजा पूजन, गोबर से बनाती हैं 16 दिन अलग-अलग आकृतियां

उज्जैन में श्राद्ध पक्ष के दौरान मनाया जाता है संजा पर्व, कुंवारी कन्याएं 16 दिन तक रखती हैं उपवास. बनाती हैं आकृतियां.

श्राद्ध पक्ष के दौरान मनाया जाता है संजा पर्व
Published : September 21, 2025 at 8:55 AM IST

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: सोलह श्राद्ध पक्ष का पर्व चल रहा है. इस दौरान पितरों के मोक्ष, घर में सुख समृद्धि के लिए घर-घर में धूप ध्यान, पवित्र नदियों के किनारे तर्पण पूजन, जगह-जगह दान-पुण्य लोग कर रहे हैं. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ में एक खास तरह का पर्व 'संजा' मनाया जाता है. जिसमें कुंवारी कन्याएं और महिलाएं घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लकड़ी के पटिए पर गोबर से 16 दिन अलग अलग आकृति बनाकर उसकी पूजा करती हैं.

16 श्राद्ध के दौरान कन्याएं मनाती हैं संजा

प्रसिद्ध लेखक और नाट्य कलाकार सतीश दवे ने संजा पर्व को लेकर कहा कि "यह पर्व भादौ महीने के पहले पखवाड़े में शुरु होता है. जिसे छोटे बच्चे खासकर कन्याएं मनाती हैं. कन्याएं इसे अपने विवाह होने तक हर वर्ष 16 श्राद्ध के दौरान मनाती हैं. मालवा में इसे सांझी और संजा बाई कहा जाता है. यह गीतों, रंगों और कलाकृतियों का एक त्योहार है. इसे राजस्थान में संध्या, संजया, महाराष्ट्र में गुला बाई, हरियाणा में सांझी, घुंघा, ब्रज में सांझी कहा जाता है."

कौन थी संजा

प्रसिद्ध लेखक नाट्यकलाकार सतीश दावे बताते हैं "इस पर्व को लेकर कई किवदंतियां हैं. जिसमें कहा जाता है कि एक लीलासेवड़ी थी. उसका एक ऐसा बेटा था जिसका चेहरा बाघ का, शरीर आदमी का था और उसका नाम था बाघची. एक ब्राह्मण उनके यहां काम करता था जो लंगड़ा और कुबड़ा था. ब्राह्मण एक दिन बाघची के घर आने में लेट हो गया. उसने आकर बाघची को तर्क दिया कि शादी के आयोजन के कारण आज आने में देर हुई. जिस पर बाघची मचल उठा और कहने लगा मैं भी शादी करूंगा. अब बाघची से शादी करे कौन?''

''ब्राह्मण ने एक तरकीब निकाली और बगीचे में जो कन्याएं झूला झूलने आई थीं उन कन्याओं के बाघची के साथ फेरे करवा दिए. जिससे सभी परेशान हो गए और सब ने बाघची से निवेदन किया कि इसका निराकरण करो. तब बाघची ने कहा कि जितनी कन्याएं हैं वो मेरे पास (बाहों) आएं. जितनी बांहों में आएंगी उतनी मेरी पत्नियां, बाकी को मैं छोड़ दूंगा. 13 कन्या बाघची की बाहों में आई. लेकिन बाघची ने अपने साथ 12 कन्याओं को ही रखा और 1 को छोड़ दिया जो संजा थी. संजा काफी मददगार और सुशील कन्या थी जो ज्यादा दिन जी न सकी. वह फूलों से बेहद प्यार करती थी. संजा के जीवन को यही से कन्याओं ने एक पर्व के तौर पर उसे याद रखने के लिए शुरू कर दिया."

16 दिन का उपवास रखती हैं कन्याएं

संजा की आकृति को लेकर सतीश दवे कहते हैं "16 दिन कन्याएं उपवास रख कर हर रोज संजा की आकृति बनाती हैं. हर रोज संजा में चांद, तारे और सूर्य बनाना अनिवार्य होता है. पहले दिन पूनम पाटला बनाया जाता है, दूसरे दिन बिजोरा, तीसरे दिन घेवर, चौथे दिन चौपर, पांचवे दिन कुंवारा कुंवारी, छठे दिन छाबरी (विधाता भाग्य, लोक कहावत अनुसार) सातवे दिन स्वास्तिक, आठवें दिन 8 पंखुड़ियां, नौवे दिन डोकरा डोकरी, दसवें दिन बंधन वार, ग्याहरवें दिन कले का पेड़, बाहरवें दिन मोर मोरनी या जलेबी का चोर. तेरहवें दिन क़िलाकोट बनता है, जिसमें 12 दिन तक बनाई सभी आकृतियों को दोबारा बनाया जाता है. इस तरह सोलह दिन गोबर से दीवार या पटिये पर संजा बना कर पूजन भजन कीर्तन किये जाते हैं."

