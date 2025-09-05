घर बैठे करें उज्जैन के षड विनायक के दर्शन, सबकी अलग-अलग महिमा और चमत्कार

ETV Bharat / state

उज्जैन : पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है. इस पर्व के दौरान भगवान श्री गणेश अलग-अलग स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं. मुंबई के प्रसिद्ध अष्ट विनायकों के भी दर्शन लाभ लेने कई लोग वहां पहुंचते हैं. आइए हम आपको उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां से हम षड विनायकों के दर्शन करेंगे. बता दें कि धर्मनगरी अवंतिका उज्जयिनी का उल्लेख शास्त्रों-पुराणों में भी मिलता है. श्रृष्टि की रचना के वक़्त से इस नगरी का होना बताया गया है. स्वयं महाकाल यहां विराजमान हैं.

षड विनायक के उज्जैन में अलग-अलग धाम

उज्जैन में प्रथम पूज्य भगवन श्री गणेश 6 अलग- अलग स्वरूप में प्रकट हुए, जिन्हें षड विनायक कहा गया. उज्जैन में इन सभी के धाम हैं. पंडित अक्षत व्यास बताते हैं "स्कंद पुराण के अवंति खण्ड में उज्जैन में षड विनायकों के होने का प्रमाण है. जैसे मुंबई में अष्ट विनायक हैं, ठीक उसी तरह उज्जैन में षड विनायक हैं. ये अति प्राचीन हैं. उज्जैन में विभिन्न स्थानों में इनके मंदिर हैं."