गरबा पंडालों में दिखाई दी GST बचत उत्सव की धूम, कन्याओं ने हाथ में तख्ती ले किया डांडिया

उज्जैन में माता वैष्णोदेवी की तर्ज पर बनाया गया धाम. युवतियों ने 'GST बचत उत्सव' लिखी तख्तियां लेकर किया गरबा.

UJJAIN GST BACHAT UTSAV GARBA
गरबा पांडालों में दिखाई दी GST बचत उत्सव की धूम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 12:12 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक गरबा पंडाल में 'GST बचत उत्सव' की धूम दिखाई दी. हाथ में GST बचत उत्सव की तख्ती लिए युवतियों ने डांडिया किया. शहर के आगर रोड स्थित चरक भवन अस्पताल के सामने सामाजिक न्याय परिसर में एक खास गरबा पंडाल बनकर तैयार हुआ है. जिसकी थीम माता वैष्णोदेवी के धाम पर है. साथ ही यहां 9 देवियां अलग-अलग स्वरूप में विराजमान की गई हैं.

गरबा पंडाल में 23 सितंबर की रात मंच पर गरबा कर रही युवतियों के एक हाथ में डांडिया और दूसरे में "घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार" की तख्ती दिखाई दी. गरबा की इस थीम ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कुछ अलग था. सांसद अनिल फिरोजिया भी इस दौरान मंच पर पहुंचे और उन्होंने भी एक बड़े पोस्टर का विमोचन कर कन्याओं का आभार व्यक्त किया.

उज्जैन में युवतियों ने जमकर किया गरबा (ETV Bharat)

300 फीट लंबी गुफा में विराजित हैं माता
सामाजिक न्याय परिसर में भूरेलाल फिरोजिया फाउंडेशन द्वारा गरबे का आयोजन किया जा रहा. आयोजन समिति के कपिल कटारिया ने बताया, ''माता वैष्णोदेवी धाम की तर्ज पर करीब 300 फीट लंबी गुफा बनाई गई है जो कि 20 कर्मियों की मेहनत से 15 दिन में तैयार हुई. जो लोग माता वैष्णोदेवी के दर्शन को नहीं जा सकते वो यहां माता के दर्शन लाभ लेकर वैसा ही अनुभव कर सकते हैं. सोमवार को शुरू हुए पर्व के दौरान वैष्णो माता के साथ नवदुर्गा भी स्थापित की गई है. यहां गरबे का भी आयोजन किया जा रहा है.''

UJJAIN GST BACHAT UTSAV DANDIYA
GST थीम पर गरबा आयोजित करवाया (ETV Bharat)

लोगों को जागरूक करने अपनाया अनोखा तरीका
सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा, ''GST थीम पर गरबा आयोजित करवाया गया है जिससे लोगों में जागरूकता आए. यही वजह है कि मंगलवार को युवतियों ने जिन वस्तुओं के दाम कम हुए हैं उनके नाम लिखी तख्तियां लेकर भी गरबा किया. हाल ही में केंद्र सरकार ने कई जरूरी वस्तुओं पर से जीएसटी कम कर दिया, जिससे महंगाई काफी कम हुई है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है. कई जगह उन्हीं वस्तुओं पर अंकित पुरानी दर पर सामान बेचने की संभावना है. इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के गरबे किए जा रहे हैं. आयोजन के माध्यम से इस तरह के जन हितैषी संदेश देने का लगातार प्रयास जारी रहेगा.''

GARBA PANDAL LIKE VAISHNO DEVI
गरबा करती हुए युवतियां (ETV Bharat)

अपने-अपने धर्म का पालन करो, जबरन मत घुसो
सांसद अनिल फिरोजिया ने यह भी कहा कि, ''ये पर्व हमारी बहन बेटियों का पर्व है. इस दौरान उपवास, पूजन पाठ, माता की आराधना की जाती है. बेटियां गरबा करने पंडालों में जाति हैं तो गैर सनातनी ऐसे स्थानों पर प्रवेश नहीं करें. पहले भी देखा गया कि कलावा-टीका लगा कर लोग आए लेकिन आईडी से उनकी पहचान हुई. अपने-अपने धर्म का पालन करो जबरन में घुसने की घुसने की जरूरत नहीं है. पुलिस प्रशासन भी पहचान छुपा कर घुसने वालों पर नजर रखे हुए हैं. पंडाल समितियों के साथ सख्त कार्रवाईं होगी.'