अंतिम दिन होती है संजा की विदाई

सतीश दवे बताते हैं कि "ये 16 दिन कन्याओं के लिए 16 बरस की तरह होते हैं. सोलहवें दिन जब संजा की विदाई का वक्त आता है तो सभी कन्याएं जहां संजा हर रोज बनाई जाती है उस जगह की आकृति को एकत्रित कर बांस से बनी एक टोकरी में रखती है. उस जगह को गोबर से लीपकर स्वास्तिक बना देती हैं. जिससे संजा का आंगन सुना ना रहे. फिर सभी कन्याएं ढोल बाजे के साथ संजा को एक तालाब या कुएं के पानी में विसर्जन कर विदाई देती हैं. इस दौरान नृत्य व भजन होते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "संजा के बारे में अन्य जानकार कहते हैं कि कालिका पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है. जिसमें बताया गया है कि संध्या व ब्रह्मा के समागम से 40 भाव 69 कलाएं उत्पन्न हुई. कहा यह भी जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए खेल-खेल में इस व्रत को प्रतिस्थापित किया. प्रमाणों के अभाव में अलग-अलग कहानियां संजा को लेकर गढ़ी गई हैं. लेकिन संजा को लेकर अति प्रचलित गीतों से समझ यह भी आता है कि संजा (सांझी) का मायका सांगानेर नामक स्थान रहा होगा और विवाह अजमेर में हुआ होगा."

सतीश दवे ने इसे आज के समय से जोड़ते हुए एक लोक राग भी लिखा जिसके शब्द है...''डबरी का किनारा पे, गुलतेवड़ी सिसकी री, संजा बई का तारा पे चमकीली पन्नी सजी री, गीत सगला भूली गया ने रील बनानो याद है. गोबर से दिवाल बिगडे़ स्टीकर चेंपनो याद है.''

मन पसंद वर की कामना करती हैं कन्याएं

संजा पूजन से घर में सुख शांति समृद्धि और वैभव बढ़ता है. कुवारी कन्याएं इस पर्व को मना कर मन पसंद वर की संजा माता से कामना करती हैं. 16 दिन संजा माता अपने पीहर आती हैं उनके साथ ये 16 दिन कन्याएं बिताती हैं. इसके गीत बड़े प्रचलित है. मालवा में जैसे 'छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, काजल टिकी लो भाई, संजा सहेली संग चौगान माए खेले, संजा तू थारे घर जा की थारी माई मारेगा कुटेगा' व अन्य गीत शामिल है. जिसे 16 दिन तक गाया जाता है. संजा को गोबर से तिथि अनुसार, हर रोज 16 दिन तक शाम 04 से बनाना शुरू किया जाता है. जैसे एकम तिथि के दिन पचेटा, दूज पर बिजोरा, सप्तमी पर स्वस्तिक, नवमी पर डोकरा बुजुर्गों की आकृति, ग्यारस से किला कोट की आकृति ऐसे 16 दिन का क्रम है.

विलुप्त हो रही है संजा पर्व की परंपराएं

एक वक्त था जब इस पर्व को घर घर में कुंवारी कन्याएं मनाती थीं. लकड़ी के पटिए पर गोबर से 16 दिन अलग अलग आकृति बनाकर उसकी पूजा करती थीं. लेकिन आज ये एक कागज पर उकेरी कला और उसके पूजन व चुनिंदा घर तक ही सिमटकर रह गया है. गोबर की आकृति तो कोसों दूर भी दुखाई नहीं पड़ती. मालवा के उज्जैन में महिलाओं के एक समूह ने इस परंपरा को संजोया हुआ है. संजा पर्व मनाने वाली महिलाएं कहती हैं कि "आज के समय में पारंपरिक परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं. जो इस पर्व को मना रहे हैं उसमें भी कई कन्याएं पर्व के पहले दिन एक ही आकृति में बनी कागज की प्रिंट दीवार पर लगा कर पूजा करती है. गोबर से कोई नहीं बनाता जो कि उचित नहीं है."

प्रकृति और संस्कृति से जोड़ता है पर्व

पर्व को लेकर प्रसिद्ध लेखक एवं नाट्य कलाकार सतीश दवे बताते हैं "संजा एकमात्र ऐसा पर्व है, जो प्रकृति और संस्कृति दोनों से हमे जोड़ता है. यह पर्व प्रकृति और संस्कृति दोनों के संरक्षण के प्रति हमे जागरूक करता है. प्रकृति में गोबर, फूल मिट्टी सबका संजा बनाने में उपयोग होता है. साथ ही संस्कृति में सृजनशीलता, कला सांस्कृतिक परंपराओं को समझने का मौका देता है. पारिवारिक और सामुदायिक जुड़ाव भी इसका अहम हिस्सा है. इस पर्व को अकेले कभी नहीं मनाया जाता. ये परिवार, समाज और दोस्तों के साथ मनाया जाने वाला पर्व है, जो हर मतभेद को दूर कर एक होने का खास संदेश देता है."

