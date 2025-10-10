ETV Bharat / state

महिला पर प्रेत का साया बता जंजीरों से बांधकर पीटा, हथिलियों में जलती बत्ती, माथे पर चिपकाए गर्म सिक्के

उज्जैन जिले में झाड़-फूंक से इलाज करने के नाम पर महिला को रूह कंपाने वाली प्रताड़ना. परिवार के लोग अंधविश्वास में जुल्म देखते रहे.

Ujjain woman horrific torture
महिला पर भूत-प्रेत का साया बता जंजीरों से बांधकर पीटा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 1:20 PM IST

उज्जैन : उज्जैन जिले के खाचरौद इलाके में अंधविश्वास और क्रूरता का ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी. महिला को भूत-प्रेत की बाधा बताकर इलाज के नाम पर दरिंदों ने जंजीर से बांधकर पीटा. महिला के हथेलियों में जलती बाती रखी. उसके माथे पर गर्म सिक्के चिपकाए गए. इस दौरान महिला बेहोश हो गई. महिला के परिजन भी वहीं मौजूद रहे. घटना के 10 दिन हालत में थोड़ी सुधार होने पर महिला पुलिस के पास पहुंची.

कई दिनों से बीमार चल रही थी महिला

महिला के साथ दरिंदगी की ये घटना 29 सितंबर की है. 22 वर्षीय महिला अपने पति को छोड़कर 2 साल की बेटी के साथ उज्जैन के जुना सोमवारिया क्षेत्र में अपनी मां पिता के साथ रहती है. वह अगरबत्ती बनाकर जीवनयापन करती है. वह काफी समय से बीमार चल रही थी. माता-पिता ने इलाज कराया लेकिन उसकी तबियत ठीक नहीं हो पा रही थी. बीमार महिला को उसकी मां, पिता व अन्य परिजन उज्जैन जिले के खाचरौद में श्रीवच्छ गांव लेकर गए.

महिला थाना प्रभारी लीला सोलंकी (ETV BHARAT)

महिला को रूह कंपा देने वाली प्रताड़ना

श्रीवच्छ गांव में एक महिला द्वारा दावा किया जाता है कि उसे माता आती है. इसलिए वह जत्रा का आयोजन करती है. बीमार महिला को उसके माता-पिता यहां लेकर पहुंचे. शारदीय नवरात्र में सप्तमी के दिन परिजनों ने बीमार महिला को जत्रा आयोजन में पेश किया. पीड़ित महिला ने बताया "यहां सुधा बाई, मनोहर, कान्हा, संतोष, राजू, कान्हा चौधरी, रितेश व अन्य ने उसकी मां व परिजनों को बाहर ही रोक दिया और उसे अंदर लेकर गए. जहां शहीर में भूत-प्रेत बताकर रूह कंपाने वाली प्रताड़ना दी गई."

महिला ने पुलिस को सुनाई पूरी व्यथा

पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया "इन लोगों ने उसे जंजीर से बांधा और पीटा, नाड़े की बाती बनाकर हाथ मे रखी, गर्म सिक्का माथे पर लगाया, जिससे वह बेहोश हो गई. जैसे तैसे वहां से निकले. उसके मां-पिता को विश्वास था कि यहां उसका इलाज हो जाएगा. हालांकि महिला अपने माता-पिता व परिजनों पर आक्रोश व्यक्त कर रही है."

शिकायत के आधार पर 8 लोगों पर FIR

महिला थाना प्रभारी लीला सोलंकी ने बताया "10 दिन बाद पीड़ित महिला ने थाने आकर शिकायत दर्ज करवाई है. महिला के बताए अनुसार 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपियों की तलाश के लिए टीम भेज दी गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. महिला की हालत देखकर लगता है कि उसे असहनीय प्रताड़ना दी गई. 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है."

