उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास के होटलों के नाम से फर्जी वेबसाइट्स, धड़ाधड़ बुकिंग कर रहे ठग
उज्जैन में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित होटल सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज में बुकिंग के नाम पर 6 लाख की ठगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 6:34 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 7:09 PM IST
उज्जैन : अगर आप होटल में रुकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो कई स्तर पर पहले पड़ताल कर लें. कहीं ऐसा न हो कि जब होटल पहुंच जाएं और प्रबंधन से रूम में सामान पहुंचाने को कहें तो जवाब मिले के आपके नाम पर बुकिंग नहीं है. मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास संचालित होटल सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज के नाम पर फर्जी बुकिंग कर ठगों ने श्रद्धालुओं से ठगी की.
फर्जी वेबसाइट पर बुकिंग, 6 लाख की ठगी
ठगों ने श्रद्धालुओं से हेरिटेज होटल में कमरे बुक करवाने के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिये 6 लाख की ठगी की. श्रद्धालुओं की शिकायत पर अब उज्जैन की महाकाल थाना पुलिस जांच में जुट गई है. श्रद्धलुओं को ठगी का एहसास हेरिटेज होटल पहुंचने पर हुआ. जब उन्हें पता चला उनके नाम से कोई रूम बुक ही नहीं है. ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है. उज्जैन में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं. क्योंकि उज्जैन में बड़ी संख्या में महाकाल के भक्त आते हैं.
महाकाल मंदिर के पास के होटल निशाने पर
ऐसे मामलों में पुलिस अपने स्तर पर भी विशेष अभियान के तहत ठगों पर लगाम कसती है, बावजूद उसके ठग बेखौफ हैं. सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल के प्रबंधक सतीश पाठक ने बताया "वर्ष 2025 में होटल शुरू हुआ. ये होटल महाकाल मंदिर के पास है. इसे एमपी टूरिज़म संचालित कर रहा है. अब तक 6 लाख की ठगी होटल आने वाले यात्रियों से फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से हो चुकी है. जिससे होटल और शहर की छवि धूमिल होती है."
बुकिंग के साथ भस्म आरती कराने का झांसा
होटल प्रबंधन ने वेबसाइट https://mptsamratvikramadityatheheritage.com, https://mptsamratvikramadityatheheritage.in साथ ही मोबाइल नंबर 7289845448, 9318343124, 8585998588, 9821966298 नंबर पुलिस को दिए हैं, जिस पर बुकिंग, ट्रांजेक्शन सब हो रहा है. प्रमाण सहित पुलिस को सारी जानकारी दी है. होटल प्रबंधन के अनुसार हेरिटेज होटल के रेट से कम रेट में ठग बुकिंग करते हैं. ठग इसी के साथ भस्म आरती कराने का भी झांसा देते हैं. कुल मिलाकर 7000 तक कम लेकर बुकिंग कर रहे हैं ठग.
- आर्मी अफसर की बीवी को किया 40 घंटे डिजिटल अरेस्ट, घर आकर धमकाया और वसूले 5 लाख
- साइबर ठगी का नया पैंतरा! फेसबुक पर बैंक का ऐप दिखाकर खाली किए 3 अकाउंट
एमपी टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट से ही करें बुकिंग
होटल प्रबंधक ने अपील की है "आधिकारिक वेबसाइट एमपी टूरिज़म पर जाकर ही रूम बुक करवाएं या फिर उज्जैन में अपने किसी विश्वनीय परिचित के माध्यम से हमसे संर्पक करें." इस मामले में सीएसपी राहुल देशमुख का कहना है "थाना महाकाल पुलिस को प्रबंधक ने शिकायत दर्ज की है, जो प्रमाण मिले हैं, उसकी सत्यता की जांच की जा रही है. जल्द ही वेबसाइटों व मोबाइल नंबर को ट्रैस कर बंद करवाएंगे और ठगों को दबोचेंगे."