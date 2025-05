ETV Bharat / state

महाकाल मंदिर परिसर में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार - FIRE IN MAHAKALESHWAR TEMPLE

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में भीषण आग लग गई. जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर के कंट्रोल रूम की छत पर आग लगी है. मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि मंदिर के कंट्रोल रूम के ऊपर पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी सिस्टम की बैटरी फटने से आग लगी है. आग पर काबू पाया जा रहा है. महाकाल मंदिर परिसर में लगी आग (ETV Bharat)

