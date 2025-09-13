ETV Bharat / state

कांग्रेस ने वोट चोरी पर सरकार को घेरा, सचिन पायलट बोले-किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रही सरकार

उज्जैन में कांग्रेस ने निकाली किसान न्याय यात्रा, भूमि अधिग्रहण बिल की मांग रखी. सचिन पायलट बोले- मध्य प्रदेश में आदिवासी-दलितों का हो रहा शोषण.

कांग्रेस ने वोट चोरी पर सरकार को घेरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 1:25 PM IST

उज्जैन: शुक्रवार को चिमनगंज मंडी परिसर में कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. जिसके बाद शहर में किसान न्याय यात्रा भी निकाली गई. इस कार्यक्रम को 'वोट चोर गद्दी छोड़ किसान न्याय यात्रा' नाम दिया गया. लेकिन इस दौरान कांग्रेस के नेताओं में ही दो फाड़ नजर आया. एक गुट कार्यक्रम संभाल रहा था. वहीं, दूसरी और प्रदेश कांग्रेस सचिव सहित कांग्रेस का एक गुट प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का शहर में पुतला जलाकर विरोध कर रहा था.

वोट चोरी पर सरकार को घेरा

प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सचिन पायलट, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई विधायक और नेता शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान लैंड पुलिंग, वोट चोरी, किसानों की फसल सर्वे सहित कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले, ''15 दिन में कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक सभी लोग गायों को साथ लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे.'' वहीं, इस दौरान तमाम दिग्गज मंच पर बैठे दिखे, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंच से दूरी बनाए रखी और वे कार्यकर्ताओं के बीच बैठे रहे.

गायों के साथ कलेक्टर कार्यालय घेराव की दी चेतावनी (ETV Bharat)

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का विरोध

हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े आयोजन में उज्जैन कांग्रेस में दो फाड़ नजर आई. हाल ही में जारी हुई कांग्रेस शहर एवं ग्रामीण अध्यक्षों की सूची को लेकर कुछ लोग नाराज हैं. जिससे प्रदेश कांग्रेस सचिव सहित उज्जैन शहर का एक कांग्रेस गुट प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का शहर में पुतला जलाकर विरोध कर रहा था.

'संघर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार'

सचिन पायलट ने कहा, "एमपी में किसानों की जमीन को जो जबरदस्ती सरकार अधिग्रहण कर रही है, उसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है. किसानों को नुकसान फसलों के सर्वे और उचित दाम मिले यह मांग है. संविधान से हमें जो हमारे मौलिक अधिकार मिले हैं, उसे छीनने की जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए हमारे तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे. संघर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहेगी.''

''निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, पारदर्शिता होना चाहिए जो नहीं है. 11 साल से जो शासन चला रहे उन्हें कोई परवाह नहीं कि एमपी में आदिवासी, दलित सबका शोषण हो रहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं. राहुल गांधी ने वोट चोरी के बारे में सबको आईना दिखाया है. आज खाद्य, बीज, बिजली पानी किसी भी बात की चिंता सरकार को नहीं है. मैं आश्वस्त करता हूं किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. राहुल गांधी के द्वारा जातीगत जनगणना, GST जैसे उठाये मुद्दों पर आखिरकार भाजपा को निणर्य लेना ही पड़ा."

कांग्रेस ने कांग्रेस नेता का जलाया पुतला (ETV Bharat)

भूमि अधिग्रहण बिल की मांग

कांग्रेस महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी और राजस्थान में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा, "किसानों की सहमति के बिना कोई भी उनकी जमीन नहीं ले सकता. भारत सरकार से कांग्रेस ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण बिल लाकर किसानों को ताकत दी जाए. संविधान लागू हुआ तो किसान जिस जमीन पर मजदूरी करते थे उन सबको उनका हक मिला था. लेकिन किसान की जमीन मामले में एमपी सरकार ने कानून में परिवर्तन कर दिया. आज उसी संदर्भ में हमारा किसानों के साथ ये न्याय यात्रा कार्यक्रम है."

