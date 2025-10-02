ETV Bharat / state

अवंतिका नगरी में गेबी हनुमान धाम, हर धर्म के लोग यहां दर्शन कर बंधवाते हैं काला धागा

उज्जैन में हनुमान के पैरों तले बनी है पाताल लोक की देवी, इस मंदिर से राम-रावण के युद्ध की जुड़ी है महिमा.

UJJAIN GEBI HANUMAN DHAM
हनुमान के पैरों तले बनी है पाताल लोक की देवी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 6:16 PM IST

उज्जैन: 2 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व मनाया जा रहा है. जिसका गहरा इतिहास अवंतिका नगरी के गेबी साहब हनुमान धाम से जुड़ा हुआ है. इस मंदिर से राम-रावण के युद्ध की महिमा जुड़ी हुई है. मंदिर के पुजारी से इस मंदिर के रोचक जानकारियां आज जानेंगे. गेबी हनुमान मंदिर से भक्तों की असीम आस्था जुड़ी हुई है. मंदिर के सेवक महेश चंद्र गुप्ता बताते हैं कि "यहां हर धर्म का व्यक्ति भगवान में आस्था रख दर्शन कर काला धागा बंधवाने आता है."

भगवान हनुमान के पैरों तले बनी है पाताल लोक की देवी

उज्जैन शहर में ढाबा रोड पर सकरी गलियों में गेबी हनुमान मंदिर स्थित है, जहां मंगलवार और शनिवार को भक्तों की लंबी कतार देखी जाती है. अन्य दिनों में भी यहां भगवान के दर्शन को भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. मंदिर में गेबी हनुमान की लगभग 6 फुट की प्रतिमा है, जिसे मंदिर के पुजारी राजकुमार दास स्वयं-भु बताते हैं, प्रतिमा में हनुमान के पैरों तले एक और मूर्ति है जिसे पाताल लोक की देवी बताया जाता है, जिसका भक्त अहिरावण था.

अहिरावण ने राम लक्ष्मण को बनाया था बंधक (ETV Bharat)

पुजारी राजकुमार दास ने कहा, "जब पाताल लोक में हनुमान ने अहिरावण की कैद से श्रीराम और लक्ष्मण को छुड़ाया था. तब पाताल लोक की देवी के सिर पर पैर रख कर ही अहिरावण का हनुमान ने वध किया था. ये प्रतिमा उसी का साक्ष्य मानी जाती है क्योंकि ये स्वयं-भु प्रतिमा है जो जमीन से निकली है.

अहिरावण ने राम, लक्ष्मण को बनाया था बंधक

मंदिर के पुजारी राजकुमार दास ने बताया कि "रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीराम और लक्ष्मण जब रावण से युद्ध कर रहे होते है. उस दौरान रावण को युद्ध में अपने सौतेले भाई अहिरावण की मदद की जरूरत पड़ जाती है. अहिरावण पाताल लोक का राजा था. रावण की मदद के लिए उसके आव्हान पर अहिरावण लंका पहुंचा. जिसके बाद रावण के आदेश अनुसार अपनी मायावी शक्तियों से विभीषण का भेष बदलकर श्रीराम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाकर बंदी बना लिया.

Ujjain Gebi Hanuman Dham
अवंतिका नगरी के गेबी हनुमान धाम (ETV Bharat)

रावण का आदेश यह भी था दोनों की बलि देकर पाताल लोक की देवी को चढ़ा दो. अहिरावण ने वैसा ही किया. दोनों को बंदी बनाया और पाताल लोक की देवी को प्रसन्न कर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बलि देने की तैयारियों में जुट गया. लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया."

रक्षा के लिए पाताल लोक में प्रकट हुए हनुमान

पुजारी राजकुमार दास ने आगे बताया कि "हनुमान ने भी अपनी शक्तियों से अलग अलग रूप धारण कर पाताल लोक में प्रवेश तो कर लिया लेकिन अहिरावन के वध से पूर्व हालात ये बने की पाताल लोक की देवी के सिर पर पैर रख हनुमान को अहिरावण का वध करना पड़ा. ये प्रतिमा गेबी साहब हनुमान की जिसमें हनुमान के पैरों तले एक देवी है, उसी का साक्ष्य बताई जाती है."

Ujjain Gabi Hanuman Temple
हर धर्म के लोग यहां दर्शन कर बंधवाते हैं काला धागा (ETV Bharat)

हर धर्म के लोग दर्शन कर यहां बंधवाते हैं काला धागा

मंदिर के पुजारी राजकुमार दास ने बताया कि "गेबी उर्दू और पारसी शब्द है. उर्दू में गेबी का मतलब चमत्कारी एवं पारसी में स्वयंभू होता है. ये किसी समय में मंदिर का क्षेत्र शमशान की भूमि से सटा हुआ करता था. यहां तंत्र क्रिया होती थी. एक बावड़ी थी जो आज बंद है. लेकिन उसी बावड़ी से ये प्रतिमा निकली थी. इसलिए हम इस प्रतिमा को स्वयंभू कहते हैं. वहीं, यहां पर बुरी नजर लगने पर काला धागा बांधा जाता है. यहां हर धर्म का व्यक्ति भगवान में आस्था रख दर्शन कर काला धागा बंधवाने आता है.

