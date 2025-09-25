ETV Bharat / state

जुड़वा कपोक पर छाया संकट, लगाए गए लाल निशान, पर्यावरण प्रेमियों ने लगाई पेड़ों को बचाने की गुहार

उज्जैन में विकास कार्यों में कट रहे अति दुर्लभ कपोक पेड़, पर्यावरण प्रेमियों ने प्रोजेक्ट में बदलाव या पेड़ों को शिफ्ट करने की मांग की.

विकास कार्यो में कट रहे अति दुर्लभ कपोक पेड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 6:24 PM IST

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 से पहले हो रहे उज्जैन में विकास कार्यों की जद में अब वर्षों पुराने अति दुर्लभ पेड़ भी आ रहे हैं. शहर के चामुंडा माता ब्रिज से फ्रीगंज की और उतरने वाले मार्ग में बाई और माधवनगर रेलवे कॉलोनी में कपोक के अति दुर्लभ जुड़वा पेड़ लगे हुए हैं, जो लगभग 65 वर्ष पुराने और 100 फीट ऊंचे हैं. इनके तने की मोटाई लगभग 6 फीट है. ये दोनों जुड़वा पेड़ों पर निर्माण कार्य के कारण अब संकट छाया है.

शहर में करीब 2000 पेड़ों की हुई कटाई

प्रशासन के निर्देशन में काम कर रही पेड़ काटने वालों की टीम ने पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए हैं. जिससे स्पष्ट है उन पेड़ो को काटा जाएगा. हालांकि शहर भर में लगभग 8 निर्माण कार्यों में ही अब तक 2000 पेड़ों की कटाई कर दी गई है, लेकिन जब अती दुलर्भ पेड़ों की कटाई की बात आई तो सवाल खड़े होने लगे. क्या उन दुर्लभ पेड़ों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता? इस मामले में पर्यावरण प्रेमियों ने चिपको आंदोलन किया. ईटीवी की टीम ने इस बारे में महापौर, पर्यावरण प्रेमी और कपोक के बारे में जानकारी रखने वाले जानकारों से भी बात की देखिए रिपोर्ट.

पेड़ों को शिफ्ट करने की मांग

पर्यावरण प्रेमी गौरव मालपानी ने ईटीवी भारत से कहा, "जो काफी पुराने पेड़ हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाए हुए, उन्हें प्रशासन शिफ्ट करे. यदि शिफ्ट नहीं कर सकते तो उसके लिए निर्माण कार्यों की डिजाइन में बदलाव करे और समाज मे पर्यावरण के प्रति एक संदेश दें. हमने अपने स्तर पर चंपा के पौधों को उज्जैन इंदौर रोड पर जो कट रहे थे, उन्हें विक्रम विश्वविद्यालय मैदान में शिफ्ट किया है."

'विकास के नाम पर पेड़ों को काटना उचित नहीं'

ईटीवी भारत से पर्यावरण प्रेमी शेखर ने कहा कि "हम अब तक हर रविवार को एक अभियान के तहत 60 हजार करीब पौधे शहर भर के अलग-अलग क्षेत्र में लगा चुके हैं. आयुर्वेदिक वाटिका हम बना चुके हैं. आज जो विकास के नाम पर यह कपोक जैसे दुर्लभ पेड़ों को काटा जा रहा है. कल निर्माण के बाद इसी विकास के नाम पर ऐसे पेड़ों को पौधों के रूप में लगाया जाएगा. जिनको बड़ा होने में फिर वर्षों लग जाएंगे और फिर कोई निर्माण कार्य आएगा फिर काट दिया जाएगा ये उचित नहीं हैं."

