उज्जैन में गुप्ता परिवार ने घर को बनाया विनायक संग्रहालय. ओम प्रकाश गुप्ता ने बचपन से मृत्यु तक देश के हर कोने से एकत्रित किए हर धातु से बने भगवान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 2:39 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 3:08 PM IST
रिपोर्ट: राहुल राठौर
उज्जैन: देश भर में गणेश भक्ति की धूम है. भगवान गणपति की प्रतिमाओं को जगह-जगह पंडाल बना कर लोग इन दिनों पूज रहे हैं. आज आपको मध्य प्रदेश स्थित धर्म नगरी अवंतिका उज्जैनी के एक ऐसे घर में लेकर चलते हैं जहां आप भगवन श्री गणेश के अलग-अलग रूपों के एक ही स्थान पर दर्शन कर पाएंगे. ये स्थान है उज्जैन के गुदरी चौराहा समीप मोती बाग में. जहां गुप्ता परिवार ने अपने मकान में 14/18 के एक छोटे से कमरे में गणेश संग्रहालय बनाया हुआ है.
एक कमरे में गणेश जी की 8000 मूर्तियां
इस गणेश संग्रहालय में हर धातु से बनी भगवान गणेश की तकरीबन 8000 छोटी बड़ी मूर्तियों के आप दर्शन करेंगे. इतना ही नहीं आप जब यहां पहुंचेंगे तो आपको परिवार गिफ्ट में गणेश जी की आकृति में बनी की-चेन गिफ्ट करेगा. खास बात यह है यहां पहुँच दर्शन करने की भी निःशुल्क एंट्री है. आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये कैसी भक्ति और कैसे मन में विचार आया. तो आइये आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं इस भक्ति के पीछे छुपा रहस्य.
क्या है भक्ति के पीछे छुपा रहस्य
दरअसल, परिवार के सबसे बड़े सदस्य ओम प्रकाश गुप्ता जिनका 15 अप्रैल 2025 को निधन हो गया. ओम प्रकाश गुप्ता के बारे में परिवार बताता है कि, बचपन से ही भगवान श्री गणेश के अनन्य भक्त रहे हैं. हर साल अपने हाथों से मिट्टी के गणेश बनाते थे और उन्हें पूजते थे. धीरे-धीरे वे गणेशजी की अलग अलग आकृतियों की प्रतिमाएं एकत्रित करने लगे, अलग अलग धातुओं की प्रतिमाएं एकत्रित करने लगे.
घर को नाम दिया श्री विनायक
भक्ति में ऐसे डूबे की जहां जाते वहां से भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं लेकर आते. उनकी इस भक्ति को देख जो भी उनसे मिलने आता वो भी उन्हें गणेश प्रतिमाएं ही भेंट करता. ये सिलसिला 15 वर्ष की उम्र से उनकी मृत्यु तक जारी रहा. उन्होंने मोती बाग में बने अपने इस घर को भी श्री विनायक नाम दिया.
क्रिस्टल से लेकर पीतल की मूर्तियां मौजूद
संग्रहालय में आप जहां नजर दौड़ाएंगे वहां भगवान गणेश दिखेंगे. खास बात यह ही कोई भी मूर्ति एक जैसी नहीं है. 8 हजार करीब मूर्तियों में क्रिस्टल, पीतल, चांदी, तांबा, बांस, लकड़ी हर तरह की प्रतिमाएं शामिल हैं. सबके आकार भी अलग अलग अलग हैं, ये प्रतिमाएं नेपाल की भी हैं. देश के लगभग हर कोने से लाई गई व हर तीर्थ स्थलों से लाई गई मूर्तियां संग्रहालय में मौजूद हैं.
- भोपाल के संग्रहालय में हस्तलिखित गणेश पुराण, देखी है कभी 1300 साल पुरानी गणपति प्रतिमा
- प्रकृति की गोद में विराजे गणपति बप्पा, जल जंगल जमीन को बचाने का संदेश
- सिवनी में उतरे वाराणसी के गंगा घाट, मूषक पर सवार हो पहुंचे गणेश जी, चलाया सफाई अभियान
पिता की यादों को संजोए हुए है परिवार
परिवार में मृतक ओम प्रकाश गुप्ता के बड़े बेटे प्राण गुप्ता ने बताया, ''हम दो भाई हैं, छोटे भाई का नाम प्रेम गुप्ता है और मां का नाम आशा गुप्ता है. हमारा यूं तो कपड़ों का व्यवसाएं है. लेकिन आज भी हम पिता की यादों को संजोए हुए हैं. हम दोनों भाई की पत्नियां मां के साथ दिन भर घर में गणेश दर्शन के लिए आने वाले अतिथियों का पिता की तरह ही स्वागत सत्कार करती हैं.'' प्राण गुप्ता कहते हैं कि, ''उज्जैन आने वाले सभी पर्यटक तो नहीं लेकिन जो जानने पहचानने वाले घर आते हैं और एक ही स्थान पर विराजमान भगवान गणेश के दर्शन लाभ लेते हैं.''
छोटा घर भगवान गणेश की कृपा से हुआ 1 मंजिला
परिवार में ओम प्रकाश गुप्ता की पत्नी आशा गुप्ता ने कहा, ''जहां वे सोते थे उस कमरे में भी चारों ओर गणेश जी की प्रतिमाएं हैं.'' परिवार की बड़ी बहू सपना गुप्ता ने कहा. ''मैं शादी होकर आई तब बहुत छोटा घर था, लेकिन गजानंद गणपति की कृपा है आज बड़ा घर है. घर का नाम भी श्री विनायक पापा ने दिया और पापा के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं.'' छोटी बहू श्वेता गुप्ता ने कहा, ''पिता की वजह से ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि, आज असंख्य गणेश जी हमारे घर में विराजमान हैं. मैं इस परिवार से पापा के इस संग्रह से जुड़ पाई.''