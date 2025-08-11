उज्जैन : मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में जुलाई माह में जमकर बारिश हुई तो वहीं, इस साल मालवा अंचल में लगता है इंद्र देवता रूठे हुए हैं. मालवा के जिलों में जहां किसान परेशान हैं, फसलें बगैर पानी के चौपट हो रही हैं तो अब पेयजल संकट की भी आहट आने लगी है. उज्जैन का गंभीर बांध सूखने की कगार पर है. बांध में मात्र 8 दिन का पानी शेष रह गया है. अगर जल्द ही अच्छी बारिश नहीं हुई तो उज्जैनवासियों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है.

गंभीर डैम पेयजल सप्लाई का बड़ा स्रोत

उज्जैन शहर से 20 किलोमीटर दूर गांव अंबोदिया में उज्जैन का एकमात्र जल स्रोत गंभीर डैम स्थित है. इसकी क्षमता 2250 MCFT है. ये डेम वर्ष 1991 में बनाया गया था. जब उज्जैन शहर की जनसंख्या 3 लाख हुआ करती थी लेकिन आज 25 सालों में हालात बदल गए है. अब हर 2 दिन में 3 लाख लोग (पर्यटक) उज्जैन आना-जाना करते है. उज्जैन शहर की जनसंख्या 3 लाख से बढ़कर 7 लाख हो गई है.

मालवा में कम बारिश से पेजल संकट की आहट (ETV BHARAT)

कैसे बुझेगी 8 दिन बाद प्यास

महापौर मुकेश टटवाल ने बताया "शहर के लोगों को और यहां आने वाले पर्यटकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. शहर के भूखी माता मंदिर के आगे उजड़खेड़ा चौराहा स्थित नर्मदा की लाइन को गंभीर की लाइन से जोड़ने का काम नगर निगम पीएचई विभाग ने शुरू कर दिया है. 5 से 7 दिन में ही काम पूरा करते हुए शहर में पेयजल आपूर्ति के पानी का सप्लाई किया जा सकेगा." पीएचई विभाग के उपायुक्त योगेंद्र पटेल ने बताया "नर्मदा लाइन और गंभीर की लाइन की दूरी लगभग 100 से 150 मीटर है. इन्हें जोड़ने का काम जारी है. "

बारिश न हुई तो पेयजल संकट गहराएगा

उज्जैन जीवाजी वैध शाला के अधीक्षक राजेन्द्र प्रकाश गुप्त ने बताया "पिछले वर्ष 2024 में 992.4 एमएम वर्षा हुई थी. इस वर्ष 10अगस्त 2025 तक 411एमएम ही हो पाई है. अभी मानसून बाकी है. पूर्ति हो जाती है तो ठीक वरना बड़ी परेशानी का सामना शहर की जनता को करना पड़ सकता है."

उज्जैन के गांवों को भी नर्मदा जल सप्लाई

महापौर मुकेश टटवाल ने बताया " गंभीर डैम उज्जैनवासियों की प्यास बुझाता है. वहीं पास में ही जल भंडारण क्षेत्र में इंटकवेल बनाने का काम किया गया है. इसमें नर्मदा पानी के लिए पाइप लाइन के माध्यम से घर घर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जाता है. कुछ घरों तक ये काम हो गया है. बाकी का भी जल्द हो जाएगा. पानी सबको मिल रहा है.ठ

ग्रामीण क्षेत्र के 830 गांव उज्जैन जिले के है और 84 गांव देपालपुर जिले के हैं, जिन्हें इससे जोड़ा जाने की योजना है. ये काम जल निगम के माध्यम से हुए हैं. इस कार्य का शुभारंभ प्राधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वर्ष 2024 में किया था. इसकी लागत करोड़ो रुपये है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अच्छी बारिश के लिए की पूजा (ETV BHARAT)

अच्छी वर्षा के लिए विशेष पूजन

गौरतलब है कि अच्छी बारिश के लिए महापौर मुकेश टटवाल ने गंभीर डैम के पास बिलकेश्वर महादेव पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ पूजन किया. साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश की जनता की सुख शांति और अच्छी जल वर्षा के लिए महाकाल मंदिर मे पर्जन्य महा रुद्रअभिषेक कर चुके हैं.