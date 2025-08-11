उज्जैन : उज्जैन के माधवनगर क्षेत्र में बदमाशों ने चाकूबाजी कर दहशत फैला दी. पान की दुकान का संचालन फिलहाल महापौर मुकेश टटवाल का मौसेरा भाई कर रहा है. रात्रि में दुकान बंद करने के दौरान 3 बदमाश आए और सौंफ मांगने लगे. सौंफ देने में थोड़ी देरी होने पर बदमाश आपे से बाहर हो गए और चाकू से हमला कर दिया. हमले में महापौर का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है.

पान की दुकान में सौंफ मांगने पर विवाद

मामले के अनुसार थाना माधवनगर क्षेत्र के संत नगर में महापौर मुकेश टटवाल की पुरानी पान की दुकान है. महापौर मुकेश टटवाल ने बताया "अब उनकी पान की दुकान उनका मौसेरा भाई लक्ष्मीकांत अंधेरिया संभालता है. शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात दुकान पर 3 बदमाशों ने दुकान पर जाकर विवाद किया. ये बदमाश सौंफ मांगने पर जरा सी देरी होने पर इतना भड़क गए कि जान लेने पर उतारू हो गये."

उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल (ETV BHARAT)

तीनों आरोपियों को जेल भेजा

माधवनगर थाना प्रभारी राकेश कुमार भारती ने बताया " पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. 3 आरोपियों को रात में ही हिरासत में ले गया था. आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दियागया है. आरोपियों में लक्की उर्फ लोकेंद्र वाडिया, सौरभ भरानी, पिंकेश अखंड हैं." वहीं, गंभीर रूप से घायल महापौर के भाई का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.

चाकूबाजी के तीनों आरोपियों को जेल भेजा (ETV BHARAT)

चाकूबाजी की घटना CCTV में कैद

चाकूबाजी की ये वारदात का CCTV में कैद हो गई. इसमें देखा जा सकता है कि तीनों बदमाश हाथ मे चाकू लिए दुकानदार लक्ष्मीकांत को धमकाते हैं. पहले मारपीट करते है. फिर कुछ ही देर बाद एक बदमाश दौड़ कर आता है चाकू से वार कर देता है. पुलिस मामले में फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.