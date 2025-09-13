सिम खरीदने वाले से 2 बार OTP लेता था दुकानदार, एक सिम पहुंचती थी सायबर ठगों के पास
उज्जैन में सायबर ठगों को फर्जी सिम बेचने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया. उसके पास से 15 से सिम बरामद.
Published : September 13, 2025 at 7:56 PM IST
उज्जैन : सायबर क्राइम से बचने के लिए पुलिस लगातार गाइडलाइन जारी करती है. इसके तहत ये भी बताया जाता है कि ओटीपी किसी को न दें. अगर जरूरी है तो बहुत पड़ताल करके ही दें. वरना आप सायबर ठगी के शिकार हो सकते हैं. इसके बाद भी लोग भरोसे में आकर किसी को भी ओटीपी बता देते हैं. उज्जैन में एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया गया है. इमरान नाम का ये शख्स साइबर ठगों को सिम बेचता था. वह ग्राहकों से एक डॉक्यूमेंट पर दो बार लेता था ओटीपी.
मोटे मुनाफे के लालच में ठगों को बेची कई सिम
एएसपी नितेश भार्गव ने बताया "सायबर ठगों को सिम बेचने वाले इमरान के खिलाफ शहर के दो थानों में केस दर्ज किया गया है. दोनों थाना क्षेत्रों में इसने सिम खरीदने वाले हरेक ग्राहक के नाम से दो सिम जनरेट की. एक ग्राहक को दी व एक खुद रखी. अपने पास रखी सिम को वह मोटे मुनाफे के लालच में सायबर ठगों को बेच देता था. आरोपी युवक उज्जैन के आगर नाका साइड का निवासी है. इसकी गैंग में शामिल लोगों, किस-किसको कहां सिम बेची, कैसे संपर्क किया, सारी जानकारी लेने के लिए पुलिस आरोपी को न्यायालय पेश कर रिमांड पर लेगी."
एक ग्राहक के नाम पर दो सिम का खेल
एएसपी नितेश भार्गव ने बताया "युवक का नाम इमरान पिता सलीम नागोरी है. वर्ष 2023-2024 में थाना माधवनगर के फ्रीगंज व थाना महाकाल क्षेत्र में मोबाइल दुकान पर काम करने के दौरान वह सिम बेचता था. आरोपी इमरान के पास जब कोई ग्राहक जाता सिम लेने तो वह ग्राहक के डॉक्यूमेंट (परिचय पत्र, आधार व अन्य) पर दो सिम जनरेट करता था. जानकारी के अभाव में ग्राहकों से 2 बार ओटीपी लेता था.
फर्जी सिम को डिएक्टिवेट करवा रही है पुलिस
इसके बाद एक सिम इमरान अपने पास रखता और एक ग्राहक को दे देता था. युवक जो सिम अपने पास रखता था, वह सायबर ठगों को मोटे मुनाफे में बेच देता था. आरोपी युवक इमरान के पास 15 सिम कार्ड पुलिस को मिले हैं. पुलिस सभी सिम कार्ड जिनके नाम पर हैं, उनसे भी बयान लेगी. पुलिस उनके नाम से फर्जी सिम को डिएक्टिवेट करवा रही है. पुलिस का कहना है कि ऐसा किसी और के साथ नहीं हो. इसलिए जागरूकता के लिए आरोपी से खुलासे के बाद गाइडलाइन जारी की जाएगी. पुलिस ने आरोपी इमरान के विरुद्ध BNS की धारा 318(4) 66(सी) आईटी एक्ट, 42(3) (ई) 42(6) केस दर्ज किया है. शुक्रवार को आरोपी की गिरफ्तारी हुई. शनिवार को न्यायालय पेश किया.