बीजेपी दफ्तर का शुद्धिकरण करने गौमूत्र और गंगाजल ले पहुंचे कांग्रेस नेता, दोनों ओर से तनातनी

उज्जैन में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच भिड़ंत होते-होते बची. बीजेपी नेता पर आपत्तिजनक नारे का आरोप लगा कांग्रेस का प्रदर्शन.

Ujjain congress leaders protest
कांग्रेस कार्यालय से भाजपा कार्यालय तक हंगामा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 4:18 PM IST

उज्जैन : उज्जैन भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. आरोप है कि संजय अग्रवाल ने आपत्तिनजक नारा लगाया. इस मामले का कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सोशल मीडिया पर रविवार को एक वीडियो वायरल किया. 29 सेकंड के वायरल वीडियो में भाजपा कार्यालय पर एक कार्यक्रम के दौरान संजय अग्रवाल कह रहे हैं "कांग्रेस का सत्यानाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म का नाश हो." इसी के विरोध में सोमवार दोपहर कांग्रेस ने भाजपा नगर अध्यक्ष के पुतले जलाए.

हालांकि जब बीजेपी नेताओं ने टोकाटाकी की तो बीजेपी नगर अध्यक्ष को गलती का अहसास हुआ. इस पर उन्होंने तुरंत गलती सुधारी. भाषण के दौरान तत्काल संजय अग्रवाल ने कहा "रात को 02:30 बजे सोया हूं. गलती तो काम करने वालो से ही होती है."

बीजेपी दफ्तर का शुद्धिकरण करने पहुंचे कांग्रेस नेता (ETV BHARAT)

गौमूत्र और शिप्रा के अलावा गंगाजल लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता गौमूत्र के साथ ही शिप्रा नदी एवं गंगा जल लेकर भाजपा कार्यालय पर शुद्धिकरण के लिए पहुंचे. वहीं, भाजपा कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओ की भीड़ एकत्रित हो गई. दोनों के आमने-सामने होने से माहौल गर्माता देख पुलिस ने बेरेकेटिंग की और किसी प्रकार हालात संभाले. इस दौरान कांग्रेस नेता बीजेपी दफ्तर में तो प्रवेश नहीं कर पाए लेकिन शहर भर में रैली निकाली और भाजपा नगर अध्यक्ष के विरुद्ध नारेबाजी की. कांग्रेस ने संजय अग्रवाल के महाकाल मंदिर लड्डू प्रसादी यूनिट के पूर्व के भी एक मुद्दे को उठाया है.

बीजेपी विधायक महेश परमार का कहना है "बीजेपी नगर अध्यक्ष ने सभी हिंदुओं को अपमानित किया है. ऐसे नेता के खिलाफ मुुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को कार्रवाई करनी चाहिए."

Ujjain congress leaders protest
गौमूत्र और गंगाजल ले पहुंचे कांग्रेस नेता (ETV BHARAT)

कांग्रेस कार्यालय से भाजपा कार्यालय तक हंगामा

सोमवार दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस के क्षीर सागर स्थित कार्यालय पर नगर अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष व विधायक तराना महेश परमार के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए. भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय से शहर के फ्रीगंज के शहीद पार्क चौराहे तक वाहन रैली निकाली. कांग्रेस ने इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के दो पुतले जलाए. उसके बाद भाजपा कार्यालय गौ मूत्र, क्षिप्रा नदी का एवं गंगा जल लेकर भाजपा कार्यालय शुद्धिकरण को आगे बढ़े,जहां पुलिस ने मामले को संभाला.

संजय अग्रवाल ने कहा -वीडियो तोड़-मरोड़कर पेश किया

इस मामले में बीजेपी नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने ETV भारत से कहा "कांग्रेस विकास के मुद्दों की बात करे. भाजपा इतने विकास कार्य करवा रही, वह नहीं दिख रहा उन्हें. कांग्रेस वीडियो को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है और मुद्दा बनाना चाहती है." वहीं, मध्यप्रदेश कांग्रेस ने X पर पोस्ट में लिखा "उज्जैन शहर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने एक बार फिर धर्म की सीमाएं लांघी हैं. पहले बाबा महाकाल के प्रसाद को झूठा कर अपवित्र किया और अब "धर्म का नाश" हो का नारा लगवा दिया."

