ETV Bharat / state

सिम खरीदने वाले से 2 बार OTP लेता था दुकानदार, एक सिम पहुंचती थी सायबर ठगों के पास

उज्जैन में फर्जी सिम बेचने के आरोप में युवक गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 13, 2025 at 7:56 PM IST 3 Min Read