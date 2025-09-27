उज्जैन की बेटी श्वेता बोथरा के मुरीद बड़े फिल्म निर्माता व संगीतकार, गीत-डायलॉग लिखने ऑफर की बारिश
उज्जैन जिले के महिदपुर रोड निवासी श्वेता बोथरा ने कड़े संघर्ष, मेहनत, धैर्य और इंतजार के बाद बॉलीवुड में पाई सफलता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 7:50 PM IST
उज्जैन : उज्जैन जिले के छोटे से कस्बे की बेटी श्वेता बोथरा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में सफलता के कदम बढ़ा दिए हैं. महीदपुर रोड निवासी श्वेता बोथरा लिरिक्स राइटर हैं, जिन्होंने 26 सितंबर को बड़े पर्दे पर देशभर में रिलीज हुई "तू मेरी पूरी कहानी" फ़िल्म में अजय मुरदिया, विक्रम भट्ट, महेश भट्ट, अनु मलिक, सुहृता दास जैसे दिग्गजों के साथ काम किया. बड़े-बड़े फिल्म निर्माता और संगीतकार श्वेता बोथरा की प्रतिभा के मुरीद हैं. उन्हें कई फिल्मों के लिए गीत-डॉयलॉग लिखने के लिए प्रस्ताव मिल रहे हैं.
"तू मेरी पूरी कहानी" फ़िल्म में लिखे गीतों की धूम
26 सितंबर को देशभर में बड़े पर्दों पर रिलीज हुई फ़िल्म “तू मेरी पूरी कहानी" प्रेम कहानी पर आधारित है. इस फिल्म में प्यार और करियर के बीच चुनाव करने की दुविधा से गुज़रने की कहानी है. यह फ़िल्म हर युवा महिला को यह सोचने पर मजबूर करती है. अगर ज़िंदगी आपको ऐसा चुनाव करने पर मजबूर करे तो आप क्या चुनेंगी? उसका यही फैसला, उसकी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करता है.
महेश भट्ट के मार्गदर्शन में बनी इस फ़िल्म का निर्देशन सुहृता दास ने किया है. कहानी श्वेता बोथरा और सुहृता दास ने मिलकर लिखी है, जबकि डायलॉग्स और गीत श्वेता बोथरा के शब्दों से सजे हैं. संगीत अनु मलिक का है और गानों को अपनी आवाज़ दी है पापोन, विशाल मिश्रा और अनमोल मलिक ने.
गीतकार व राइटर श्वेता बोथरा ने कैसे बढ़ाए कदम
राइटर श्वेता बोथरा ने ETV भारत से बातचीत में बताया "मैं जैन परिवार से हूं. उज्जैन जिले के महीदपुर रोड निवास है. मेरी मां मधुबाला जैन हाउस वाइफ़ हैं. मेरे दो बड़े भाई बहन हैं. पिता की 2019 में डेथ गई. अंकल दिनेश जैन कांग्रेस विधायक हैं महीदपुर विधानसभा सीट से. मेरी स्कूल शिक्षा उज्जैन जिले के घट्टिया तहसील में जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई कक्षा छठी से बारहवीं तक."
"मैंने अपने राइटिंग करियर की शुरुआत कक्षा छठी से ही कर दी थी. मेरा सपना था जो आज सच हुआ है कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में लिरिक्स राइटर बनूं. कक्षा 12वीं के बाद मुझे पता नहीं था कैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखना है. मैंने पहले तो बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी किया लेकिन बाद में इंदौर में ही EMRC से मीडिया मैनेजमेंट में एमबीए किया."
श्वेता ने एडवरटाइजिंग कंपनी में जॉब भी की
श्वेता बोथरा बताती हैं "शिक्षा पूरी करने के बाद एक एडवरटाइजिंग कंपनी से नौकरी की. कुछ वक्त बाद मैं एडवरटाइजिंग की जॉब छोड़कर मुंबई गई. एक साल तक मैंने लिरिक्स राइटर के लिए प्रयास किए. इस बीच मैंने लिखना-पढ़ना नहीं छोड़ा. फ्रीलांस भी काम किया. एक दिन अचानक 2020 में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से विक्रम भट्ट की कम्पनी में स्क्रीन प्ले राइटिंग का काम मिला."
