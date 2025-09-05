ETV Bharat / state

घर बैठे करें उज्जैन के षड विनायक के दर्शन, सबकी अलग-अलग महिमा और चमत्कार

मुंबई में अष्ट विनायक हैं तो मंदिरों की नगरी उज्जैन में षड विनायक. प्रथम पूज्य भगवन श्री गणेश के 6 अलग-अलग स्वरूप.

Ujjain Shad Vinayaks darshan
घर बैठे करें उज्जैन में षड विनायक के दर्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read

उज्जैन : पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है. इस पर्व के दौरान भगवान श्री गणेश अलग-अलग स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं. मुंबई के प्रसिद्ध अष्ट विनायकों के भी दर्शन लाभ लेने कई लोग वहां पहुंचते हैं. आइए हम आपको उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां से हम षड विनायकों के दर्शन करेंगे. बता दें कि धर्मनगरी अवंतिका उज्जयिनी का उल्लेख शास्त्रों-पुराणों में भी मिलता है. श्रृष्टि की रचना के वक़्त से इस नगरी का होना बताया गया है. स्वयं महाकाल यहां विराजमान हैं.

षड विनायक के उज्जैन में अलग-अलग धाम

उज्जैन में प्रथम पूज्य भगवन श्री गणेश 6 अलग- अलग स्वरूप में प्रकट हुए, जिन्हें षड विनायक कहा गया. उज्जैन में इन सभी के धाम हैं. पंडित अक्षत व्यास बताते हैं "स्कंद पुराण के अवंति खण्ड में उज्जैन में षड विनायकों के होने का प्रमाण है. जैसे मुंबई में अष्ट विनायक हैं, ठीक उसी तरह उज्जैन में षड विनायक हैं. ये अति प्राचीन हैं. उज्जैन में विभिन्न स्थानों में इनके मंदिर हैं."

पंडित अक्षत व्यास (ETV BHARAT)
  1. लक्ष्मी प्रदाता मोद विनायक : श्री महाकाल मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ कुंड के पास लक्ष्मी प्रदाता मोद विनायक के नाम से विराजमान हैं. मंदिर में रिद्धि सिद्धि और मां लक्ष्मी की भी प्रतिमा है.
  2. मोदक प्रिय प्रमोद विनायक गणेश : शहर के गुरु अखाड़े के पास घाटी उतरते ही मोदक प्रिय के नाम से विराजमान हैं. मोदक का भोग भगवान को अति प्रिय है.
  3. सुमुख विनायक : स्थिरमन गणेश के रूप में शहर में विराजमान हैं जोकि देवी गढ़कालिका माता मंदिर के पास हैं.
  4. चोर गणेश : अंकपात मार्ग खाकी अखाड़े के पास विराजमान हैं.
  5. अविघ्न विनायक गणेश : गायत्री शक्तिपीठ से आगे की ओर मंगलनाथ मंदिर मार्ग पर विराजमान.
  6. चिंतामण गणेश : शहर से 6 किलोमीटर दूर विघ्नविनायक स्वरूप में विराजमान हैं.
Ujjain Shad Vinayaks darshan
उज्जैन में षड विनायकों के होने का प्रमाण (ETV BHARAT)
Ujjain Shad Vinayaks darshan
चिंतामण गणेश (ETV BHARAT)
Ujjain Shad Vinayaks darshan
माता सीता के आह्वान पर प्रकट हुए षट विनायक (ETV BHARAT)
Ujjain Shad Vinayaks darshan
मोदक प्रिय प्रमोद विनायक गणेश (ETV BHARAT)
Ujjain Shad Vinayaks darshan
मोदक प्रिय प्रमोद विनायक गणेश (ETV BHARAT)
Ujjain Shad Vinayaks darshan
षड विनायक के उज्जैन में अलग-अलग धाम (ETV BHARAT)
Ujjain Shad Vinayaks darshan
मंदिरों की नगरी उज्जैन में षड विनायक (ETV BHARAT)

माता सीता के आह्वान पर प्रकट हुए षड विनायक

पंडित अक्षत व्यास के अनुसार "ये सभी गणेश जब भगवान श्री राम माता सीता, लक्षमण के साथ वनवास पर थे और महाकाल वन में थे, तब ही अलग-अलग समय में माता सीता के आह्वान पर उनके कष्ट हरने, उनकी प्रार्थना सुनने को प्रकट हुए थे. मंदिरों के रूप में समय अनुसार जीर्णोद्धार हुआ और आज सभी का एक तय स्थान है. भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं. आनंद के देवता हैं. सुख समृद्धि के देवता हैं. आज के समय मे मनुष्य सबसे ज्यादा दरिद्रता से पीड़ित है. धन है भी तो सुख शांति नहीं है. भगवान श्री षड विनायकों के दर्शन मात्र से कष्ट, रोग एवं पिछले जन्म के हमारे गलत कर्म नष्ट हो जाते हैं."

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH FESTIVAL CELEBRATIONSHAD VINAYAKS MIRACLESSPECIAL GANESH PANDALSUJJAIN NEWSUJJAIN SHAD VINAYAKS DARSHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर बना विनायक धाम, छोटे से कमरे में गणेश भगवान के 8000 रूपों के दर्शन

आंखों से देख नहीं सकते शिक्षक रामलाल भिलावेकर, फिर भी हजारों बच्चों का भविष्य किया रोशन

नन्हीं उम्र बड़ी जिम्मेदारी! चौथी कक्षा की छात्रा का एमपी पुलिस में चयन, मिला नियुक्ति पत्र

जिगरी दोस्त की बांह में अपनी बीवी का टैटू देख युवक के होश उड़े, मोबाइल में मिले सबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.