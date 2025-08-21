जर्मन इनोवेशन से सिंहस्थ 2028 होगा जगमग, IT कंपनियों का उज्जैन पर बड़ा दांव

उज्जैन : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जर्मनी दौरे के बाद जर्मन व्यापार प्रतिनिधिमंडल बुधवार को उज्जैन पहुंचा. टीम ने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए. इसके बाद सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इन्क्यूबेशन सेंटर में कांफ्रेंस हुई. इसमें तय किया गया कि सिंहस्थ की सफलता के लिए कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे. इसके साथ ही व्यापारिक दृष्टि से मध्यप्रदेश को देश मे नंबर 1 बनाने के लिए काम किया जाएगा.

जर्मन की आईटी कंपनियों ने देखी उज्जैन में संभावनाएं

उज्जैन के स्मार्ट सिटी भवन में ये आयोजन तीन सत्रों में हुआ. इसमें जर्मनी के 5 प्रमुख स्टार्टअप शामिल हुए. बैठक के दौरान सिंहस्थ में क्राउड, वेस्ट मैनेजमेंट, सुरक्षा, होटल बुकिंग, ट्रैफिक और हेल्थकेयर मैनेजमेंट को AI के माध्यम से बेहतर बनाने, व्यापारिक क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के समाधान व अन्य विषयों पर चर्चा की गई. प्रतिनिधिमंडल में जर्मनी के कई प्रमुख स्टार्टअप्स और कंपनियों के संस्थापक व सीईओ शामिल हुए. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, वर्कफ़्लो ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियां शामिल हैं.

जर्मन कंपनियों ने उज्जैन में निवेश करने की जताई इच्छा (ETV BHARAT)

जर्मनी की आईटी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग (ETV BHARAT)

जर्मन टीम ने निवेश के लिए उज्जैन को श्रेष्ठ बताया

जर्मनी की कंपनियों ने उज्जैन को निवेश और सहयोग के लिए अनुकूल स्थान माना. कुछ कंपनियां यहां टेक सेंटर और ट्रेनिंग हब स्थापित करने की इच्छुक हैं. डेलिगेशन ने उज्जैन में खासकर आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर दिलचस्पी दिखाई. उन्होंने डीप टेक डाटा सेंटर और इनोवेशन हब में निवेश करने की इच्छा भी जताई.

जर्मन कंपनियों को पसंद आया उज्जैन (ETV BHARAT)

जर्मनी की टीम ने पहले सत्र में उज्जैन के उद्योगपतियों के साथ तालमेल बनाने पर चर्चा की. दूसरे सत्र में जर्मन के 5 प्रमुख स्टार्टअप ने भारत के प्रमुख स्टार्टअप से चर्चा की. तीसरे सत्र में सिंहस्थ 2028 को लेकर चर्चा की गई.

उज्जैन में जर्मन टीम का सम्मान (ETV BHARAT)

जर्मन टीम ने निवेश के लिए उज्जैन को श्रेष्ठ बताया (ETV BHARAT)

जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने बाबा महाकाल के दर्शन

जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल का उज्जैन में स्वागत (ETV BHARAT)

जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने कहा "श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान एक अलग ऊर्जा की अनुभूति हुई. मंदिर मे शांति का अनुभव हुआ. भारत को वह अपने दूसरे घर के रूप में देखते हैं." बता दें कि ज्ञात रहे नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जर्मनी यात्रा और भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए एमओयू के चलते द्विपक्षीय सहयोग को नए आयाम दिए जा रहे हैं. प्रतिनिधिमंडल के आने का उद्देश्य इनोवेशन, रिसर्च व डेवलमेंट मदद करना है.