बीजेपी दफ्तर का शुद्धिकरण करने गौमूत्र और गंगाजल ले पहुंचे कांग्रेस नेता, दोनों ओर से तनातनी

कांग्रेस कार्यालय से भाजपा कार्यालय तक हंगामा ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 22, 2025 at 4:18 PM IST 3 Min Read