मशहूर एक्ट्रेस-मॉडल शेफाली जरीवाला पहुंचीं महाकाल की शरण में, भस्म आरती में हुईं शामिल - Shefali jariwala in Mahakaleshwar

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 20, 2024, 10:04 AM IST | Updated : May 20, 2024, 10:15 AM IST

महाकाल की शरण में शेफाली जरीवाला ( Etv Bharat )

महाकाल की शरण में शेफाली जरीवाला (ETV BHARAT) उज्जैन. 'कांटा लगा' गाने से मशहूर हुईं फेमस मॉडल शेफाली जरीवाला सोमवार सुबह महाकाल मंदिर पहुंचीं. यहां वे अल सुबह महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित हुईं. उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर परिवार के साथ महाकाल का आशीर्वाद लिया. शेफाली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उज्जैन की फोटोज शेयर की हैं. नंदी के कान में बोलीं शेफाली नंदी के कान में बोलीं शेफाली (ETV BHARAT) महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने भस्म आरती के बाद शेफाली का पूजन पाठ संपन्न कराया. भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शेफाली नंदी के कान में बोलती भी नजर आईं. दर्शन करने के बाद वे काफी खुश नजर आईं. बता दें कि शेफाली ट्रेन से उज्जैन पहुंची थीं और इस यात्रा का वीडियो उन्होंने अपने फैंस के साथ भी शेयर किया. Read more - गदर-2 के विलन मनीष वाधवा पहुंचे बाबा महाकाल की शरण में, बिहार के डिप्टी सीएम ने भी किए दर्शन 'कांटा लगा' से प्रसिद्ध हुईं शेफाली लगभग एक दर्जन से ज्यादा म्यूजिक एलबम में काम कर चुकी हैं. वहीं 2004 में फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' में सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ भी वे नजर आईं थीं. महाकाल के दर पर सिलेब्रिटीज का जमावड़ा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में हर दिन सिलेब्रिटी, उद्योगपति और राजनेता दर्शन करने पहुंचते हैं. पिछसे कुछ समय में यहां सिंगर जुबिन नौटियाल, क्रिकेटर केएल राहुल, उमेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सिंगर शहनाज अख्तर, एक्टर गोविंदा, हेमा मालिनी, मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी, एक्टर अंशुमन खुराना, कॉमेडियन भारती, सुनील शेट्टी, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी भगवान महाकाल के दर्शन करने आ चुके हैं.

