ETV Bharat / state

आज निकलेगी किसान अधिकार यात्रा, सचिन पायलट-संजय दत्त उठाएंगे अन्नदाता की आवाज

सचिन पायलट, संजय दत्त सहित नेता होंगे शामिल कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, संजय दत्त, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कुणाल चौधरी, प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह, ओंकार सिंह मरकाम, कमलेश्वर पटेल, अरूण यादव व क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बॉस सहित तमाम नेता किसानों की आवाज बुलंद करेंगे.

उज्जैन: 12 सितंबर को उज्जैन कांग्रेस द्वारा किसान न्याय यात्रा और जनसभा का आयोजन किया जाएगा. उज्जैन कांग्रेस नेता रवि राय ने बताया, ''प्रदेशभर में समस्याओं से जूझ रहे किसानों की आवाज उठाने के लिये एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी. ये आयोजन शहर के चिमनगंज मंडी में सुबह 11.30 बजे से शुरू होगा. जनसभा के तौर पर जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा होगी.

'वोट चोरी से बनी भाजपा की सरकार'

कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष एवं तराना विधानसभा से विधायक महेश परमार और उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने सत्ता में बैठी भाजपा सरकार को वोट चोरी से बनी सरकार बताया. उन्होंने कहा, ''हमारे नेता राहुल गांधी ने तर्क और तथ्य से इनकी चोरी को उजागर किया है. उज्जैन में तो महापौर का चुनाव ही चोरी कर लिया था, ये सब जानते ही है. यह आंदोलन भाजपा को बताने के लिए भी है कि कांग्रेस कार्यकर्ता न तो डरेगा न झुकेगा और यह पिछले दिनों साबित भी हुआ है.''

कांग्रेस के मुख्य मुद्दे

किसान अधिकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य, ''किसानों को न्याय दिलाने, युवाओं को रोजगार दिलवाना, महिलाओं को सुरक्षा दिलवाना, गरीबों-पिछड़ों को न्याय दिलवाना है. इसके साथ कांग्रेस इस आंदोलन के साथ शुरू करने जा रही है. आंदोलन के बाद किसानों की सोयाबीन फसल का तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग का कांग्रेस प्रशासन को ज्ञापन भी देगी. कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा, आज प्रदेश में खाद यूरिया के लिये किसान परेशान हैं, लंबी कतार में खड़े रहने के बावजूद समय पर खाद यूरिया नहीं मिल पा रही है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया सभा स्थल का जायजा (ETV Bharat)

सोयाबीन का भाव 6 हजार रुपये करने की मांग

कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा, मध्य प्रदेश में तो कई जगह खाद यूरिया मांगने पर लाठिया मिल रही हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल चूके हैं कि खाद एवं यूरिया की कमी होगी तो कलेक्टर जिम्मेदार होंगे, तो जिम्मेदार कलेक्टर को हटाते क्यों नहीं. किसानों पर लाठियां क्यों भांज रहे. बिजली कटौती से किसान जूझ रहा है. अपने वादों से मुकरने वाली भाजपा सरकार सोयाबीन का उचित भाव तक नहीं दे पा रही. फसले खराब होने के बाद फसलों का बीमा नहीं मिल रहा, इन सब किसानों की समस्याओं को कांग्रेस के किसान सम्मेलन में उठाया जाएगा. साथ ही कांग्रेस सोयाबीन का भाव 6 हजार रुपये किसानों को दिया जाने की मांग भी दोहराएगी.

अधिकार यात्रा में शामिल होंगे हजारों किसान (ETV Bharat)

यात्रा का ये रहेगा रुट

जनसभा के बाद किसानों के साथ 'न्याय करो नारे' के साथ चिमनगंज मंडी से यात्रा प्रारंभ होगी. जो शहर के कोयल फाटक होते हुए, चामुंडा माता मंदिर चौराहा, ब्रीज से टावर चौक पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समाप्त होगी.