उज्जैन की खुश्बूदार सुलेमानी चाय, एक बार चखा तो हर दिन गटकेंगे 12 कप टी - UJJAIN SULAIMANI TEA

उज्जैन तोपखाना का खास स्वाद और खुश्बू वाला सुलेमानी चाय. यहां आने वाला हर शख्स इसका है दीवाना. एक खास इंग्रेडिएंट चाय को बना देता है लाजवाब.

UJJAIN SULAIMANI TEA
उज्जैन की फेमस सुलेमानी चाय (ETV Bharat)
उज्जैन: चाय की दुकानों पर अक्सर लोग गपशप करते चाय के प्याला लिए नजर आते हैं लेकिन उज्जैन में ऐसी चाय भी मिलती है, जहां लोग गपशप करने नहीं बल्कि अपनी बीमारियों के उपचार के लिए भी पहुंचते हैं. इस चाय को सुलेमानी चाय कहते हैं. खास बात ये है कि कई लोग दिन भर में 10-12 कप चाय पी जाते हैं. इस चाय के स्वाद के कुछ लोग इतने दीवाने हैं कि 15-20 सालों से लगातार इसे पी रहे हैं.

भाप से निकली सुगंध से खिंचे चले आते हैं लोग

उज्जैन के तोपखाना क्षेत्र में चाय की उठती भाप लोगों को अपनी ओर खींच लाती है. ये कोई आम चाय नहीं बल्कि सुलेमानी चाय है, जिसे ईरानी चाय भी कहा जाता है. सुलेमानी चाय बनाने वाले दुकानदार मोहम्मद आरिफ बताते हैं कि "ये चाय स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें सेंधा नमक डाला जाता है. अमूमन ये चाय हर जगह नहीं मिलती है. हमारे चाय के कुछ ग्राहक फिक्स होते हैं. जो लोग गले के रोग, कफ और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं वे इसका ज्यादा लुत्फ उठाते हैं. उनको इससे आराम महसूस होता है."

सुलेमानी चाय के दीवाने दिन में पी जाते हैं 10 से 12 कप टी (ETV Bharat)

कैसे बनती है ये सुलेमानी टी?

मोहम्मद आरिफ बताते हैं कि "चाय बनाने का सबका अपना-अपना तरीका होता है. हम जो बनाते हैं उसमें सबसे पहले पानी में चाय पत्ती, शक्कर और सेंधा नमक डालकर उसको लगभग पौन घंटे तक उबालते हैं. इसके बाद तांबे की केतली में उसे डाल देते हैं. वहीं, दूध को अलग से उबाला जाता है और तब तक दूध को उबालते हैं जब तक वो गाढ़ा रबड़ी की तरह न हो जाए. फिर केतली से उबली हुई चाय ग्लास में लेकर ऊपर से दो चम्मच गाढ़ा दूध डाल देते हैं. जिससे वो दिखती सामान्य चाय की तरह है लेकिन खास तरह का स्वाद देती है."

UJJAIN FAMOUS SULAIMANI TEA
सुलेमानी चाय के दीवाने हैं लोग (ETV Bharat)

एक ग्लास सुलेमानी चाय की कीमत 5 रुपया

मोहम्मद आरिफ बताते हैं कि "60 रुपए लीटर दूध होने के बावजूद सुलेमानी चाय की कीमत 5 रुपए ही है. सुलेमानी चाय पीने वाले ग्राहकों का दुकान पर आने का सिलसिला सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है, जो रात के 10 बजे तक लगातार चलता रहता है." मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि "चूंकि ये श्री महाकालेश्वर मंदिर जाने वाला मुख्य मार्ग भी है, ऐसे में यहां हर तरह के लोग चाय पीने आते हैं और आनंद से भाईचारे के साथ चाय का स्वाद लेते हैं."

UJJAIN SULAIMANI TEA
सुलेमानी चाय की उठती भाप से खिंचे चले आते हैं लोग (ETV Bharat)

एक दिन में पी जाते हैं 12 कप चाय

दुकान पर बीते 15 से 20 सालों से लगातार आ रहे ग्राहक आरिफ बताते हैं कि "एसिडिटी के कारण घर की चाय नहीं पीते लेकिन तोपखाना में सुलेमानी टी 12 कप पी जाते हैं. इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है." ग्राहक परवेज बताते हैं कि " दिन में लगभग 7 कप चाय पी जाते हैं. ये गले की खराश और कफ को खत्म कर देती है. सुलेमानी चाय फायदेमंद भी है और स्वाद भी अच्छा है, इसलिए खूब आनंद से पीते हैं."

'चाय पीना हो सकता है नुकसानदायक'

डॉ. रोनक एलची बताते हैं कि "किसी भी तरह से चाय का सेवन किया जाए वह नुकसानदायक ही है. चाय में अगर अत्याधिक कैफीन है तो नींद नहीं आएगी और यही कारण है कि चाय-कॉफी का ज्यादा सेवन एसिडिटी की समस्या को बढ़ाता है. इसलिए चाय से जितना हो सके एसिडिटी समस्या वाले बचें. कॉफी का भी अत्याधिक सेवन नुकसानदायक है. गले में खराश के लिए चाय नहीं, गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करना फायदेमंद होता है."