"मुझे नहीं पता था कि ये कम्पनी विक्रम भट्ट की है. बस मैंने स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए जॉब देखी और अप्लाई कर दिया था. मेरा सिलेक्शन हो गया. 2021 में मीडिया इंडस्ट्री में जॉब के दौरान मेरा महेश भट्ट से मिलना हुआ. मैंने उन्हें बताया मैं पोएट्री लिखती हूं. उन्होंने मेरी पोएट्री देख बताया कि इसमें लिरिक्स का टच है. बस ऐसे ही मेरे सफर की शुरुआत हुई."
कई वेब सीरीज व फिल्मों में किया काम
श्वेता ने बताया "मैंने महेश भट्ट के साथ कई web series जैसे सनक, Anamika (2022), Judaa Hoke Bhi (2022), The Audio Film Project with Vikram Bhatt (2021), Bisaat (2021), 1920: हॉरर्स ऑफ़ द हार्ट, तुमको मेरी क़सम और Hum Tumhe Marne Na Denge (2024) जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया. श्रेया घोषाल, राघव चैतन्य, पापोन, अनमोल मलिक जैसे गायको ने मेरे लिखे हुए गाने गाए."
2016 में लव मैरिज, पति का मिला साथ
श्वेता बोथरा बताती हैं "2016 में मेरी लव मैरिज हुई. मेरे हस्बैंड सचिन सोनी वीडियो एडिटर हैं, क्योंकि पापा को मैंने अपने करियर के बारे में बताया था तो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया. मैं अपनी इस फिल्म के लिए बहुत उत्साहित हूं. मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं एक दिन मुंबई पहुंच कर फिल्मों के लिए लिखूंगी, लेकिन यह सफर मैंने इतनी जल्दी तय कर लिया, यह मेरे लिए अविश्वसनीय है. मैंने इस दौरान हार्ड वर्क किया और यही कारण है कि आज कम समय में मैं इस मुकाम पर हूं. थोड़ी नर्वस हूं फिल्म के लिए मिलने वाले रिएक्शन सुनने से पहले और खुश भी हूं."
बॉलीवुड में नेपोटिज्म जैसी बातें मुझे नहीं दिखी
नेपोटिज्म को लेकर श्वेता बोथरा का कहना है "यहां ऐसा कुछ नहीं है. सभी लोग नए कलाकारों को सपोर्ट करते हैं. मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करना चाहिए. आप जो काम करते हैं उसे आप कंटिन्यू रखें. क्योंकि आपके पास जब आपका प्रेजेंटेशन होगा, आपका काम लोगों को दिखेगा तो ऑटोमेटिक आपको रास्ते मिलेंगे. ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होगा. कई ऐसे लोग यहां मैंने देखे हैं जो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद अपने काम को करना शुरू करते हैं, पहले से प्रीपेयर नहीं होते तो वह सालों तक भटकते रहते हैं.
- ट्रक ड्राइवर की बेटी फुटबॉल में कर रही कमाल, 'मिनी ब्राजील' से है बड़ा कनेक्शन
- ग्वालियर की बेटी बनी लेफ्टिनेंट, OTA गया से ब्रॉन्ज मेडल पाने वाली पहली महिला कैडेट
शुरू में फाइनेंस प्रॉब्लम आती है
श्वेता बोथरा ने बताया "चाहे कोई कितना अच्छा कलाकार हो, राइटर हो और मिडिल क्लास से है तो उसे शुरुआत में फाइनेंशली समस्याएं आएंगी ही. काफी मुश्किल भरा यह सफर हो सकता है. टैलेंट के साथ फाइनेंसली भी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि मुंबई की लाइफ स्टाइल बहुत अलग है. यहां पर काम करने के सालों बाद उसका परिणाम और उसका रिटर्न मिलता है."
"उदाहरण के लिए जिस भी प्रोजेक्ट पर आपसे डील हुई है, वह अगर 1 साल बाद या 3 साल बाद लॉन्च होता है तो वह डील अनुसार ही पैसा मिलेगा. यहां महीने की तनख्वाह नहीं होती. जबकि 3 साल बाद महंगाई और बढ़ गई होगी तो यह फर्क है.अगर आपका पैशन है तो आप कर जाएंगे वरना आपको साथ में कोई काम जरूर करना पड़ेगा अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए."