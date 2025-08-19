ETV Bharat / state

उज्जैन में कांग्रेस नेता नए जिला अध्यक्ष महेश परमार के खिलाफ लामबंद - UJJAIN CONGRESS REBELLION

उज्जैन में भी कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा होते ही बगावत शुरू. सोशल मीडिया पर बयानों की बाढ़.

Ujjain Congress rebellion
उज्जैन में नए जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश परमार का विरोध (ETV BHARAT)
उज्जैन: मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने नई मुसीबत. प्रदेश में 71 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा होते ही विरोध का सिसलिसा तेज हो गया है. उज्जैन में कांग्रेस विधायक महेश परमार को ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनने पर सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ गया है. गुस्साए कांग्रेस नेता अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के पास पहुंचने लगे हैं. ये नेता फिर से नाम पर विचार करने की मांग कर रहे हैं.

जिला अध्यक्ष बनाने पर महेश परमार का कड़ा विरोध

बता दें कि उज्जैन के तराना विधानसभा क्षेत्र से विधायक महेश परमार को उज्जैन ग्रामीण अध्यक्ष नियुक्त किया गया. वहीं, शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी को दोबारा अवसर दिया गया. जैसे ही सूची जारी हुई इसके बाद अब विरोध, शिकायतों का दौर भी शुरू हो गया है. कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह खुलकर सामने आने लगी है. उज्जैन से दावेदारी करने वाले प्रदेश कांग्रेस सचिव हेमंत सिंह चौहान ने विधायक महेश परमार का खुलकर सोशल मीडिया के जरिये विरोध किया.

कांग्रेस नेता हेमंत सिंह चौहान (ETV BHARAT)

हेमंत सिंह चौहान ने की उमंग सिंघार से शिकायत

हेमंत सिंह चौहान के नेतृत्व में महेश परमार के खिलाफ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उज्जैन के नरवर पहुंचे. यहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से मिले और शिकायत दर्ज कराई. प्रदेश कांग्रेस सचिव हेमंत सिंह चौहान ने कहा "जिसने उज्जैन से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ही नहीं की, उसे ये पद दे दिया गया. महेश परमार को विधायक के अलावा महापौर, सांसद का भी चुनाव लड़ना है. यहां तक वह तो जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं. ऐसे में छोटे कार्यकर्ताओ का क्या होगा?"

जीतू पटवारी ने विरोध करने वालों को दी चेतावनी

हेमंत सिंह चौहान ने कहा "इस नाइंसाफी की शिकायत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से कर अपनी बात रखेंगे. ये कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है." वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा "जो नियुक्तियां हुई हैं, वे संगठन सृजन के माध्यम से नियुक्त पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हुई हैं. जो भी सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, ये अनुशासनहीनता में आता है. 24 घंटे के अंदर अपनी पोस्ट हटाएं, वरना कार्रवाई की जाएगी."

