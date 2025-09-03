उज्जैन : जिले के नागदा में सायबर ठगों ने 50 वर्षीय महिला को 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा. इस दौरान महिला को भांति-भांति के तरीके से डराया और धमकाया गया. ठगों की धमकी से डरी महिला ने 5 लाख से अधिक की राशि बदमाशों को सौंप दी. खास बात ये है कि ठगों ने इस बार राशि ऑनलाइन नहीं, बल्कि खुद महिला के घर पहुंचकर ली. शिकायत मिलते ही एक्टिव हुई पुलिस ने ठगों को धर दबोचा.
क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनकर महिला को धमकाया
सायबर ठगों ने क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बनकर महिला को कछुए और मछली पालन को अवैध बताते हुए FIR दर्ज करने की धमकी दी. एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "फरियादिया का नाम सरोज माली उम्र 50 वर्ष है. वह उज्जैन के वसंत विहार कॉलोनी की रहने वाली हैं. महिला के पति आर्मी से रिटायर्ड थे. 5 वर्ष पहले ही उनका निधन हो चुका है. बच्चे बाहर रहते हैं. महिला ने अपने घर में कछुए पाले हुए हैं. बीमार होने पर महिला नागदा में रहने वाली अपनी बहन के घर पहुंची."
जमानत के नाम पर रुपयों की डिमांड
12 अगस्त को महिला के पास अनजान नंबर से एक महिला का कॉल आया. उसने बताया कि वह नागदा के बिरलाग्राम थाने से क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बात कर रही है. आपके द्वारा पाले गए कछुए और मछलियां गैरकानूनी हैं. आपके विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है. इस तरह कॉल के सहारे 3 दिन तक 12 से 14 अगस्त तक महिला को डराए रखा. जमानत के नाम पर महिला से पैसों की डिमांड की गई. इसी दौरान एक अन्य कॉल और ठगों ने महिला को किया.
ठगों ने महिला के घर आकर वसूले 5 लाख
इस बीच एक और ठग का महिला के पास कॉल आया. उसने बताया कि उसने भी मछली और कछुए पाल रखे थे. मैं भी अरेस्ट हुई हूं. इससे महिला डर गई और उसने अपने गहने गिरवी रखकर 5 लाख 09 हज़ार रुपये अपने घर पर ठगों को सौंप दिए. ये राशि महिला ने बदमाशों को 14 अगस्त को दी. अगले ही दिन 15 अगस्त को महिला को ठगी का एहसास हुआ. उसने परिजनों को साथ लेकर बिरलाग्राम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने सीसीटीव फुटेज और महिला के बयान के आधार पर 03 आरोपियों की पहचान की. आरोपियों में राजेश उर्फ राज को गांव गुणावद से गिरफ्तार किया. उससे 01 एक लाख नगदी व मोबाइल, दूसरे आरोपी बलराम जाट निवासी गांव गुणावद से 89,000 नगदी एवं मोबाइल जब्त किया. तीसरे आरोपी युक्ति बैरागी नेहरू नगर रतलाम से 01 लाख नगदी एवं मोबाइल बरामद किया.
इस प्रकार कुल 2 लाख 89 हजार रुपये बरामद किए गए. थाना बिरलाग्राम में आरोपियों के विरुद्ध धारा 308(2), 319(2), 318(4), 61(2), 3(5) बीएनएस एवं 66(D) आईटी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.