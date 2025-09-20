ETV Bharat / state

उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास के होटलों के नाम से फर्जी वेबसाइट्स, धड़ाधड़ बुकिंग कर रहे ठग

होटल सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज में बुकिंग के नाम से ठगी ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 20, 2025 at 6:34 PM IST | Updated : September 20, 2025 at 7:09 PM IST 3 Min Read

उज्जैन : अगर आप होटल में रुकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो कई स्तर पर पहले पड़ताल कर लें. कहीं ऐसा न हो कि जब होटल पहुंच जाएं और प्रबंधन से रूम में सामान पहुंचाने को कहें तो जवाब मिले के आपके नाम पर बुकिंग नहीं है. मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास संचालित होटल सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज के नाम पर फर्जी बुकिंग कर ठगों ने श्रद्धालुओं से ठगी की. फर्जी वेबसाइट पर बुकिंग, 6 लाख की ठगी ठगों ने श्रद्धालुओं से हेरिटेज होटल में कमरे बुक करवाने के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिये 6 लाख की ठगी की. श्रद्धालुओं की शिकायत पर अब उज्जैन की महाकाल थाना पुलिस जांच में जुट गई है. श्रद्धलुओं को ठगी का एहसास हेरिटेज होटल पहुंचने पर हुआ. जब उन्हें पता चला उनके नाम से कोई रूम बुक ही नहीं है. ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है. उज्जैन में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं. क्योंकि उज्जैन में बड़ी संख्या में महाकाल के भक्त आते हैं. उज्जैन सीएसपी राहुल देशमुख (ETV BHARAT) महाकाल मंदिर के पास के होटल निशाने पर

Last Updated : September 20, 2025 at 7:09 PM IST