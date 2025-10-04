ETV Bharat / state

गर्भ में पल रहे बच्चे का काल बनी फर्जी लेडी डॉक्टर, मासूम की मौत, क्लीनिक सील

माकड़ोन निवासी मुकेश मालवीय ने बताया कि "उसकी भांजी काजल 6 महीने की गर्भवती थी. शनिवार की सुबह पेट दर्द होने के बाद हम उसे जीवाजीगंज शासकीय अस्पताल लेकर गए. वहां पहुंचकर आशा कार्यकर्ता ने कहा कि पिपिनाका स्थित डॉ. तैय्यबा शेख के क्लीनिक लेकर चलो. हम उस आशा कार्यकर्ता के साथ पंवासा क्षेत्र स्थित तैय्यबा शेख की क्लीनिक गए. जहां डॉक्टर तैय्यबा ने सोनाग्राफी जांच के बाद बताया कि बच्चे का सिर, हाथ और पैर अभी विकसित नहीं हुआ है. इसके बाद उन्होंने महिला को आशीर्वाद हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया."

उज्जैन: डॉक्टर की लापरवाही ने उज्जैन में जन्म लेने से पहले ही एक बच्चे की जान ले ली. मक्सी रोड स्थित क्लीनिक में इलाज के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई. इलाज करने वाली महिला डॉक्टर की डिग्री फर्जी है. इससे पहले भी उसके खिलाफ ऐसी शिकायत आ चुकी है. जिसके बाद उसके क्लीनिक को सील कर दिया गया था, लेकिन उसने दोबारा क्लीनिक खोल लिया था. परिवार की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने क्लीनिक को फिर सील कर दिया है.

महिला का इलाज शुरू हुआ. उसको खून चढ़ाया गया. काफी समय बीत जाने के बाद महिला को आराम न होता देख परिजन छुट्टी मांगने लगे तो डॉक्टर ने कहा कि पेट में जहर फैल जाएगा और मरीज की जान जा सकती है. परिजन जबरन छुट्टी लेकर महिला को देर रात तीन बत्ती चौराहा स्थित दूसरे निजी हॉस्पिटल लेकर गए. यहां महिला की सामान्य डिलीवरी हुई, लेकिन बच्चा मृत था. डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के हाथ-पैर पूरी तरह बने हुए थे.

पहले भी तैय्यबा का क्लीनिक हो चुका है सील

घटना के बाद गुस्साए परिजन जीवाजीगंज शासकीय अस्पताल पहुंचे और सीएमएचओ डॉ. अशोक पटेल के खिलाफ नारेबाजी की. उनका कहना था कि जब तैय्यबा का क्लीनिक पहले भी सील किया जा चुका था तो हमें वहां जाने की सलाह क्यों दी गई. हंगामे के बाद डॉ. तैय्यबा के क्लीनिक को फिर सील कर दिया गया. इससे पहले भी बच्चे की मौत के मामले ही तैय्यबा का क्लीनिक सील किया गया था. इसके कुछ समय बाद डॉक्टर ने दूसरा क्लीनिक खोल लिया और गर्भवती महिलाओं का इलाज और डिलीवरी कराना शुरू कर दिया.

क्लीनिक किया गया सील (ETV Bharat)

'तैय्यबा की BEMS की डिग्री एमपी में नहीं है मान्य'

शासकीय माधव नगर अस्पताल के अधीक्षक डॉ विक्रम रघुवंशी ने बताया कि "डॉ. तैय्यबा शेख के पास BEMS की डिग्री है, जो मध्य प्रदेश में मान्य नहीं है. इसी के आधार पर वो खुद को डॉक्टर बताती हैं. यह डिग्री पूरी तरह से फर्जी है." जीवाजीगंज अस्पताल के सीएमएचओ डॉ अशोक पटेल ने बताया कि "डॉ. तैय्यबा शेख के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं. पहले भी इस महिला का क्लीनिक सील किया जा चुका है. इसके बावजूद इसने दोबारा मक्सी रोड पर आशीर्वाद नाम से अस्पताल शुरू कर दिया और वहां उपचार करने लगी. अस्पताल को सील कर दिया गया है."