भूमि अधिग्रहण बिल की मांग (ETV Bharat)

'17 गांव की हजारों हेक्टेयर जमीन छीनी गई'

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, "इस देश के लोकतंत्र पर हमें भरोसा है. कांग्रेस ने अपने खून से इसे सींचा है. 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा हम बुलंद कर रहे हैं. 50-50 करोड़ का मेरे विधायकों को ऑफर था. चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतंत्र पर बड़ा प्रहार है. उज्जैन के वोट इंदौर में, इंदौर के देवास में ये हालात हैं. नया कानून आया है, 30 दिन में सदस्यता जाएगी. सांसद व विधायकों पर ये प्रहार ही तो है. चोरी के वोट से विधायक बने डॉ. मोहन यादव और मुख्यमंत्री बन गए.''

''धर्मनगरी में नियम लाए शराब दुकान नहीं होगी, लेकिन गली गली में अवैध रूप से शराब बिक रही है. 17 गांव की हजारों हेक्टेयर जमीन छीनी गई हैं. हम वचन देते हैं कि किसानों के साथ न्याय करेंगे. 3 साल बाद ये सरकार बदलेगी.'' सीएम मोहन यादव ने बयान दिया कि, ''हम गाय वाले हैं, कांग्रेस कुत्ते पालती है, तो बताइए कमलनाथ जी ने गौशाला बनाई उनकी जर्जर हालत क्यों है. फिर आगरा मालवा में 56 गायों की मौत कैसे हुई. मध्य प्रदेश में हर महीने 200 गायों का एक्सीडेंट क्यों हो रहा है."

जीतू पटवारी ने आगे कहा, "500% कह रहा हूं, 2027 में जनपद, जिला पंचायत की हमारी सरकार बनेगी. 2028 में प्रदेश में सरकार बनेगी. कांग्रेस को एकजुट होने की आवश्यकता है. हमारा परिवार बड़ा है, हम सब एक है. एकजुटता के साथ हम भारत माता की जय, जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करते है. राहुल गांधी को इस देश के लोकतंत्र को अमर करना है."

किसानों की जमीन लेना चाहती है सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, "पोलिंग बूथ और बूथ लेवल एजेंट में फर्क समझना होगा. हमारे अधिकांश नेता इस बात को नहीं जानते हैं. आम आदमी के 4 मौलिक अधिकार हैं, उन्हें भी जानो. किसानों के 18 हजार एकड़ जमीन की पुलिंग हुई है. सरकार किसानों की जमीनों को अपने हाथ में लेना चाहती है. कोई मास्टर प्लान नहीं है. जमीन में आग लग रही है. देवास, इंदौर उज्जैन ये अब भाजपा नेताओं में ही आपस में ठन गई है कि कौन कितना कब्जा करे."

'पीएम फसल बीमा योजना के तहत नहीं मिली राशि'

पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा, "पीएम मोदी ने गब्बर सिंह टैक्स आज से 8 साल पहले पूरे देश पर लागू किया था. आज जीएसटी के रेट कम किये. मोदी ने राहुल गांधी की बात स्वीकारी. वहीं, आज किसानों की स्थिति से सब परिचित हैं. सोयाबीन फसल नष्ट हो गई, कोई मुआवजा नहीं, कोई सर्वे नहीं. 10 साल पहले पीएम फसल बीमा योजना की घोषणा हुई लेकिन 3 साल में कोई राशि नहीं मिली है."

कांग्रेस ने कांग्रेस नेता का जलाया पुतला

प्रदेश स्तर पर चल रहे आंदोलन के चलते प्रदेश कांग्रेस सचिव हेमंत सिंह चौहान ने कांग्रेस से विधायक पद के प्रत्याशी रहे विक्की यादव, चेतन यादव, माया राजेश त्रिवेदी, पूर्व विधायक मुरली मोरवाल, राजेश बाथली सहित दर्जन भर नेता और कार्यकर्ताओं के साथ चिमनगंज मंडी आयोजन स्थल के गेट से शहर के चामुंडा माता मंदिर चौराहे तक अपनी अलग रैली निकाली.

इस संबंध में हेमंत सिंह चौहान ने कहा, "राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए वोट चोरी वाले मुद्दे पर कांग्रेस के साथ है. वह अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे. लेकिन संगठन सृजन में बड़े नेताओं ने तराना विधायक महेश परमार को बिना उनके दावा किए जिला अध्यक्ष बना दिया. विरोध स्वरूप उनके मंच पर नहीं जाएंगे. इसलिए अलग रैली निकाली है और प्रदेश प्रभारी का पुतला भी जलाया."