पर्यावरण प्रेमियों ने चिपको आंदोलन किया

100 फीट ऊंचे और 6 फीट मोटे जुड़वा कपोक के पेड़ों की कटाई की सूचना मिलते ही वृक्ष मित्र अध्यक्ष अजय भातखेंडे के नेतृत्व में कई पर्यावरण प्रेमियों ने चिपको आंदोलन किया. पेड़ों से चिपक कर आस पास गोल घेरा बना कर प्रशासन से पेड़ों को संरक्षित करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि "यह दोनों जुड़वा कपोक के वृक्ष अफ्रीकन प्रजाति का है और उज्जैन की शान है. इसे हम नहीं काटने देंगे. भले ही इसके लिए आपको ब्रिज निर्माण में डिजाइन बदलना पड़े." प्रदर्शन कर रहे पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि "इसके पूर्व इसी जगह पर लगभग 50 पेड़ और काटे गए, जिन्हें शिफ्ट किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया."

कपोक को संरक्षित करने की होगी पहल

महापौर मुकेश टेटवाल ने कहा, "मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितने भी दुर्लभ पेड़ है. उनकी सूची बनाकर उनके संरक्षण के लिए कार्य करें. कपोक के पेड़ को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसको लेकर भी मैं अधिकारियों से जानकारी लेता हूं कि उनको संरक्षित करने के लिए क्या कार्य किये जा रहे हैं और नहीं किए गए तो कैसे इसको संरक्षित किया जा सकता है."

शहर में कहा कितने पेड़ कटेंगे?

शहर में निर्माण कार्य नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, स्मार्ट सिटी, उज्जैन विकास प्राधिकरण, एमपीआरडीसी व अन्य कर रहे है. पेड़ों की कटाई के लिए निर्माण और शिफ्टिंग की परमिशन नगर निगम के उद्यान विभाग से मिलती है. निर्माण करने वालों को विभाग से मिली जानकारी में सामने आया कि पिछले 1 साल में शुरू हुए 8 निर्माण कार्यों में लगभग 2531 पेड़ कटेंगे और 22 पेड़ों को ही शिफ्ट करना अब तक तय हो पाया है.

जिसमें शहर के कोयला फाटक से छत्री चौक तक सड़क चौड़ीकरण में 14 पेड़ कटेंगे 8 शिफ्ट होंगे. वीडी मार्केट से छोटी रपट तक के सड़क चौड़ीकरण में 7 पेड़ कटेंगे 5 शिफ्ट होंगे. 410 पेड़ इंदौर उज्जैन 6 लेन में कटेंगे सिर्फ 2 शिफ्ट किये जाएंगे. मक्सी रोड से 411 पेड़ कटेंगे, फ्रीगंज ब्रीज से 109 पेड़ कटेंगे 7 पेड़ शिफ्ट होंगे. यहीं 2 कपोक के पेड़ है, जिनको लेकर उलझन है. माधवनगर अस्पताल से 10 पेड़ कटेंगे. सबसे ज्यादा क्षिप्रा नदि के घाटों के निर्माण में 1557 पेड़ काटे जाएंगे.

कपोक अति दुर्लभ क्यों?

कपोक पेड़ को लेकर उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरीश व्यास जो कि खुद भी पर्यावरण प्रेमी हैं वे बताते हैं कि "कपोक अपने आप में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लांट है, जिसके पत्ते अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा में देखें तो कफ, वात और पित्त तीनों को कंट्रोल करते हैं. मॉडर्न मेडिसिन में अगर देखें तो यह ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है. खून साफ रखता है. गैस एसिडिटी को ठीक करता है. लाइट पॉइजन वाली स्थिति में शरीर को कंट्रोल करता है. लीवर की समस्या को ठीक करता है.

इसके अलावा अगर इसके दूसरे भाग तने की बात करें तो उससे निकलने वाले फाइबर रेशे से गाड़ी, तकिया, रजाई, लाइफ़ जैकेट बनाने में वो काम आता है. इसका उल्लेख हमें चरक संहिता में भी मिलता है और मध्य प्रेदश में यह पेड़ दुर्लभ ही पाए जाते हैं. इसलिए आयुर्वेदिक पौधों को लगाना व विशाल पेड़ों को संरक्षित करना बहुत जरूरी है."

